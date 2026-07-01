МОРАНДИ ДЖОРДЖИО

МОРА́НДИ ДЖО́РДЖИО - итальянский жи­во­пи­сец и гра­фик.

Учил­ся в бо­лон­ской АХ (1907-1913 годы). Бу­ду­чи при­вер­жен­цем национальной клас­сической тра­ди­ции, изу­чал про­из­ве­де­ния Джот­то, Ма­зач­чо , П. Уч­чел­ло, Пье­ро дел­ла Фран­че­ски. Од­но­вре­мен­но про­яв­лял ин­те­рес к твор­че­ст­ву французских им­прес­сио­ни­стов, но­вей­шим аван­гард­ным те­че­ни­ям (в 1914 году уча­ст­во­вал в вы­став­ке фу­ту­ри­стов). В не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся ран­них ра­бо­тах ощу­ти­мо влия­ние П. Се­зан­на («Снеж­ный пей­заж в Бо­ло­нье», 1913 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Рим). На­тюр­мор­ты, на­пи­сан­ные около 1916 года, ор­га­ни­зу­ют­ся чёт­ки­ми вер­ти­каль­но-го­ри­зон­таль­ны­ми рит­ма­ми, тон­кой ню­ан­си­ров­кой хро­ма­тической гам­мы («На­тюр­морт», 1916 год, Му­зей современного искусства, Нью-Йорк).

В 1918 году Дж. Моранди по­зна­ко­мил­ся с на­прав­ле­ни­ем ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си, в сле­дую­щем го­ду встре­тил­ся в Ри­ме с Дж.Де Ки­ри­ко и К. Кар­ра. Раз­ра­бо­тал собственную вер­сию это­го на­прав­ле­ния в жан­ре на­тюр­мор­та: пред­ме­ты, глад­ко от­шли­фо­ван­ные, ут­ра­чи­ва­ют свою ин­ди­ви­ду­аль­ность, пре­вра­ща­ясь в не­кие гео­мет­рические пра­фор­мы, ус­лов­ные мас­ки ре­аль­ных ве­щей (го­ло­вы ма­не­ке­нов, бе­лые бу­тыл­ки и т. п.); они по­ме­ще­ны в мо­дель пер­спек­тив­ной ко­роб­ки, ко­то­рая бла­го­да­ря пе­ре­се­че­нию ли­ней­ных про­фи­лей пре­вра­ща­ет­ся в про­стран­ст­вен­ный ла­би­ринт («На­тюр­морт», Эр­ми­таж , С.-Пе­тер­бург; «Боль­шой ме­та­фи­зи­че­ский на­тюр­морт», Пи­на­ко­те­ка Бре­ра, Ми­лан, оба 1918 год, и др.).

В 1920 году, от­ка­зав­шись от приё­мов ме­та­фи­зической жи­во­пи­си, Дж. Моранди вер­нул­ся к при­выч­ным для не­го фор­мам на­тюр­мор­та и пей­за­жа; не­со­мнен­ное влия­ние на не­го ока­за­ло искусство Ж.Б.С. Шар­де­на и К. Ко­ро. Дж. Моранди уча­ст­во­вал в пер­вых вы­став­ках «Итальянский но­ве­чен­то» в 1926 и 1929 годы (см. Но­ве­чен­то ), од­на­ко не вхо­дил в какое-либо объ­е­ди­не­ния. Соз­на­тель­но ог­ра­ни­чив круг тем и мо­ти­вов, он ис­сле­до­вал пла­стические ка­че­ст­ва од­но­тип­ных объ­ек­тов. Пей­за­жи Дж. Моранди от­ли­ча­ют­ся ис­клю­чительной тон­ко­стью то­наль­ных мо­ду­ля­ций - се­реб­ри­стые от­тен­ки южной зе­ле­ни, по­зо­ло­чен­ные солн­цем сте­ны до­мов, до­ро­ги и лу­жай­ки об­ра­зу­ют изы­скан­ную кра­соч­ную гар­мо­нию. Обо­ст­рён­ным ощу­ще­ни­ем не­по­вто­ри­мо­сти мгно­ве­ния, сим­во­лической смыс­лом на­де­ле­ны ла­ко­нич­ные пей­за­жи, на­пи­сан­ные в пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны («Снеж­ный пей­заж», 1941 год; «Пей­заж с до­ма­ми», 1943 год; оба - ча­ст­ные со­б­ра­ния).

Со­зер­ца­тель­ность искусства Дж.Моранди с наи­боль­шей пол­но­той про­яви­лась в на­тюр­мор­тах: стро­гие, замк­ну­тые в се­бе, они выяв­ля­ют за­ко­ны им­ма­нент­но­го, са­мо­дос­та­точ­но­го су­ще­ст­во­ва­ния пред­ме­тов. Обы­ден­ные ве­щи (бу­тыл­ки, гра­фи­ны, фля­ги, ва­зы, ко­роб­ки), объ­е­ди­нён­ные в тес­ные груп­пы или вы­стро­ен­ные па­рал­лель­ны­ми ря­да­ми вдоль кром­ки сто­ла, об­на­ру­жи­ва­ют не­ожи­дан­ное бо­гат­ст­во зри­тель­ных ка­честв и ас­пек­тов. Ров­ный пус­той фон ней­тра­ли­зу­ет глу­би­ну, что за­став­ля­ет зри­те­ля кон­цен­три­ро­вать вни­ма­ние на пе­ред­нем пла­не. В 1920-1930-е годы Дж. Моранди осо­бое зна­че­ние при­да­вал све­ту и те­ни: со­су­ды, по­гру­жён­ные в рас­се­ян­ный су­мрак, об­ре­та­ют вну­ши­тель­ность мра­мор­ных из­вая­ний («Боль­шой на­тюр­морт», 1935 год, со­б­ра­ние Дж. Мат­тио­ли, Ми­лан, и др.).

В на­тюр­мор­тах 1950-1960-х годов плот­но, поч­ти без па­уз рас­став­лен­ные ве­щи де­мон­ст­ри­ру­ют гар­мо­нию цве­то­вых ак­кор­дов («На­тюр­морт», 1946 год, га­ле­рея Тейт, Лон­дон; «На­тюр­морт с чаш­ка­ми», 1953 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, и др.). Ог­ром­ную часть на­сле­дия Дж. Морандисо­став­ля­ют офор­ты. В них пау­ти­на тон­чай­ших ли­ний вос­соз­да­ёт зыб­кую ткань све­то­вых лу­чей, яв­ляя под­лин­ную зри­тель­ную при­ро­ду объ­ек­тов.

В 1930-1956 годы ху­дож­ник воз­глав­лял ка­фед­ру гра­вю­ры в бо­лон­ской АХ; в 1948 гоу из­бран д. чл. ака­де­мии Св. Лу­ки в Ри­ме.