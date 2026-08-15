МОРАЙС ВИНИСЬЮС КРУС МЕЛУ МАРКУС ДЕ

МОРАЙС ВИНИСЬЮС КРУС МЕЛУ МАРКУС ДЕ - бразильский по­эт, государственный дея­тель.

Из се­мьи му­зыкан­тов.

Окон­чил юри­дический факультет Университета Рио-де-Жа­ней­ро (1933 год); по­лу­чив сти­пен­дию британского пра­ви­тель­ст­ва (1938 год), пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где изу­чал литературу в Окс­форд­ском университете .

Вер­нув­шись в Бра­зи­лию (1941 год), со­труд­ни­чал с прес­сой, пи­сал ста­тьи о те­ат­ре.

В 1946-1956 годы со­сто­ял на ди­пло­ма­тической служ­бе в США, Фран­ции .

Ран­нее по­этическое твор­че­ст­во, ок­ра­шен­ное в ре­лигиозно-мис­тические то­на, вы­дер­жа­но в тра­ди­ци­ях мо­дер­низ­ма : сборники «Но­вые по­эмы» («Novos poemas», 1938 год), «По­эмы, со­не­ты и бал­ла­ды» («Poemas, sonetos e baladas», 1946 год), «Что­бы жить боль­шой лю­бо­вью» («Para viver um gran­de amor», 1962 год) и др.

В пье­се «Ор­фей из Кон­сей­сао» («Orfeu da Conceição», 1954 год; эк­ра­ни­за­ция на ос­но­ве под­го­тов­лен­но­го В.К.М.М. де Морайсом сце­на­рия под названием «Чёр­ный Ор­фей», режиссер М. Ка­мю, 1959 год) В.К.М.М. де Морайс пе­ре­нёс в бразильские реа­лии сю­жет древне-греческой ми­фо­ло­гии.

В 1960-1980-х годы В.К.М.М. де Морайс был ши­ро­ко из­вес­тен как ав­тор мно­го­чис­лен­ных (около 400) тек­стов к музыкальным ком­по­зи­ци­ям в джа­зо­вом сти­ле бос­са-но­ва, в т. ч. пес­ни «Де­вуш­ка из Ипа­не­мы» («Garota de Ipanema», 1962 год).

Сочинения:

По­эзия Ла­тин­ской Аме­ри­ки. М., 1975. С. 163–166;

Poemas esparsos. San Paulo, 2008.