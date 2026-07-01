МОРАНТЕ ЭЛЬЗА

МОРАНТЕ ЭЛЬЗА - итальянская пи­са­тель­ни­ца.

В 1930 году из-за фи­нан­со­вых за­труд­не­ний бы­ла вы­ну­ж­де­на ос­та­вить учё­бу в Римском университете.

В 1941-1962 годы за­му­жем за Альберто Мо­ра­виа .

Пе­ча­та­лась с 1935 года; пер­вая кни­га - сборник эс­се «Сек­рет­ная иг­ра» («Il gioco segreto», 1941 год).

Пер­вый ро­ман - «Ложь и ча­ры» («Menzogna e sor­tilegio», 1948 год) в тра­ди­ци­ях пси­хо­ло­гической про­зы.

В цен­тре ро­ма­на «Ост­ров Ар­ту­ра» («L’isola di Arturo», 1957 год) - ста­нов­ле­ние лич­но­сти под­ро­ст­ка.

Наи­бо­лее зна­чительный ро­ман Э. Моранте - «Ис­то­рия» («Storia», 1974 год, русский перевод 2005 год; эк­ра­ни­за­ция Л. Ко­мен­чи­ни - 1989 год) о судь­бе про­стых италь­ян­цев в го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны .

Ро­ман «Ара­че­ли» («Aracoeli», 1982 год) от­ра­зил ув­ле­че­ние Э. Моранте идея­ми пси­хо­ана­ли­за и фи­ло­со­фи­ей эк­зи­стен­циа­лиз­ма.

Сре­ди со­чи­не­ний Э. Монранте: книга ска­зок «Уди­ви­тель­ные при­клю­че­ния Ка­те­ри­ны-с-ко­сич­кой» («Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina», 1942 год) с ил­лю­ст­ра­ция­ми Э. Моранте, сборник но­велл раз­ных лет «Ан­да­луз­ская шаль» («Lo scialle andaluso», 1963 год); сборник сти­хо­тво­ре­ний и пе­сен со­ци­аль­но-по­ли­тического со­дер­жа­ния «Мир, спа­сён­ный де­тиш­ка­ми» («Il mondo salvato dai ragaz­zi­ni», 1968 год), ку­да во­шло так­же един­ст­вен­ное дра­ма­тическое со­чи­не­ние Э. Моране - «Хи­ми­че­ская ко­ме­дия» («La commedia chimica», 1968 год).

Сочинения:

Opere. Mil., 1988–1990. Vol. 1–2.