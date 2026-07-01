МОР ВАН ДАСХОРСТ АНТОНИС
МОР ВАН ДАСХОРТ АНТОНИС - нидерландский живописец.
Учился в Утрехте у Я. ван Скореля.
С 1547 года состоял в гильдии живописцев Антверпена. В творчестве Д.А. ван Мор встречаются религиозные и мифологические композиции, однако его главной специализацией был портрет.
С 1549 года в Брюсселе состоял на службе у кардинала Гранвеллы; его портрет (1549 год, Художественно-исторический музей, Вена), наряду с изображениями других придворных, написанными в Брюсселе, демонстрирует выработанную (во многом под влиянием Тициана) схему парадного портрета. Художник и в дальнейшем предпочитает монументальное поколенное изображение (или в полный рост), трёхчетвертной разворот, боковое освещение, словно следящий за зрителем взгляд модели. В то же время реалистичная объективность и отстранённость по отношению к модели, внимание к рисунку и линии говорят о том, что итал. образцы были синтезированы мастером с традициями старонидерландской портретной живописи.
В 1550-1553 годы Д.А. ван Мор работал в Португалии и Испании, портретируя членов королевской семьи Габсбургов (Максимилиан Австрийский и его жена Мария; оба - Прадо, Мадрид).
В 1554 году посетил Англию по поручению императора Карла V; исполнил портрет королевы Марии Тюдор (Прадо).
В 1555-1559 годы жил в Южных Нидерландах и Утрехте [портрет Вильгельма Оранского, 1555 год, замок Вильгельмсхёэ, Кассель; «Филипп II при Сен-Кантене», 1557 год, Эскориал; портрет Я. ван Скореля (предназначенный для его надгробия) в манере своего учителя, 1559 год, Антикварное об-во, Лондон].
В 1559-1561 годы находился в Испании на службе у короля Филиппа II (портрет его жены Анны Австрийской, Прадо). По возвращении из Испании работал в Утрехте.
Последние годы жизни провёл в Антверпене (с 1564 года), писал главным образом портреты торговцев, отличающиеся большей камерностью и непосредственностью (портрет Томаса Грешема, около 1565-1570 годы, Рейксмюсеум, Амстердам), также художников (Х. Гольциуса, 1573-1574 годы, Королевский музей изящных искусств, Брюссель).