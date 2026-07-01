МОРАТОРИЙ
МОРАТО́РИЙ (лат. moratorium, от mora - замедление, промедление, пауза) - 1) В гражданском праве отсрочка исполнения обязательств, устанавливаемая государством на определённый срок или до окончания каких-либо чрезвычайных обстоятельств (например, стихийных бедствий и др.).
Распространяется на все обязательства (общий мораторий) или только на некоторые виды обязательств либо отдельные категории должников (специальный мораторий).
2) В международном праве мораторий - отсрочка или воздержание государств от каких-либо действий на определённый или неопределённый срок.
Может быть договорённостью двух и более государств; может быть объявлен государством в одностороннем порядке с целью призыва других к аналогичным действиям (например, мораторий на проведение ядерных испытаний).