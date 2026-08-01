МОР , ТОМАС

Мор ( англ. More) , Томас (07.02.1478, Лондон — 06.07.1535, там же) — английский гуманист и политик, один из основоположников утопизма. Из семьи судейского чиновника. Обучался в школе Св. Антония в Лондоне и служил пажом у канцлера Англии и архиепископа Кентерберийского Дж. Мортона. В 1492—1494 изучал латынь и логику в Оксфордском университете, где сблизился с гуманистами (Дж. Колет, Т. Линакр, У. Гросин). В 1496—1501 в Лондоне по настоянию отца получил квалификацию судебного адвоката. Последующие планы принять духовный сан не реализовались. В 1504 впервые избран в парламент, критиковал налоговые привилегии короля Генриха VII . С 1509 — член Компании торговцев шелком и бархатом, успешно представлял ее интересы на переговорах с Нидерландами и затем — в парламенте. С 1510 — помощник лондонского шерифа. В 1517 — член Королевского совета. В 1515 и 1520 — участник посольств в Нидерланды, в 1517 и 1527 — во Францию. В 1523, после переизбрания в парламент, отстаивал право на свободу слова для депутатов. В 1525—1529 — канцлер герцогства Ланкастерского, в 1529—1532 — канцлер Англии. Оставаясь политиком, М. продолжал быть литератором и меценатом. Дружил с К. Танстоллом, Эразмом Роттердамским и Г. Гольбейном. Особое внимание уделял воспитанию и образованию своих детей. М. выступил против Реформации, отказался признать короля Генриха VIII главой Англиканской церкви (1534), вследствие чего был казнен. Католическая церковь причислила М. к лику блаженных (1886) и святых (1935).

М. — автор ряда трудов в защиту католицизма, стихотворений, переводов с латыни и древнегреческого языка, а также неоконченного сочинения «История короля Ричарда III» (1531; рус. пер. 1973), повлиявшего на формирование образа одноименного короля в трагедии У. Шекспира.Самое известное произведение М. — диалог «Утопия» (

Самое известное произведение М. — диалог «Утопия» ( букв . «Нигдения») (1516; англ. пер. 1551; рус. пер. 1789), полемизирующий с «Государством» Платона. Утопия — островное государство республиканского типа в Новом Свете. Утопийцы живут согласно принципам равенства и общественного служения. Социальное расслоение преодолено путем отказа от частной собственности и товарно-денежных отношений в пользу прямого распределения необходимых благ. Разрешены свобода вероисповедания, разводы, эвтаназия, введено частичное гендерное равенство — женщины трудятся наравне с мужчинами. Начиная со второй половины XVI в. «Утопия» приобрела популярность как прообраз идеального общества, особенно среди представителей социалистической мысли.

Соч. : The Correspondence / Ed. E. F. Rogers. Princeton, 1947; Complete Works. 15 vols. New Haven–London, 1963—1997; Утопия. Эпиграммы. История Ричарда III / Изд. подгот. М. Л. Гаспаров и др. 2-е изд. М., 1998.

Лит. : Томас Мор, 1478—1978: коммунистические идеалы и история культуры: сборник статей / Отв. ред. В. И. Рутенбург. М., 1981; Осиновский И. Н. Томас Мор. М., 1985; Кудрявцев О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия» / Отв. ред. А. Э. Штекли. М., 1991; Ackroyd P. The Life of Tho­mas More. London, 1998; The Cambridge Companion to Thomas More / Ed. G. M. Logan, Cambridge, 2010. Е. Г. Домнина.