МОРАВЧИК ДЬЮЛА

МОРАВЧИК ДЬЮЛА - венгерский ис­то­рик-ви­зан­ти­нист, фи­ло­лог-клас­сик, академик Венгерской АН.

Изу­чал в Бу­да­пешт­ском университете вен­гер­скую, латискую и греческую фи­ло­ло­гию, ста­жи­ровал­ся в Па­ри­же и Мюн­хе­не (1913 год).

В 1914 году при­зван в ар­мию и на­прав­лен на фронт.

В 1915-1920 годы в пле­ну в Рос­сии, где, на­ря­ду с рус­ским, вы­учил но­во­гре­че­ский и несколько тюркских язы­ков.

По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1920 году за­щи­тил ди­плом пре­по­да­ва­те­ля-фи­ло­ло­га. С 1924 года пре­по­да­ва­тель Бу­да­пешт­ско­го университета (с 1924 года при­ват-до­цент, с 1932 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный, с 1936 года ор­ди­нар­ный професор, в 1950-1967 годы заведующий ка­фед­рой греческой фи­ло­ло­гии), ви­це-председатель Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции ви­зан­ти­ни­стов (с 1964 года).

Внёс зна­чительный вклад в ис­сле­до­ва­ние венгерско-ви­зантийских от­но­ше­ний (пре­ж­де все­го X-XV веков), по­ли­тического, куль­тур­но­го и цер­ков­но­го влия­ния Ви­зан­тии на на­ро­ды Центральной Ев­ро­пы.

На ба­зе ви­зантийских ис­точ­ни­ков по ис­то­рии авар, про­то­бол­гар, пе­че­не­гов и других ко­че­вых на­ро­дов, в т. ч. венг­ров (в ви­зантийских ис­точ­ни­ках - тур­ки), со­дер­жа­щих «язы­ко­вые па­мят­ни­ки» (эт­ни­ко­ны, лич­ные име­на, различные тер­ми­ны), со­ста­вил сло­варь «ту­рец­ких» слов, ко­то­рый опуб­ли­ко­вал в сво­ём главном тру­де - «Byzantinoturcica».

Ис­сле­до­вал ви­зантийские эле­мен­ты в венгерской ко­ро­лев­ской ко­ро­не, осу­ще­ст­вил на­учную пуб­ли­ка­цию со­чи­не­ния Кон­стан­ти­на VII Баг­ря­но­род­но­го «Об управ­ле­нии им­пе­ри­ей» (1949 год).

Сочинения:

A magyar t ̈ort ́enet biz ́anci forr ́asai. Bdpst, 1934;

A magyar szent korona görög feliratai­na. Bdpst, 1935;

Byzantinoturcica. Bdpst, 1942–1943. Vol. 1–2;

Bevezetés a bizantino­lógiába. Bdpst, 1966;

Studia Byzantina. Bdpst, 1967;

Byzantium and the Magyars. Amst., 1970.