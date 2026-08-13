МОР ГЕНРИ
МОР ГЕНРИ - английский философ, один из ведущих представителей кембриджских платоников.
Родился в кальвинистской семье, но уже в юности присоединился к Англиканской церкви.
Учился в Кембриджском университете, где с 1639 года преподавал.
Пройдя через увлечение философией Р. Декарта, Генри Мор в «Бессмертии души» («The immortality of the soul», 1659 год), «Божественных диалогах» («Divine dialogues», 1668 год) и главной филосовской работе «Руководство по метафизике» («Enchiridion metaphysicum», 1671 год) подверг критике декартовское отождествление материи с протяжением, считая главной характеристикой телесной субстанции непроницаемость, пространственную же протяжённость относил к любой, в т. ч. к бесконечной духовной, субстанции - Богу (идея, оказавшая влияние на формулировку И. Ньютоном его концепции абсолютного пространства).
Среди других сочинений Г. Мора - «Философские поэмы» (1647 год), «Объяснение великой тайны благочестия» («An explanation of the Grand mystery of Godliness», 1660 год), «Руководство по этике» («Enchiridion ethicum», 1668 год).
Сочинения:
Opera omnia. L., 1675–1679. Vol. 1–3;
The philosophical writings / Ed. F. I. MacKinnon. N. Y., 1925.