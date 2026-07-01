МОПЛА ВОССТАНИЕ
МОПЛА ВОССТАНИЯ - антифеодальное, антиколониальное и антииндусское выступление представителей мусульманской общины народа малаяли - мопла (мапилла).
Большая часть мопла составляли беднейшие арендаторы.
Их выступление началось с погромов владений крупных индусских феодалов и переросло в кровавую религиозно-общинную войну.
Восставшие во главе с В. Хаджи Кунахмедом захватили талуги (части дистрикта) Эрнад, Валлуванад и Понани и провозгласили там Халифатское царство во главе с А. Мусальяром.
На подавление Мопла восстания британские власти направили крупные воинские подразделения и артиллерию.
В ходе операции 2337 представителей мопла были убиты и 45404 сдались в плен.
Как реакция на жестокость мопла и насильственное обращение индусов в ислам в городах Мултан, Шахабад, Бомбей и Канпур произошли индусско-мусульманские столкновения.