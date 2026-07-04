МОРАВИЯ

Моравия ( чеш. Morava) — исторический регион в восточной части современной Чешской Республики. Название происходит от р. Морава. Жители позиционируют себя как мораване, являющиеся частью чешской нации. Язык — чешский, но существуют моравские наречия. М. делится на ряд краев: Моравско-Силезский, Оломоуцкий, Злинский, Южноморавский, а также на ряд этнографических субрегионов (Гана, Словацко, Валашско, Лашско). Около 400 до н. э. М. была заселена кельтами, которых около 60 до н. э. вытеснили германские племена маркоманнов и квадов. В VI в. на эту территорию пришли славяне. В конце VIII в. возникло государство, которое в науке принято называть Великой Моравией (впервые упоминается в западных источниках в 822). В 831 его жители были официально крещены епископом Пассау. Великая Моравия занимала территорию современных Юго-Восточной М. и Западной Словакии. Наивысшего развития Великая Моравия достигает в IX в. при князе Святополке, присоединившем часть земель Чехии, Паннонии, Польши. В Х в. завоевана кочевыми племенами мадьяр . О Великой Моравии имеется большое количество исторических источников, прежде всего внеморавского происхождения. Центром государства стал Велеград (местоположение не установлено); второй центр — Нитра. Князь Растислав (846—870) из династии Моймировцев боролся с франками, но безуспешно. Свергший его Святополк (ум. 894), вначале ставленник франков, затем их противник, создал большое и мощное государство. В 863 по приглашению Растислава в М. прибыли святые Кирилл (Константин) и Мефодий, благодаря их успешной деятельности был создан церковнославянский язык с оригинальной графикой (глаголица), на который было переведено значительное количество богослужебных и библейских текстов. Кирилл и Мефодий создали школу по обучению славянской грамоте детей знатных дружинников с целью формирования славянского духовенства. После смерти Мефодия, получившего от Римского папы сан архиепископа, в 885 Святополк, изменивший свою политическую ориентацию, изгнал из М. учеников Кирилла и Мефодия, и страна в церковном отношении полностью перешла в макрорегион западного христианства.

В 999—1019 часть территории М. входила в Польское государство. Затем М. вошла в Чешское княжество, одновременно с 1182 имея статус маркграфства в составе Священной Римской империи. Первый маркграф, Конрад Ота (ум. 1191), стал в 1189 князем Чехии, провозгласил Чехию и М. единым государством. В церковном отношении М. была независима от Праги после учреждения в 1063 Оломоуцкого епископства. Маркграфами М. были члены правящей в Чехии династии Пршемысловцев, с 1330 — новой династии Люксембургов. Карл IV , маркграф М. с 1330 (или с 1334), став чешским королем, в грамоте от 7 апреля 1348 утвердил статус М. как земли Чешской короны, состоящей из трех частей — собственно маркграфства, епископства и воеводства Опавского; вся М. подчинялась королю и составляла примерно треть земель Чешской короны. Столица — г. Брно, другие крупные города — Оломоуц, Зноймо, Иглава. После смерти в 1411 маркграфа Йошта, племянника Карла IV, титул маркграфа М. перешел к чешскому королю. С XV в. сословно-представительным органом становится моравский сейм, который продемонстрировал особую политическую позицию в ходе династического кризиса Габсбургов и Чешского сословного восстания против Габсбургов в 1618—1621, фактически поддержав сначала австрийского эрцгерцога Матиаса в его борьбе с Рудольфом II, а затем Фердинанда II. В религиозном отношении М. в XV—XVI вв. оставалась преимущественно католической, хотя распространялись гусизм и лютеранство. М. стала центром деятельности Общины чешских (моравских) братьев, из их среды вышел великий педагог и философ Я. А. Коменский. В М. нашли убежище изгнанные из Германии анабаптисты. По «Обновленному земскому уложению» 1627 все некатолические конфессии в Чешском королевстве были запрещены, что вызвало массовую эмиграцию протестантов из М.

В 1782 М. была административно объединена с Силезией, в 1849 стала особой коронной землей Австрийской монархии, оставаясь при этом частью Чешского королевства. С 1918 — в составе Чехословакии, с 1939 — часть Протектората Богемия и Моравия, созданного в результате немецко-фашистской оккупации, с мая 1945 — вновь в составе восстановленной Чехословакии. В 1960-е оживилось движение моравского сепаратизма, возникшее в XIX в. С 1993, после распада Чехословакии, М. входит в Чешскую Республику.

Лит. : Poulik J. Jizni Morava zeme davnych slovanu. Praha, 1950; Dekan J. Velka Morava. Bratislava, 1979; Valka J. Stedoveka Morava. Brno, 1991; Тржештик Д., Достал Б. Великая Моравия и зарождение Чешского государства // Раннефеодальные государства и народности (южные и западные славяне в VI—XII вв.). М., 1991; Великая Моравия: ее историческое и культурное значение. М., 1995. Г. П. Мельников.