МОРАТОРИЙ

МОРАТО́РИЙ (лат. moratorium, от mo­ra - за­мед­ле­ние, про­мед­ле­ние, пау­за) - 1) В гражданском пра­ве от­сроч­ка ис­пол­не­ния обя­за­тельств, ус­та­нав­ли­вае­мая го­су­дар­ст­вом на оп­ре­де­лён­ный срок или до окон­ча­ния каких-либо чрез­вы­чай­ных об­стоя­тельств (например, сти­хий­ных бед­ст­вий и др.).

Рас­про­стра­ня­ет­ся на все обя­за­тель­ст­ва (об­щий мораторий) или толь­ко на не­ко­то­рые ви­ды обя­за­тельств ли­бо отдельные ка­те­го­рии долж­ни­ков (спе­ци­аль­ный мораторий).

2) В ме­ж­ду­народном пра­ве мораторий - от­сроч­ка или воз­дер­жа­ние го­су­дарств от каких-либо дей­ст­вий на оп­ре­де­лён­ный или не­оп­ре­де­лён­ный срок.

Мо­жет быть до­го­во­рён­но­стью двух и бо­лее го­су­дарств; мо­жет быть объ­яв­лен го­су­дар­ст­вом в од­но­сто­рон­нем по­ряд­ке с це­лью при­зы­ва дру­гих к ана­ло­гич­ным дей­ст­ви­ям (например, мораторий на про­ве­де­ние ядер­ных ис­пы­та­ний).

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