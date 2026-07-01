МОРДИНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ
МОРДИНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ (псевдоним - Амма Аччыгыйа) - якутский писатель, народный писатель Якутской АССР (1966 год).
Родился в крестьянской семье. В 1931 году окончил литературно-лингвистическое отделение педагогического факультета 2-го МГУ.
Дебютировал в печати в 1927 году.
Первый сборник рассказов - «Нож не режет рукоятку» («Быhах угун кыстыммат», 1934 год).
Наибольшую известность Н.Е. Мордвинову принёс роман-эпопея «Весенняя пора» («Сааскы кэм», первая редакция на якутском языке - 1944 год, вторая редакция в русском переводе - 1951 году, на якутском языке - 1952 год).
Центральная тема творчества Н.Е. Мордвинова - слом традиционного уклада якутской деревни в первые годы советской власти и коллективизации: повесть «Беда» («Алдьархай», 1961-1962 годы, русский перевод 1970 год), пьесы «Разрыв паутины» («Ситим быстыыта», 1937 год), «Человек» («Киhи», 1938 год), «Широкой дорогой» («Киэн суолунан», 1964 год), сборники очерков военных лет, сборник литературно-критических статей и эссе (1975 год) и др.
Переводил на якутский язык произведения М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, М. Горького, М.А. Шолохова.
Сочинения:
Талыллыбыт айымньылар. Якутскай, 1966–1970. Т. 1–4;
Повести. Рассказы. Воспоминания. Якутск, 1986.