МОР ВАН ДАСХОРСТ АНТОНИС

МОР ВАН ДАСХОРТ АНТОНИС - ни­дерландский жи­во­пи­сец.

Учил­ся в Ут­рех­те у Я. ван Ско­ре­ля.

С 1547 года со­сто­ял в гиль­дии жи­во­пис­цев Ан­твер­пе­на. В твор­че­ст­ве Д.А. ван Мор встре­ча­ют­ся ре­лигиозные и ми­фо­ло­гические ком­по­зи­ции, од­на­ко его главной спе­циа­ли­за­ци­ей был порт­рет.

С 1549 года в Брюс­се­ле со­сто­ял на служ­бе у кар­ди­на­ла Гран­вел­лы; его порт­рет (1549 год, Ху­дожественно-исторический му­зей, Ве­на), на­ря­ду с изо­бра­же­ния­ми других при­двор­ных, на­пи­сан­ны­ми в Брюс­се­ле, де­мон­ст­ри­ру­ет вы­ра­бо­тан­ную (во мно­гом под влия­ни­ем Ти­циа­на) схе­му па­рад­но­го порт­ре­та. Ху­дож­ник и в даль­ней­шем пред­по­чи­та­ет мо­ну­мен­таль­ное по­ко­лен­ное изо­бра­же­ние (или в пол­ный рост), трёх­чет­верт­ной раз­во­рот, бо­ко­вое ос­ве­ще­ние, слов­но сле­дя­щий за зри­те­лем взгляд мо­де­ли. В то же вре­мя реа­ли­стич­ная объ­ек­тив­ность и от­стра­нён­ность по от­но­ше­нию к мо­де­ли, вни­ма­ние к ри­сун­ку и ли­нии го­во­рят о том, что итал. об­раз­цы бы­ли син­те­зи­ро­ва­ны мас­те­ром с тра­ди­ция­ми ста­ро­ни­дер­ланд­ской порт­рет­ной жи­во­пи­си.

В 1550-1553 годы Д.А. ван Мор ра­бо­тал в Пор­ту­га­лии и Ис­па­нии, порт­ре­ти­руя чле­нов ко­ро­лев­ской се­мьи Габс­бур­гов (Мак­си­ми­ли­ан Ав­ст­рий­ский и его же­на Ма­рия; оба - Пра­до , Мад­рид).

В 1554 году по­се­тил Анг­лию по по­ру­че­нию императора Кар­ла V; ис­пол­нил порт­рет ко­ро­ле­вы Ма­рии Тю­дор (Пра­до).

В 1555-1559 годы жил в Южных Ни­дер­лан­дах и Ут­рех­те [порт­рет Виль­гель­ма Оран­ско­го, 1555 год, за­мок Виль­гельм­схёэ, Кас­сель; «Фи­липп II при Сен-Кан­те­не», 1557 год, Эс­ко­ри­ал; порт­рет Я. ван Ско­ре­ля (пред­на­зна­чен­ный для его над­гро­бия) в ма­не­ре сво­его учи­те­ля, 1559 год, Ан­тик­вар­ное об-во, Лон­дон].

В 1559-1561 годы на­хо­дил­ся в Ис­пании на служ­бе у ко­ро­ля Фи­лип­па II (порт­рет его же­ны Ан­ны Ав­ст­рий­ской, Пра­до). По воз­вра­ще­нии из Ис­па­нии ра­бо­тал в Ут­рех­те.

По­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Ан­твер­пе­не (с 1564 года), пи­сал главным образом порт­ре­ты тор­гов­цев, от­ли­чаю­щие­ся боль­шей ка­мер­но­стью и не­по­сред­ст­вен­но­стью (порт­рет То­ма­са Гре­ше­ма, около 1565-1570 годы, Рейк­смю­се­ум, Ам­стер­дам), так­же ху­дож­ни­ков (Х. Голь­циу­са, 1573-1574 годы, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств , Брюс­сель).