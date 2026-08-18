МОРАСАН КЕСАДА ФРАНСИСКО ХОСЕ

МОРАСАН КЕСАДА ФРАНСИСКО ХОСЕ - государственный и во­енный дея­тель Центральной Аме­ри­ки.

Из се­мьи кре­о­ла, вы­ход­ца с французских Антиль­ских островов.

По­лу­чил юри­дическое об­ра­зо­ва­ние.

Ли­дер Ли­бе­раль­ной пар­тии Со­еди­нён­ных про­вин­ций Цен­траль­ной Аме­ри­ки (СПЦА; в 1823-1839 годы фе­де­ра­тив­ное го­су­дар­ст­во в со­ста­ве Гва­те­ма­лы , Гон­ду­ра­са, Кос­та-Ри­ки, Ни­ка­ра­гуа и Саль­ва­до­ра).

В 1824 годуна­зна­чен ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём пра­ви­тель­ст­ва Гон­ду­ра­са, в 1826 году председателем Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей.

В 1827 году по­сле государственного пе­ре­во­ро­та, ор­га­ни­зо­ван­но­го кон­сер­ва­то­ра­ми, бе­жал из стра­ны. В Ни­ка­ра­гуа сфор­ми­ро­вал ар­мию из сво­их сто­рон­ни­ков-ли­бе­ра­лов, во гла­ве ко­то­рой 11 ноября 1827 года в до­ли­не Ла-Три­ни­дад раз­бил си­лы кон­сер­ва­то­ров и 27 ноября 1827 года до­бил­ся сво­его из­бра­ния пре­зи­ден­том Гон­ду­ра­са (в 1829 году пе­ре­из­бран).

В 1828-1829 годы в ка­че­ст­ве ко­ман­дую­ще­го со­юз­ной ар­ми­ей СПЦА сверг пра­ви­тель­ст­ва кон­сер­ва­то­ров в Саль­ва­до­ре и Гва­те­ма­ле. В 1830 году из­бран пре­зи­ден­том СПЦА (в 1835 году пе­ре­из­бран).

К.Ф.Х. Морасан пред­ложил ши­ро­кую про­грам­му ли­бе­раль­ных пре­об­ра­зо­ва­ний, пре­ду­смат­ри­вав­шую дос­ти­же­ние сою­за всех латино-америкунских на­ро­дов, ук­ре­п­ле­ние не­за­ви­си­мо­сти стран Центральной Аме­ри­ки пе­ред ли­цом внеш­ней уг­ро­зы, раз­ви­тие промышленности и тор­гов­ли, строи­тель­ст­во школ и др. По­ла­гал, что дан­ную про­грам­му мож­но реа­ли­зо­вать без су­ще­ст­вен­ной лом­ки тра­диционнух об­щественных ин­сти­ту­тов, за ис­клю­че­ни­ем ин­сти­ту­та Церк­ви, ко­то­рый он счи­тал не­об­хо­ди­мым ре­фор­ми­ро­вать.

К.Ф.Х. Морасан про­вёл се­ку­ля­ри­за­цию цер­ков­ных зе­мель, про­воз­гла­сил сво­бо­ду ве­ро­ис­по­ве­да­ния.

Сверг­нут кон­сер­ва­то­ра­ми под руководством Рафаэля Кар­ре­ры 2 февраля 1838 года.

В 1839 году во гла­ве саль­ва­дор­ской ар­мии от­ра­зил ин­тер­вен­цию объ­еди­нён­но­го гон­ду­рас­ско-ни­ка­ра­гу­ан­ско­го кор­пу­са и 18 июля 1839 года стал пре­зи­ден­том Саль­ва­до­ра.

В 1840 году под дав­ле­ни­ем кон­сер­ва­тив­ных сил по­дал в от­став­ку; впо­след­ст­вии жил в Ко­лум­бии и Пе­ру. В 1842 году воз­гла­вил дви­же­ние кос­та-ри­кан­ских ли­бе­ра­лов, вы­сту­пав­ших в т. ч. за вос­ста­нов­ле­ние фе­де­ра­ции го­су­дарств Центральной Аме­ри­ки.

В ию­ле 1842 года про­воз­гла­шён пре­зи­ден­том Кос­та-Ри­ки. 14 сентября 1842 года сверг­нут, пре­дан во­ен­но-по­ле­во­му су­ду и каз­нён на центральной пло­ща­ди Сан-Хо­се.