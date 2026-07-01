МОРАДАБАД
МОРАДАБАТ - город в Северной Индии, штат Уттар-Прадеш.
Население около 890 тыс. человек (2011 год).
Расположен на р. Рамганга (левый приток Ганга). Важный узел железных и автомобильных дорог.
Основан в первой четверти XVII века, назван в честь Мурада Бакша - младшего сына индийского падишаха Шаха Джахана.
В 1740-1773 годы под властью пуштунов.
В 1801 году аннексирован Британской Ост-Индской компанией.
С 1947 года в составе независимой Индии.
Среди достопримечательностей - руины форта (1625 год) мечеть Джама-Масджид (1631/1632 год). Университет Тиртханкар Махавир (2008 год; предоставление высшего образования последователям джайнизма), Университет ИФТМ (основан как институт внешней торговли и менеджмента в 1996 году, современный статус с 2010 года), Технологический институт (1996 год).
Морадабад известен производством изделий из латуни (изготавливаются с XIX века, большая часть экспортируется), за что его называют «Латунный город». Выпуск декоративных изделий из металла, стекла и дерева, хлопчатобумажных тканей с традиционным рисунком. Предприятия химической, пищевой промышленности.
Торговый центр сельско-хозяйственного района (выращивают рис, пшеницу, сахарный тростник, горчицу).
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