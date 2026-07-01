МОРАЛЕС ЛУИС ДЕ

МОРАЛЕС ЛУИС ДЕ - испанский жи­во­пи­сец.

Об обу­че­нии и на­чаль­ном пе­рио­де твор­че­ст­ва Луиса де Моралеса нет дос­то­вер­ных све­де­ний.

Жил в Ба­да­хо­се, где его по­кро­ви­те­лем был епископ Ху­ан де Ри­бе­ра (изо­бра­жён на порт­ре­те Л. де Моралеса - 1564 года, Пра­до , Мад­рид ).

Ра­бо­тал в То­ле­до, в 1563 году при­гла­шён на крат­кий пе­ри­од к ко­ро­лев­ско­му дво­ру Фи­лип­па II в Эс­ко­риа­ле. В 1564 году и 1575-1576 годы ра­бо­тал в Пор­ту­га­лии.

Су­ще­ст­ву­ет пред­по­ло­же­ние, что Л. де Моралес по­се­тил Ита­лию, од­на­ко бо­лее ве­ро­ят­но, что он мог по­зна­ко­мить­ся с про­из­ве­де­ния­ми ни­дерландских и итальянских ху­дож­ни­ков в Се­ви­лье и Мад­ри­де.

Жи­во­пис­ный стиль Л. де Моралеса вы­да­ёт влия­ния Ра­фа­эля («Ма­дон­на с птич­кой», 1546 год, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мад­рид) и Ле­о­нар­до да Вин­чи , воз­мож­но, по­лу­чен­ные опо­сре­до­ван­но (в т. ч. бла­го­да­ря гра­вю­рам ).

Изо­ли­ро­ван­ная жизнь в про­вин­ции на­ло­жи­ла от­пе­ча­ток ар­ха­из­ма на изо­бра­зительный ре­пер­ту­ар Л. де Моралеса. Его жи­во­пись сплав­ля­ет во­еди­но про­яв­ле­ния испанского мис­ти­циз­ма, на­род­ной на­бож­но­сти и спи­ри­туа­ли­стическую эс­те­ти­ку мань­е­риз­ма, экс­прес­сию северно-ев­ропейских мас­те­ров и воз­вы­шен­ную иде­аль­ность итальянского искусства. Вир­ту­оз­ная, слов­но эма­ле­вая, тех­ни­ка пись­ма близ­ка при­ёмам ни­дерландской шко­лы XV века.

В мас­тер­ской Л. де Моралеса, в ко­то­рой ра­бо­та­ли его сы­но­вья Хе­ро­ни­мо и Кри­сто­баль, соз­да­но несколько боль­ших жи­во­пис­ных ал­та­рей: в Аль­кан­та­ре (1551 год), Ар­ройо-де-ла-Лус (церковь Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Асун­сь­он, 1563 год), Иге­ра-ла-Ре­аль (1565 год), Эл­ва­ше (церковь Сан-Саль­ва­дор, 1565-1568 годы), Ба­да­хо­се (1554 год).

Од­на­ко его искусство наи­бо­лее яр­ко про­яви­ло се­бя в не­боль­ших об­раз­ах на те­му Стра­стей Хри­сто­вых: «Ecce homo» (Ака­де­мия Сан-Фер­нан­до, Мад­рид; Му­зей Ма­ла­ги; Му­зей со­бо­ра, Ба­да­хос; КГ, Дрез­ден; Пра­до; Национальный му­зей ста­рин­но­го искусства, Лис­са­бон), «Хри­стос сре­ди па­ла­чей» (Ака­де­мия Сан-Фер­нан­до, Мад­рид), «Би­че­ва­ние Хри­ста» (Му­зей Сан­та- Крус, То­ле­до), «Пье­та» (Пра­до; Му­зей со­бо­ра, Се­ви­лья; Ака­де­мия Сан-Фер­нан­до, Мад­рид) и др.

Воз­врат к фор­мам по­вы­шен­ной спи­ри­туа­ли­за­ции в кон­тек­сте эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния при­да­ёт искусству Л. де Моралеса ха­рак­тер ду­хов­ной изы­скан­но­сти.

В XVIII веке Л. де Моралес по­лу­чил про­зви­ще «el Divi­no» (Бо­же­ст­вен­ный).