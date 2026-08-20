МОР ТОМАС

МОР ТОМАС - английский гу­ма­нист и государственный дея­тель.

Сын юри­ста, впо­след­ст­вии су­дьи ко­ро­лев­ской ска­мьи Дж. Мо­ра (около 1450-1453 годов – 1530 год). На­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в грам­ма­тической шко­ле при гос­пи­та­ле Св. Ан­то­ния. В 13 лет при­нят па­жом в дом ар­хи­епископа Кен­тер­бе­рий­ско­го Дж. Мор­то­на, где при­влёк вни­ма­ние сво­и­ми ин­тел­лек­ту­аль­ны­ми спо­соб­но­стя­ми. В 1492-1494 годы в Окс­форд­ском университете изу­чал грам­ма­ти­ку, ри­то­ри­ку и ло­ги­ку, древне-греческий и французские язы­ки, ма­те­ма­ти­ку, ис­то­рию, при­об­рёл на­вы­ки иг­ры на скрип­ке и флей­те, за­тем про­хо­дил обу­че­ние в лон­дон­ских шко­лах пра­во­ве­де­ния Нью-Инн и Лин­кольнс-Инн (с 1496 года). Ак­тив­но изу­чал про­из­ве­де­ния ан­тич­ных и ран­не­хри­сти­ан­ских мыс­ли­те­лей, в т. ч. Пла­то­на, Ари­сто­те­ля , Лу­киа­на, Ав­гу­сти­на.

Зна­чительное влия­ние на Т. Мора ока­за­ло сбли­же­ние с круж­ком окс­форд­ских гу­ма­ни­стов - Дж. Ко­ле­том (1467-1519 годы), Т. Ли­нак­ром (около 1460-1524 годы), У. Гро­си­ном (1446-1519 годы), У. Ли­ли (1468-1522 годы). В 1499 году Т. Мор по­зна­ко­мил­ся с Эраз­мом Рот­тер­дам­ским.

Около 1502 года Т. Мор за­нял­ся ад­во­кат­ской прак­ти­кой, в 1502-1504 годы так­же пре­по­да­вал пра­во в шко­ле Фер­ни­валс-Инн. В 1504 году из­бран в пар­ла­мент, в сте­нах ко­то­ро­го под­верг кри­ти­ке фи­нан­со­вую по­ли­ти­ку Ген­ри­ха VII . Опа­са­ясь ре­прес­сий, на вре­мя ос­та­вил по­ли­ти­ку и вер­нул­ся к ад­во­кат­ской дея­тель­но­сти. В 1506 году в Па­риже опуб­ли­ко­вал под­го­тов­лен­ный им совместно с Эраз­мом Рот­тер­дам­ским пе­ре­вод на латинский язяк кни­ги диа­ло­гов Лу­киа­на (со­труд­ни­че­ст­во Т. Мора и Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го про­дол­жа­лось и в по­сле­дую­щие го­ды; Эразм Рот­тер­дам­ский по­свя­тил Т.Мору книгу «По­хва­ла глу­по­сти», на­пи­сан­ную в 1509 году, ко­гда он гос­тил в до­ме Т. Мора). В 1508 году Т. Мор по­се­тил Лё­вен­ский и Па­риж­ский университеты, где по­зна­ко­мил­ся с прак­ти­ко­вав­шей­ся в них сис­те­мой пре­по­да­ва­ния. В 1509 году всту­пил в Ком­па­нию тор­гов­цев тка­ня­ми (Mercer’s Company), от име­ни ко­то­рой в сен­тяб­ре то­го же го­да вёл пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии кон­трак­тов с ан­твер­пен­ски­ми тор­гов­ца­ми.

В 1510 года как де­пу­тат от Лон­до­на Т. Мор вновь во­шёл в пар­ла­мент, со­зван­ный но­вым ко­ро­лём Ген­ри­хом VIII; то­гда же на­зна­чен по­мощ­ни­ком городского ше­ри­фа (за­ни­мал этот пост до 1518 года, вы­пол­няя функ­ции су­дьи и юри­дического со­вет­ни­ка). В 1515 году по ре­ко­мен­да­ции лон­дон­ских тор­гов­цев вклю­чён в со­став английского по­соль­ст­ва, на­прав­лен­но­го во Флан­д­рию для пе­ре­го­во­ров о про­дле­нии сро­ка дей­ст­вия со­гла­ше­ний о тор­гов­ле шер­стью. На­хо­дясь во Флан­д­рии, Т. Мор вновь встре­тил­ся с Эраз­мом Рот­тер­дам­ским и по­зна­ко­мил­ся с другими вид­ны­ми ни­дерландскими гу­ма­ни­ста­ми П. Эги­ди­ем и И. Бус­ли­ди­ем.

Во вре­мя тор­го­вых пе­ре­го­во­ров, про­хо­див­ших со зна­чительными пе­ре­ры­ва­ми, Т. Мор при­сту­пил к на­пи­са­нию 1-й кни­ги со­чи­не­ния «Уто­пия», ко­то­рую за­вер­шил по воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну в 1516 году; 2-я кни­га (соб­ст­вен­но по­ве­ст­во­ва­ние о яко­бы не­дав­но от­кры­том го­су­дар­ст­ве уто­пий­цев) бы­ла им в основном на­пи­са­на го­раз­до рань­ше. Пред­ва­рив про­из­ве­де­ние всту­пительное пись­ма­ми еди­но­мыш­лен­ни­ков-гу­ма­ни­стов, Т. Мор из­дал его в декабре 1516 года в Лё­ве­не под названием «Весь­ма по­лез­ная, а так­же за­ни­ма­тель­ная, по­ис­ти­не зо­ло­тая кни­жеч­ка о наи­луч­шем уст­рой­ст­ве го­су­дар­ст­ва и о но­вом ост­ро­ве Уто­пия» («Libellus vere aureus nec minus salutaris quam festivus de optimo reip. statu deque nova Insula Utopia»). 3-е, ба­зель­ское из­да­ние «Уто­пии» 1518 году Т. Мор до­пол­нил «Эпи­грам­ма­ми» («Epigram­mata») - со­б­ра­ни­ем по­этическое про­из­ве­де­ний различного жан­ра (сти­хо­тво­ре­ния­ми, по­эма­ми и соб­ст­вен­но эпи­грам­ма­ми, на­прав­лен­ны­ми в т. ч. про­тив французского гу­ма­ни­ста Ж. де Бри, сек­ре­та­ря французской ко­ро­ле­вы, вос­хва­ляв­ше­го в сво­ей по­эме «Chordigera» по­то­п­ле­ние английского ко­раб­ля французским суд­ном). «Уто­пия» бы­ла пе­ре­ве­де­на на немецкий (1524 год), итальянский (1548 год), французский (1550 год), английский (1551 год), ни­дерландский (1553 год) язы­ки. Она за­ло­жи­ла ос­но­ву жан­ра фи­лосовской уто­пий, по­лу­чив­ше­го раз­ви­тие в XVII-XIX веках (ра­бо­ты Ф. Бэ­ко­на, Т. Кам­па­нел­лы, С. Джон­со­на, Э.Г. Мо­рел­ли, Г. Ба­бё­фа, К.А. де Рув­руа Сен-Си­мо­на, Ш. Фу­рье, Э. Ка­бе и др.).

Влия­ние на «Уто­пию» Т. Мора ока­за­ли диа­ло­ги Пла­то­на о го­су­дар­ст­ве, «За­пис­ки о Галль­ской вой­не» Юлия Це­за­ря, со­чи­не­ния Ци­це­ро­на «О пре­де­лах до­б­ра и зла», Дио­ге­на Ла­эр­тия «Жиз­ни и мнения про­слав­лен­ных фи­ло­со­фов...», трак­тат Ав­гу­сти­на «О гра­де Бо­жи­ем», ра­бо­ты Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го, пись­ма А. Вес­пуч­чи и др. 1-я и 2-я кни­ги «Уто­пии» те­ма­ти­че­ски и кон­цеп­ту­аль­но впол­не са­мо­стоя­тель­ны. В 1-й - да­ёт­ся ана­лиз со­ци­аль­но-эко­но­мич. по­ло­же­ния Анг­лии, под­вер­га­ют­ся ост­рой кри­ти­ке ого­ра­жи­ва­ние и хо­зяйств. мо­но­по­лизм, ри­су­ет­ся кар­ти­на раз­ло­же­ния английской де­рев­ни, упад­ка ре­мес­ла, нравственной пор­чи об­ще­ст­ва. Во 2-й - опи­са­но иде­аль­ное го­су­дар­ст­во Уто­пия, по­коя­щее­ся на эко­но­ми­ко-по­ли­тических и нрав­ст­вен­но-пра­во­вых ос­но­ва­ни­ях, аде­к­ват­ных пред­став­ле­нию о че­ло­ве­ке, сло­жив­ше­му­ся в ре­нес­санс­ной куль­ту­ре. В нём сча­стье ин­ди­ви­дуу­ма не при­но­сит­ся в жерт­ву бла­го­по­лу­чию гражданского кол­лек­ти­ва, а рег­ла­мен­та­ция ма­те­ри­аль­ных по­треб­но­стей не толь­ко не ве­дёт к за­кре­по­ще­нию лич­но­сти, но, на­про­тив, при­зва­на соз­дать оп­ти­маль­ные ус­ло­вия для «ду­хов­ной сво­бо­ды и про­све­ще­ния».

В Уто­пии раз­ли­чия в склон­но­стях и взгля­дах ка­ж­до­го чле­на об­ще­ст­ва при­ни­ма­ют­ся в рас­чёт: об этом сви­де­тель­ст­ву­ет сво­бод­ный вы­бор уто­пий­ца­ми ро­да за­ня­тий, раз­но­мыс­лие при ис­тол­ко­ва­нии на­блю­де­ний при­ро­ды, не­сход­ст­во то­чек зре­ния на мо­раль, раз­ли­чие ре­лиг. ве­ро­ва­ний и их тер­пи­мое от­но­ше­ние друг к дру­гу. «Ас­ке­ти­че­ская про­сто­та» уто­пий­ско­го бы­та со­че­та­ет­ся с утон­чён­ны­ми ду­хов­ны­ми на­сла­ж­де­ния­ми (coluptas), свя­зан­ны­ми с уп­раж­не­ни­ем в доб­ро­де­те­ли и соз­на­ни­ем бес­по­роч­ной жиз­ни, ко­то­рые яв­ля­ют­ся «выс­шим бла­гом» (sum­mum bonum). Сам об­раз уто­пий­ско­го об­ще­жи­тия, в ко­то­ром уп­разд­не­ны ча­ст­ная соб­ст­вен­ность, де­неж­ное об­ра­ще­ние, при­ви­ле­гии, по­лу­чае­мые по про­ис­хо­ж­де­нию, про­из-во рос­ко­ши на по­тре­бу иму­щим, стал сво­его ро­да куль­ми­на­ци­ей гу­ма­ни­стич. меч­та­ний о строе, воз­вы­шаю­щем лю­дей об­ра­зо­ван­ных и доб­ро­де­тель­ных. Имен­но ли­ца об­ра­зо­ван­ные и доб­ро­де­тель­ные за­ни­ма­ют пер­вен­ст­вую­щее ме­сто в Уто­пии: из их чис­ла изби­ра­ют­ся выс­шие долж­но­ст­ные ли­ца го­су­дар­ст­ва (тра­ни­бо­ры или про­то­фи­лар­хи), чле­ны гл. по­ли­тич. ор­га­на (Се­на­та), а так­же пра­ви­те­ли ка­ж­до­го из 54 го­ро­дов (прин­цеп­сы). В уто­пий­ском го­су­дар­ст­ве лю­ди, про­явив­шие спо­соб­но­сти к нау­ке, ос­во­бо­ж­да­лись от по­все­днев­но­го тру­да, в то вре­мя как ос­таль­ные жи­те­ли долж­ны бы­ли изу­чить ре­мёс­ла и ра­бо­тать еже­днев­но по 6 час, а так­же тру­дить­ся в те­че­ние 2 лет в ка­че­ст­ве зем­ле­дель­цев. По­сле еже­днев­но­го тру­да в сво­бод­ное вре­мя уто­пий­цы за­ни­ма­лись «бла­го­род­ны­ми нау­ка­ми», разл. ви­да­ми иск-ва и фи­зич. уп­раж­не­ния­ми. Наи­бо­лее тя­жё­лую ра­бо­ту в Уто­пии вы­пол­ня­ли ра­бы. Ими ста­но­ви­лись гра­ж­да­не, со­вер­шив­шие тяж­кие уго­лов­ные пре­сту­п­ле­ния, плен­ни­ки, за­хва­чен­ные во вре­мя вой­ны, и вы­ку­п­лен­ные уто­пий­ца­ми ино­стран­цы, ко­то­рым на их ро­ди­не гро­зи­ла смерт­ная казнь.

По-ви­ди­мо­му, в од­но вре­мя с «Уто­пи­ей» Т. Мора ра­бо­тал и над «Ис­то­ри­ей Ри­чар­да III» («History of King Richard III»), ис­то­рическим со­чи­не­ни­ем, ко­то­рое так и ос­та­лось не­за­вер­шён­ным. По­свя­щён­ное крат­ко­му пе­рио­ду - от смер­ти Эду­ар­да IV до всту­п­ле­ния на пре­стол Ри­чар­да III (1483 год) - это про­из­ве­де­ние со­дер­жит не толь­ко из­ло­же­ние со­бы­тий из ис­то­рии Анг­лии, но и ана­лиз сис­те­мы вла­сти, ос­но­вы­ваю­щей­ся на про­из­во­ле и на­си­лии. Пер­во­на­чаль­но оно бы­ло из­да­но ано­ним­но в 1543 году в со­ста­ве хро­ни­ки Дж. Гар­дин­га, за­тем в 1548 и 1550 годы в хро­ни­ке Э. Хол­ла с ука­за­ни­ем на при­над­леж­ность его Т. Мора. В 1557 годы отдельным из­да­ни­ем «Ис­то­рию Ри­чар­да III» опуб­ли­ко­вал У. Рас­телл. Вер­сия это­го про­из­ве­де­ния на латинский язык, имею­щая рас­хо­ж­де­ния с анг­лоя­зыч­ной, вы­шла в свет в 1566 году. В 1587 году «Ис­то­рию Ри­чар­да III» в сво­ей хро­ни­ке пе­ре­пе­ча­тал Р. Хо­лин­шед, из ко­то­рой её за­им­ст­во­вал У. Шек­спир, ра­бо­тая над тра­ге­ди­ей «Ри­чард III».

Ко­роль Ген­рих VIII, обес­по­ко­ен­ный ра­зо­ре­ни­ем кре­сть­ян­ст­ва в ре­зуль­та­те ого­ра­жи­ва­ний, одоб­рил кри­тический па­фос «Уто­пии» и на­зна­чил Т. Мора в 1517 году сво­им со­вет­ни­ком. В том же го­ду Т. Мор в со­ста­ве английской де­ле­га­ции уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с Фран­ци­ей, про­хо­див­ших в го­ро­дах Ка­ле и Бу­лонь. В 1518 году Т. Мор стал ко­ро­лев­ским сек­ре­та­рём, в 1520 и 1521 годы при­ни­мал уча­стие в пе­ре­го­во­рах с им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кар­лом V и тор­гов­ца­ми Ган­зы. В 1521 году стал за­се­дать в «Звёзд­ной па­ла­те», то­гда же на­зна­чен по­мощ­ни­ком ка­зна­чея ко­ро­лев­ст­ва и воз­ве­дён в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во.

Ген­рих VIII це­нил Т. Мора за об­шир­ные по­зна­ния и ост­рый ум, лю­бил бе­се­до­вать с ним о по­ли­ти­ке, нау­ках и искусстве, до­ве­рял ему де­ли­кат­ные по­ру­че­ния ди­пло­ма­тического и литературного ха­рак­те­ра. При этом сам Т. Мор не пе­ре­оце­ни­вал сте­пень до­ве­рия Ген­ри­ха VIII. В 1521 году от име­ни ко­ро­ля вы­шел в свет трак­тат «За­щи­та се­ми та­инств про­тив Мар­ти­на Лю­те­ра» («Assertio septem sacra­men­tum aduersus Martinum Luthe­rum»), ре­дак­то­ром, а так­же, воз­мож­но, со­ав­то­ром ко­то­ро­го был Т. Мор. На от­вет­ный пам­флет М. Лю­те­ра, со­дер­жав­ший ос­корб­ле­ния в ад­рес ко­ро­ля, Т. Мор в 1523 году опуб­ли­ко­вал (сна­ча­ла под псевдонимом Фер­ди­нанд Ба­ра­вел­лий, за­тем Уиль­ям Росс) «От­вет Лю­те­ру» («Responsio ad Luthe­rum»), в ко­то­ром об­ви­нил немецкого ре­фор­ма­то­ра в под­стре­ка­тель­ст­ве на­ро­да к бун­ту про­тив за­кон­ных вла­стей. В по­ле­ми­ке с Лю­те­ром М. вы­дви­нул 4 по­сту­ла­та, от­ра­жав­шие его собств. от­но­ше­ние к цер­ков­ной тра­ди­ции: 1) о без­ус­лов­ном ав­то­ри­те­те Биб­лии; 2) о том, что Пи­са­ние не со­дер­жит все­го, что бы­ло со­вер­ше­но и ска­за­но Бо­гом; 3) о спо­соб­но­сти ка­толич. церк­ви (бла­го­да­ря при­сут­ст­вию в ней Св. Ду­ха) без­оши­боч­но от­ли­чать бо­же­ст­вен­ную тра­ди­цию от че­ло­ве­че­ской; 4) идея о том, что для пра­виль­ной ин­тер­пре­та­ции Пи­са­ния не­об­хо­ди­мо ру­ко­во­дство­вать­ся мне­ни­ем от­цов Церк­ви и ве­рой всех хри­сти­ан.

В сво­их ра­бо­тах Т. Мор вёл по­ле­ми­ку не толь­ко с Лю­те­ром, но и с его английскими по­сле­до­ва­те­ля­ми, в т. ч. У. Тин­де­лом (1494-1536 годы). В ря­де со­чи­не­ний («Диа­лог о ере­сях», 1529 год; «Оп­ро­вер­же­ние от­ве­та Тин­де­ла», 1532-1533 годы) Т. Мор вы­сту­пил не толь­ко про­тив основных лю­те­ран­ских те­зи­сов, под­дер­жи­вае­мых Тин­де­лом (спа­се­ние ис­клю­чи­тель­но че­рез ве­ру, Пи­са­ние как един­ст­вен­ный её ис­точ­ник, не­сво­бо­да че­ло­ве­че­ской во­ли и др.), но и об­ви­нил его в тен­ден­ци­оз­ном пе­ре­во­де Биб­лии на английский язык, в ко­то­ром, по мне­нию Т. Мора , Тин­дел пу­тём ис­ка­же­ния смыс­ла слов соз­на­тель­но про­дви­гал лю­те­ран­скую док­три­ну. При этом са­му идею пе­ре­во­да Пи­са­ния на английский язык Т. Мор оце­ни­вал по­ло­жи­тель­но.

В апреле 1523 года Т. Мор при под­держ­ке лорд-канц­ле­ра Т. Уол­си из­бран спи­ке­ром Па­ла­ты об­щин, в 1524 году - вы­со­ким рас­по­ряди­те­лем Окс­форд­ско­го, в 1525 году Кем­бридж­ско­го университетов. В ию­ле 1525 года ему по­жа­ло­ван пост канц­ле­ра гер­цог­ст­ва Лан­ка­стер­ско­го. В 1527 году Т. Мор уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с пред­ста­ви­те­ля­ми французского ко­ро­ля в г. Амь­ен, в 1529 году - в за­клю­че­нии до­го­во­ра о ми­ре ме­ж­ду Анг­ли­ей, Фран­ци­ей и Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей. По­сле сме­ще­ния Уол­си в октябре 1529 года Т. Мора бы­ла вру­че­на боль­шая пе­чать лорд-канц­ле­ра Анг­лии. В но­яб­ре то­го же го­да он от­крыл ра­бо­ту ре­фор­мационного пар­ла­мен­та, пре­тен­зии ко­то­ро­го к английскому ду­хо­вен­ст­ву на­шли по­ни­ма­ние у ко­ро­ля.

Уже в 1530 году воз­ник­ли раз­но­гла­сия ме­ж­ду Ген­ри­хом VIII и Т. Мором, ко­то­рый стал про­тив­ни­ком раз­во­да ко­ро­ля с его суп­ру­гой Ека­те­ри­ной Ара­гон­ской и так­же не при­нял ре­лигиозную по­ли­ти­ку ко­ро­ля. Т. Мор, в ча­ст­но­сти, от­ка­зал­ся под­пи­сать пись­мо, со­став­лен­ное английской зна­тью и ду­хо­вен­ст­вом (в т. ч. Т. Уол­си) в 1530 году, в ко­то­ром со­дер­жал­ся при­зыв, об­ра­щён­ный к па­пе Рим­ско­му, ан­ну­ли­ро­вать брак ко­ро­ля. Т. Мор так­же не под­дер­жал по­пыт­ки пар­ла­мен­та за­пре­тить кон­во­ка­ции (со­бо­ры ду­хо­вен­ст­ва) без раз­ре­ше­ния ко­ро­ля и объ­я­вить их ре­ше­ния не­дей­ст­ви­тель­ны­ми. Рез­кая кри­ти­ка Т. Мора пар­ла­мент­ско­го бил­ля о пре­кра­ще­нии вы­пла­ты т. н. пер­вых пло­дов Ри­му при­ве­ла к его от­став­ке в мае 1532 году.

На­пря­жён­ность в от­но­ше­ни­ях ме­ж­ду ко­ро­лём и Т. Мором воз­рос­ла по­сле от­ка­за по­след­не­го в 1533 году при­сут­ст­во­вать на ко­ро­на­ции А. Бо­лейн, на ко­то­рой Ген­рих VIII же­нил­ся по­сле раз­во­да с Ека­те­ри­ной Ара­гон­ской. На­ча­лись пре­сле­до­ва­ния бывшего канц­ле­ра, от­ка­зы­вав­ше­го­ся при­зна­вать ко­ро­ля гла­вой английской церк­ви. 13 апреля 1534 года Т. Мор пред­стал пе­ред ко­ро­лев­ской ко­мис­си­ей, по­тре­бо­вав­шей от не­го при­ся­ги по Ак­ту о пре­сто­ло­нас­ле­дии, при­зна­вав­ше­му за­кон­ны­ми на­след­ни­ков но­вой ко­ро­ле­вы. Т. Мор вы­ра­зил го­тов­ность при­знать ле­ги­тим­ность прав Бо­лейн, но от­ка­зал­ся от при­сяги, т. к. она не при­зна­ва­ла пап­ской су­пре­ма­тии.

17 апреля 1534 года Т. Мор был за­клю­чён в Тау­эр. В тюрь­ме Т. Мор, поль­зо­вав­ший­ся бла­го­да­ря ры­цар­ско­му ти­ту­лу не­ко­то­ры­ми при­ви­ле­гия­ми по срав­не­нию с другими за­клю­чён­ны­ми, на­пи­сал тео­ло­гическую ра­бо­ту «Диа­лог об уте­ше­нии в не­взго­дах» («A dialogue of comfort against tribula­tion»). В ию­ле 1535 году по об­ви­не­нию в государственной из­ме­не Т. Мор осу­ж­дён на смерть и каз­нён. Тра­диционная казнь для об­ви­нён­ных в государственной из­ме­не (по­ве­ше­ние, по­тро­ше­ние и чет­вер­то­ва­ние) бы­ла за­ме­не­на по ре­ше­нию Ген­ри­ха VIII на от­се­че­ние го­ло­вы. Те­ло Т. Мора бы­ло за­хо­ро­не­но в церкви Св. Пет­ра в Тау­эре, по не­ко­то­рым вер­си­ям, в даль­ней­шем оно бы­ло пе­ре­не­се­но в цер­ковь в Чел­си, в строи­тель­ст­ве од­ной из ка­пелл ко­то­рой Т. Мор при­ни­мал уча­стие. Его го­ло­ва, вы­став­лен­ная по­сле каз­ни на лон­дон­ском мос­ту, бы­ла, по пре­да­нию, вы­куп­ле­на близ­ки­ми род­ст­вен­ни­ка­ми или вы­да­на им. Впо­след­ст­вии, как ут­верж­да­ют био­гра­фы Т. Мора , го­ло­ва бы­ла по­хо­ро­не­на вме­сте с те­лом до­че­ри Т. Мора - Мар­га­рет в це­рк­ви в Чел­си.

Ги­бель Т. Мора бы­ла бо­лез­нен­но вос­при­ня­та со­вре­мен­ни­ка­ми. Па­па Па­вел III обе­щал от­лу­чить Ген­ри­ха VIII от Церк­ви, Эразм Рот­тер­дам­ский под­чёр­ки­вал, что та­ко­го анг­ли­ча­ни­на не бы­ло и боль­ше не бу­дет в ис­то­рии, Карл V зая­вил о том, что был бы го­тов по­те­рять луч­ший го­род, чем со­вет­ни­ка, по­доб­но­го Мо­ру.

В 1886 году Т. Мор был объ­яв­лен Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью блаженным му­че­ни­ком, в 1935 году ка­но­ни­зи­ро­ван. День па­мя­ти св. То­ма­са Мора, ус­та­нов­лен­ный Рим­ско-ка­то­лической цер­ко­вью 14 февраля 1966 года, при­хо­дит­ся на 22 ию­ня.

Сочинения:

Уто­пия / Пер. и ком­мен­та­рии А. И. Ма­леи­на, Ф. А. Пет­ров­ско­го. 2-е изд. М., 1953;

The complete works. New Haven; L., 1963–1997. Vol. 1–21;

Эпи­грам­мы. Ис­то­рия Ри­чар­да III / Изд. под­гот. М. Л. Гас­па­ров, Е. В. Куз­не­цов, И. Н. Оси­нов­ский, Ю. Ф. Шульц. М., 1973;

Уто­пия / Пер. Ю. М. Ка­ган. М., 1978.

Дополнительная литература:

Surtz E.L. The praise of wisdom: a commentary on the religious and moral problems and backgrounds of St. T. More’s Utopia. Chi., 1957;

Surtz E.L. The praise of pleasure: philosophy, education and communism in More’s Utopia. Camb. (Mass.), 1957;

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