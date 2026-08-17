МОРАЛЕС КРИСТОБАЛЬ ДЕ
МОРАЛЕС КРИСТОБАЛЬ ДЕ - испанский композитор. Первый крупный представитель испанского музыкального Возрождения.
В 1535-1545 годы певчий и композитор в папской капелле в Риме.
В 1545-1553 годы капельмейстер в соборах Толедо, Марчены, Малаги.
Автор преимущественно церковных вокальных сочинений: 21 мессы (две из них написаны на знаменитую шансон «Вооружённый человек»), 2 реквиемов (поздний 5-голосный реквием, написанный в 1544 году, - одно из самых известных сочинений К. де Моралеса), 8 магнификатов (во всех церковных ладах), различных песнопений оффиция. Из более чем 80 мотетов (преимущественно 4-голосных) многие политекстовые.
Безупречно владевший искусством контрапункта, К. де Моралес продолжал традиции нидерландской школы (считал себя последователем Жоскена Депре). Вместе с тем в ряде сочинений («Плачи пророка Иеремии», оффиций заупокойной службы и другие) применял гомофонную технику, известную как испанский фобурдон.
Ученик К. де Моралиса - Ф. Герреро.