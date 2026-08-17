МОРА , ХОСЕ МАРИЯ ЛУИС

Мора ( исп. Servin de la Mora Diaz Madrid) , Хосе Мария Луис (12.10.1794, Гуанахуато — 14.07.1850, Париж) — мексиканский политический деятель, экономист, историк, юрист, один из основоположников мексиканского либерализма. Получил экономическое образование в колледже Сан-Ильдефонсо в Мехико. Стал бакалавром философии и доктором теологии. Был избран действительным членом Мексиканской академии политэкономии. Преподавал в колледже Сан-Ильдефонсо, писал в ведущие мексиканские газеты «El Sol», «El Aguila», «La Libertad», в 1831 издал «Политический катехизис Мексиканской федерации», в 1833 избран в конгресс. После прихода к власти консервативного правительства генерала Антонио Лопеса де Санта-Анна (1794—1876) в 1834 добровольно покинул страну. Обосновался в Париже, где занимался научной деятельностью, работал на дипломатической ниве во Франции. В 1847—1850 занимал пост посла Мексики в Великобритании. В 1836 в Париже были опубликованы 1, 3 и 4-й тома его известного труда «Мексика и ее революции». 2-й том так и не увидел свет. Многотомное издание стало первым научным трудом в мексиканской историографии. В нем воссозданы основные этапы мексиканской истории от конкисты до 1830-х. В 1837 опубликована работа «Отдельные произведения». М. развивал либеральную идеологию и принадлежал к радикальному крылу либерального движения в Мексике. Выступал за отмену привилегий Католической церкви и изъятие ее собственности в пользу государства. Понимал опасность революции и освободительное движение в Мексике, начавшееся в 1810, оценивал как необходимое для достижения независимости, но при этом катастрофическое для страны. Выступал за создание суверенного мексиканского государства. В родном городе М. Гуанахуато организован его музей. В 1963 останки М. были перенесены в Ротонду выдающихся людей в Мехико.

Соч. : Mexico y sus Revoluciones. T. 1—3. Mexico, 1963; Obras Sueltas de Jose Maria Luis Mora, Cuidadano Mejicano. Vol. 2. Mexico, 2018.

Лит .: Simon M. L. The Political Thought of Jose Maria Luis Mora, 1794—1850. New Mexico, 1951; Hale Ch. A. Jose Maria Luis Mora and the Structure of Mexican Libera­lism // Hispanic American Historical Review. Durham, 1965. №. 2. P. 196—227; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991; История Латинской Америки в мировой исторической и общественной мысли XVI—XIX веков. М., 2010; Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012; Dupre E. H. Jose Maria Luis Mora y el modelo federal norteamericano: inspiraciones y reticencias // UNIVERSUM. Vol. 34. № 2. Talca, 2019. P. 171—195. И. В. Селиванова.