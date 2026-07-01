МОРДИНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

МОРДИНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (псевдоним - Ам­ма Ач­чы­гыйа) - якутский пи­са­тель, народный пи­са­тель Якутской АССР (1966 год).

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье. В 1931 году окон­чил литературно-лин­гвис­тическое от­де­ле­ние пе­да­го­гического факультета 2-го МГУ .

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1927 году.

Пер­вый сборник рас­ска­зов - «Нож не ре­жет ру­ко­ят­ку» («Быhах угун кыс­тым­мат», 1934 год).

Наи­боль­шую из­вест­ность Н.Е. Мордвинову при­нёс ро­ман-эпо­пея «Ве­сен­няя по­ра» («Саа­скы кэм», первая редакция на якутском языке - 1944 год, вторая редакция в русском переводе - 1951 году, на якутском языке - 1952 год).

Центральная те­ма твор­че­ст­ва Н.Е. Мордвинова - слом тра­диционного ук­ла­да якутской де­рев­ни в пер­вые го­ды советской вла­сти и кол­лек­ти­ви­за­ции : по­вес­ть «Бе­да» («Ал­дьар­хай», 1961-1962 годы, русский перевод 1970 год), пье­сы «Раз­рыв пау­ти­ны» («Си­тим бы­сты­ыта», 1937 год), «Че­ло­век» («Ки­hи», 1938 год), «Ши­ро­кой до­ро­гой» («Ки­эн суо­лу­нан», 1964 год), сборники очер­ков во­енных лет, сборник литературно-кри­тических ста­тей и эс­се (1975 год) и др.

Пе­ре­во­дил на якутский язык про­из­ве­де­ния М.Ю. Лер­мон­то­ва , Л.Н. Тол­сто­го, М. Горь­ко­го, М.А. Шо­ло­хо­ва.

Сочинения:

Та­лыл­лы­быт айым­ньы­лар. Якут­скай, 1966–1970. Т. 1–4;

По­вес­ти. Рас­ска­зы. Вос­по­ми­на­ния. Якутск, 1986.