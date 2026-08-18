МОРДКА
МОРДКА (мортка, мордка кунья, мортка обеушная («с двумя ушами»), в документах на латинском языке - caput martum, на старонемецком - hovet, houed) - товарно-денежная единица Северо-Западной и Северо-Восточной Руси, в основном, в XIII-XV веках.
Первоначально мордка - сортировочный отрезок куньего меха (головы), в XIV-XV веках - монетный эквивалент его стоимости в серебре.
Древнейшее упоминание мордки как действующей денежной единицы - в новгородской берестяной грамоте № 108 (конецXII - начала XIII веков); наиболее позднее (1448-1461 годы), возможно ретроспективное, - в грамоте великому князю московскому Василию II Васильевичу Тёмному на получение «чёрного бора» с новоторжских волостей Новгородской республики.
Единица счёта мордка - гривна мордок [старонемецкое mark hovede (houede)], в Новгороде равная 25 мордка.
Соотношение мордки с другими денежными единицами менялось по мере изменения стоимости серебра и его содержания в монетах, обращавшихся на территории хождения мордки.
В 1268 году в Новгороде 1 мордка = 1/6 куны; в 1399 году в Москве и Новгороде 1 мордка = 1/364 рубля, 2 векшам и 0,9 белы (единицы на основе беличьего меха разного качества); в 1422-1426 годы мордка равнялась 10 любецким пфеннигам (см. Денарий).
Мордка вышла из употребления в связи с массовой чеканкой деньги, но до XVIII века местами сохранялась счётная мордка в 1/4 деньги.