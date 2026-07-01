МОРАЛЕС ЛУИС ДЕ
МОРАЛЕС ЛУИС ДЕ - испанский живописец.
Об обучении и начальном периоде творчества Луиса де Моралеса нет достоверных сведений.
Жил в Бадахосе, где его покровителем был епископ Хуан де Рибера (изображён на портрете Л. де Моралеса - 1564 года, Прадо, Мадрид).
Работал в Толедо, в 1563 году приглашён на краткий период к королевскому двору Филиппа II в Эскориале. В 1564 году и 1575-1576 годы работал в Португалии.
Существует предположение, что Л. де Моралес посетил Италию, однако более вероятно, что он мог познакомиться с произведениями нидерландских и итальянских художников в Севилье и Мадриде.
Живописный стиль Л. де Моралеса выдаёт влияния Рафаэля («Мадонна с птичкой», 1546 год, частное собрание, Мадрид) и Леонардо да Винчи, возможно, полученные опосредованно (в т. ч. благодаря гравюрам).
Изолированная жизнь в провинции наложила отпечаток архаизма на изобразительный репертуар Л. де Моралеса. Его живопись сплавляет воедино проявления испанского мистицизма, народной набожности и спиритуалистическую эстетику маньеризма, экспрессию северно-европейских мастеров и возвышенную идеальность итальянского искусства. Виртуозная, словно эмалевая, техника письма близка приёмам нидерландской школы XV века.
В мастерской Л. де Моралеса, в которой работали его сыновья Херонимо и Кристобаль, создано несколько больших живописных алтарей: в Алькантаре (1551 год), Арройо-де-ла-Лус (церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон, 1563 год), Игера-ла-Реаль (1565 год), Элваше (церковь Сан-Сальвадор, 1565-1568 годы), Бадахосе (1554 год).
Однако его искусство наиболее ярко проявило себя в небольших образах на тему Страстей Христовых: «Ecce homo» (Академия Сан-Фернандо, Мадрид; Музей Малаги; Музей собора, Бадахос; КГ, Дрезден; Прадо; Национальный музей старинного искусства, Лиссабон), «Христос среди палачей» (Академия Сан-Фернандо, Мадрид), «Бичевание Христа» (Музей Санта- Крус, Толедо), «Пьета» (Прадо; Музей собора, Севилья; Академия Сан-Фернандо, Мадрид) и др.
Возврат к формам повышенной спиритуализации в контексте эпохи Возрождения придаёт искусству Л. де Моралеса характер духовной изысканности.
В XVIII веке Л. де Моралес получил прозвище «el Divino» (Божественный).