МОПЛА ВОССТАНИЕ

МОПЛА ВОССТАНИЯ - ан­ти­фео­даль­ное, ан­ти­ко­ло­ни­аль­ное и ан­ти­ин­дус­ское вы­сту­п­ле­ние пред­ста­ви­те­лей му­сульманской об­щи­ны на­ро­да ма­лая­ли - мо­п­ла (ма­пил­ла).

Большая часть мо­п­ла со­став­ля­ли бед­ней­шие арен­да­то­ры.

Их вы­сту­п­ле­ние на­ча­лось с по­гро­мов вла­де­ний круп­ных ин­дус­ских фео­да­лов и пе­ре­рос­ло в кро­ва­вую ре­ли­ги­оз­но-об­щин­ную вой­ну.

Вос­став­шие во гла­ве с В. Хад­жи Ку­нах­ме­дом за­хва­ти­ли та­лу­ги (час­ти ди­ст­рик­та) Эр­над, Вал­лу­ва­над и По­на­ни и про­воз­гла­си­ли там Ха­ли­фат­ское цар­ство во гла­ве с А. Му­саль­я­ром.

На по­дав­ле­ние Мопла восстания британские вла­сти на­пра­ви­ли круп­ные во­ин­ские под­раз­де­ле­ния и ар­тил­ле­рию.

В хо­де опе­ра­ции 2337 пред­ста­ви­те­лей мо­п­ла бы­ли уби­ты и 45404 сда­лись в плен.

Как ре­ак­ция на жес­то­кость мо­п­ла и на­сильственное об­ра­ще­ние ин­ду­сов в ис­лам в го­ро­дах Мул­тан , Ша­ха­бад, Бом­бей и Кан­пур про­изош­ли ин­дус­ско-му­сульманские столк­но­ве­ния.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)