МОР ГЕНРИ

МОР ГЕНРИ - английский философ, один из ведущих представителей кембриджских платоников.

Ро­дил­ся в каль­ви­ни­ст­ской се­мье, но уже в юно­сти при­сое­ди­нил­ся к Анг­ли­кан­ской церк­ви .

Учил­ся в Кем­бридж­ском университете, где с 1639 года пре­по­да­вал.

Прой­дя че­рез ув­ле­че­ние фи­ло­со­фи­ей Р. Де­кар­та , Генри Мор в «Бес­смер­тии ду­ши» («The immortality of the soul», 1659 год), «Бо­же­ст­вен­ных диа­ло­гах» («Divine dialogues», 1668 год) и главной фи­лосовской ра­бо­те «Ру­ко­во­дство по ме­та­фи­зи­ке» («Enchiridion metaphysicum», 1671 год) под­верг кри­ти­ке де­кар­тов­ское ото­жде­ст­в­ле­ние ма­те­рии с про­тя­же­ни­ем, счи­тая главной ха­рак­те­ри­сти­кой те­лес­ной суб­стан­ции не­про­ни­цае­мость, про­стран­ст­вен­ную же про­тя­жён­ность от­но­сил к лю­бой, в т. ч. к бес­ко­неч­ной ду­хов­ной, суб­стан­ции - Бо­гу (идея, ока­зав­шая влия­ние на фор­му­ли­ров­ку И. Нью­то­ном его кон­цеп­ции аб­со­лют­но­го про­стран­ст­ва).

Сре­ди других со­чи­не­ний Г. Мора - «Фи­ло­соф­ские по­эмы» (1647 год), «Объ­яс­не­ние ве­ли­кой тай­ны бла­го­чес­тия» («An explana­tion of the Grand mystery of Godliness», 1660 год), «Ру­ко­во­дство по эти­ке» («En­chi­ridion ethicum», 1668 год).

Сочинения:

Opera omnia. L., 1675–1679. Vol. 1–3;

The philosophical writings / Ed. F. I. MacKin­non. N. Y., 1925.