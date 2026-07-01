МОРАНТЕ ЭЛЬЗА
МОРАНТЕ ЭЛЬЗА - итальянская писательница.
В 1930 году из-за финансовых затруднений была вынуждена оставить учёбу в Римском университете.
В 1941-1962 годы замужем за Альберто Моравиа.
Печаталась с 1935 года; первая книга - сборник эссе «Секретная игра» («Il gioco segreto», 1941 год).
Первый роман - «Ложь и чары» («Menzogna e sortilegio», 1948 год) в традициях психологической прозы.
В центре романа «Остров Артура» («L’isola di Arturo», 1957 год) - становление личности подростка.
Наиболее значительный роман Э. Моранте - «История» («Storia», 1974 год, русский перевод 2005 год; экранизация Л. Коменчини - 1989 год) о судьбе простых итальянцев в годы Второй мировой войны.
Роман «Арачели» («Aracoeli», 1982 год) отразил увлечение Э. Моранте идеями психоанализа и философией экзистенциализма.
Среди сочинений Э. Монранте: книга сказок «Удивительные приключения Катерины-с-косичкой» («Le bellissime avventure di Caterì dalla trecciolina», 1942 год) с иллюстрациями Э. Моранте, сборник новелл разных лет «Андалузская шаль» («Lo scialle andaluso», 1963 год); сборник стихотворений и песен социально-политического содержания «Мир, спасённый детишками» («Il mondo salvato dai ragazzini», 1968 год), куда вошло также единственное драматическое сочинение Э. Моране - «Химическая комедия» («La commedia chimica», 1968 год).
Сочинения:
Opere. Mil., 1988–1990. Vol. 1–2.