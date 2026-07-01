МОРАВЧИК ДЬЮЛА
МОРАВЧИК ДЬЮЛА - венгерский историк-византинист, филолог-классик, академик Венгерской АН.
Изучал в Будапештском университете венгерскую, латискую и греческую филологию, стажировался в Париже и Мюнхене (1913 год).
В 1914 году призван в армию и направлен на фронт.
В 1915-1920 годы в плену в России, где, наряду с русским, выучил новогреческий и несколько тюркских языков.
По возвращении на родину в 1920 году защитил диплом преподавателя-филолога. С 1924 года преподаватель Будапештского университета (с 1924 года приват-доцент, с 1932 года экстраординарный, с 1936 года ординарный професор, в 1950-1967 годы заведующий кафедрой греческой филологии), вице-председатель Международной ассоциации византинистов (с 1964 года).
Внёс значительный вклад в исследование венгерско-византийских отношений (прежде всего X-XV веков), политического, культурного и церковного влияния Византии на народы Центральной Европы.
На базе византийских источников по истории авар, протоболгар, печенегов и других кочевых народов, в т. ч. венгров (в византийских источниках - турки), содержащих «языковые памятники» (этниконы, личные имена, различные термины), составил словарь «турецких» слов, который опубликовал в своём главном труде - «Byzantinoturcica».
Исследовал византийские элементы в венгерской королевской короне, осуществил научную публикацию сочинения Константина VII Багрянородного «Об управлении империей» (1949 год).
Сочинения:
A magyar t ̈ort ́enet biz ́anci forr ́asai. Bdpst, 1934;
A magyar szent korona görög felirataina. Bdpst, 1935;
Byzantinoturcica. Bdpst, 1942–1943. Vol. 1–2;
Bevezetés a bizantinológiába. Bdpst, 1966;
Studia Byzantina. Bdpst, 1967;
Byzantium and the Magyars. Amst., 1970.