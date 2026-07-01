МОРАНДИ ДЖОРДЖИО
МОРА́НДИ ДЖО́РДЖИО - итальянский живописец и график.
Учился в болонской АХ (1907-1913 годы). Будучи приверженцем национальной классической традиции, изучал произведения Джотто, Мазаччо, П. Уччелло, Пьеро делла Франчески. Одновременно проявлял интерес к творчеству французских импрессионистов, новейшим авангардным течениям (в 1914 году участвовал в выставке футуристов). В немногих сохранившихся ранних работах ощутимо влияние П. Сезанна («Снежный пейзаж в Болонье», 1913 год, частное собрание, Рим). Натюрморты, написанные около 1916 года, организуются чёткими вертикально-горизонтальными ритмами, тонкой нюансировкой хроматической гаммы («Натюрморт», 1916 год, Музей современного искусства, Нью-Йорк).
В 1918 году Дж. Моранди познакомился с направлением метафизической живописи, в следующем году встретился в Риме с Дж.Де Кирико и К. Карра. Разработал собственную версию этого направления в жанре натюрморта: предметы, гладко отшлифованные, утрачивают свою индивидуальность, превращаясь в некие геометрические праформы, условные маски реальных вещей (головы манекенов, белые бутылки и т. п.); они помещены в модель перспективной коробки, которая благодаря пересечению линейных профилей превращается в пространственный лабиринт («Натюрморт», Эрмитаж, С.-Петербург; «Большой метафизический натюрморт», Пинакотека Брера, Милан, оба 1918 год, и др.).
В 1920 году, отказавшись от приёмов метафизической живописи, Дж. Моранди вернулся к привычным для него формам натюрморта и пейзажа; несомненное влияние на него оказало искусство Ж.Б.С. Шардена и К. Коро. Дж. Моранди участвовал в первых выставках «Итальянский новеченто» в 1926 и 1929 годы (см. Новеченто), однако не входил в какое-либо объединения. Сознательно ограничив круг тем и мотивов, он исследовал пластические качества однотипных объектов. Пейзажи Дж. Моранди отличаются исключительной тонкостью тональных модуляций - серебристые оттенки южной зелени, позолоченные солнцем стены домов, дороги и лужайки образуют изысканную красочную гармонию. Обострённым ощущением неповторимости мгновения, символической смыслом наделены лаконичные пейзажи, написанные в период Второй мировой войны («Снежный пейзаж», 1941 год; «Пейзаж с домами», 1943 год; оба - частные собрания).
Созерцательность искусства Дж.Моранди с наибольшей полнотой проявилась в натюрмортах: строгие, замкнутые в себе, они выявляют законы имманентного, самодостаточного существования предметов. Обыденные вещи (бутылки, графины, фляги, вазы, коробки), объединённые в тесные группы или выстроенные параллельными рядами вдоль кромки стола, обнаруживают неожиданное богатство зрительных качеств и аспектов. Ровный пустой фон нейтрализует глубину, что заставляет зрителя концентрировать внимание на переднем плане. В 1920-1930-е годы Дж. Моранди особое значение придавал свету и тени: сосуды, погружённые в рассеянный сумрак, обретают внушительность мраморных изваяний («Большой натюрморт», 1935 год, собрание Дж. Маттиоли, Милан, и др.).
В натюрмортах 1950-1960-х годов плотно, почти без пауз расставленные вещи демонстрируют гармонию цветовых аккордов («Натюрморт», 1946 год, галерея Тейт, Лондон; «Натюрморт с чашками», 1953 год, частное собрание, и др.). Огромную часть наследия Дж. Морандисоставляют офорты. В них паутина тончайших линий воссоздаёт зыбкую ткань световых лучей, являя подлинную зрительную природу объектов.
В 1930-1956 годы художник возглавлял кафедру гравюры в болонской АХ; в 1948 гоу избран д. чл. академии Св. Луки в Риме.