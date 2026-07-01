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МОРАВСКИЙ КАРСТ
МОРАВСКИЙ КАРСТ, еще: Моравский Крас - Карстовая область в Чехии, на востоке Чешско-Моравской возвышенности.
Высота до 734 м.
Сложена карстующимися девонскими известняками, выходящими на поверхность в виде полосы длиной 25 км, шириной 2-6 км.
Платообразная поверхность расчленена глубокими каньонами.
Многочисленны воронки, провалы, поноры, сухие долины, подземные реки, ручьи, пещеры (напривер, Слоупско-Шошувская система пещер, карстовая пропасть Мацоха) и другие проявления карста.
Моравский Карст - охраняемая ландшафтная область.
Туризм.
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