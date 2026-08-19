МОРДАСОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

МОРДАСОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА - фа­ми­лия по пер­во­му му­жу; уро­ж­дён­ная Яр­ки­на. Российская пе­ви­ца - ис­пол­ни­тель­ни­ца народных пе­сен и час­ту­шек, народная артистка СССР (1981 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1987 год).

По­том­ст­вен­ная народная пе­ви­ца, из кре­сть­ян.

Ра­бо­та­ла в кол­хо­зе , с конца 1930-х годов - в Во­ро­не­же на швей­ной фаб­ри­ке, од­но­вре­мен­но уча­ст­вова­ла в ху­дожест­вен­ной са­мо­дея­тель­но­сти.

В 1943-1972 годы ве­ду­щая со­ли­ст­ка Во­ро­неж­ско­го рус­ско­го на­род­но­го хо­ра, за­тем - Во­ро­неж­ской об­ла­ст­ной фи­лар­мо­нии.

Со­би­ра­ла (пре­имущественно в Там­бов­ской и Во­ро­неж­ской об­лас­тях) и об­ра­ба­ты­ва­ла пе­сен­ный фольк­лор , со­чи­ня­ла час­туш­ки (опубликовывала в сборниках, в т. ч. «Рус­ские на­род­ные пес­ни и час­туш­ки, за­пи­сан­ные от М.Н. Мор­да­со­вой», 1983 год).

Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла по СССР (со второй половины 1940-х годов), в стра­нах Ев­ро­пы, Азии, Аф­ри­ки, Латинской Аме­ри­ки, в т. ч. вме­сте с му­жем - бая­ни­стом Ива­ном Ми­хай­ло­ви­чем Ру­ден­ко (1920-1997 годы), за­служенным ар­ти­стом РСФСР (1958 год).

С 1985 года на Там­бов­щи­не про­во­дит­ся Меж­ре­гио­наль­ный кон­курс час­ту­шеч­ни­ков име­ни М.Н. Мордасовой.

На­гра­ж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1987 год).