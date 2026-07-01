МОРАДАБАД

МОРАДАБАТ - го­род в Северной Ин­дии, штат Ут­тар-Пра­деш.

Население около 890 тыс. человек (2011 год).

Рас­по­ло­жен на р. Рам­ган­га (ле­вый при­ток Ган­га). Важ­ный узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог.

Ос­но­ван в первой четверти XVII века, на­зван в честь Му­ра­да Бак­ша - млад­ше­го сы­на индийского па­ди­ша­ха Ша­ха Джа­ха­на .

В 1740-1773 годы под вла­стью пуш­ту­нов.

В 1801 году ан­нек­си­ро­ван Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей .

С 1947 года в со­ста­ве не­за­ви­си­мой Ин­дии.

Сре­ди дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - руи­ны фор­та (1625 год) мечеть Джа­ма-Масд­жид (1631/1632 год). Университет Тирт­хан­кар Ма­ха­вир (2008 год; пре­до­с­тав­ле­ние выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния по­сле­до­ва­те­лям джай­низ­ма), Университет ИФТМ (ос­но­ван как институт внеш­ней тор­гов­ли и ме­недж­мен­та в 1996 году, современный ста­тус с 2010 года), Тех­но­ло­гический институт (1996 год).

Морадабад из­вес­тен производством из­де­лий из ла­туни (из­го­тав­ли­ва­ют­ся с XIX века, большая часть экс­пор­ти­ру­ет­ся), за что его на­зы­ва­ют «Ла­тун­ный го­род». Вы­пуск де­ко­ра­тив­ных из­де­лий из ме­тал­ла, стек­ла и де­ре­ва, хлоп­ча­то­бу­маж­ных тка­ней с тра­диционным ри­сун­ком. Пред­прия­тия хи­мической, пи­ще­вой промышленности.

Тор­го­вый центр сельско-хозяйственного рай­она (вы­ра­щи­ва­ют рис, пше­ни­цу, са­хар­ный тро­ст­ник, гор­чи­цу).

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