МООРА ХАРРИ АЛЬБЕРТОВИЧ
МООРА ХАРРИ АЛЬБЕРТОВИЧ - эстонский археолог, историк, этнограф, академик АН Эстонской ССР (1957 год).
В 1925 году окончил философский факультет Тартуского университета, где специализировался в области археологии, этнографии, истории искусства, истории Эстонии и соседних стран под руководством А.М. Тальгрена и Б. Нермана.
С 1921 года работал в Тартуском университете, с 1930 года и. о. профессор и заведующий археологическим кабинетом, с 1938 года ординарный профессор, в начале 1940 года декан филосовского факультета. Член правления Эстонского народного музея; член правления, председатель (с 1936 года) Эстонского учёного общества; в 1933-1940 годы редактор периодического издания по библиографии филологических и исторических дисциплин в Эстонии («Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte»).
Летом 1940 года вошёл в состав правительства Й. Вареса, став заместителем министра просвещения. С осени 1940 года вновь профессор и заведующий кафедрой археологии Тартуского университета.
В годы Великой Отечественной войны отстранён оккупационными властями от преподавания, переведён в Таллин, был и. о. директора Исторического музея; в апреле 1944 года арестован.
После освобождения Эстонии, с осени 1944 года, снова профессор и заведующий кафедрой археологии Тартуского университета, в 1948-1949 годы декан историко-филологического факультета.
В созданном в начале 1947 году в Тарту Иниверситете истории АН Эстонской ССР заведующий сектором археологии.
В 1950 году Х.А. Моора обвинён в буржуазном национализме; в университете ликвидирована кафедра археологии. В 1952 году Институт истории переведён в Таллин, куда переехал и Х.А. Моора, продолжая до 1968 года руководить сектором археологии и этнографии.
С середины 1920-х годов Х.А. Моора был неформальным лидером эстонской археологии.
Европейскую известность Х.А. Моора принесли книги «Археология Эстонии» (1932 год), «Железный век Латвии» (т. 1-2, 1929-1938 годы), труды по древней и средне-вековой археологии, этногенезу, экономике и общественному строю народов Восточной Прибалтики, эстонской архитектуре и этнографии.
Руководитель раскопок в Эстонии и Латвии, в т. ч. городищ Керикмяги (Пеэду), Линнамяги (Лыхавере).
Инициатор подготовки культурно-исторического атласа Прибалтики.
Организатор конференций по археологии Балтийских стран, соавтор «Истории Латвийской ССР» (1952 год), «Истории Эстонской ССР» (1952 год), 3-томной «Истории Эстонской ССР» (1955 год, русский перевод 1961-1974 годы).
Среди учеников Х.А. Моора - Э. Тыниссон, Ю. Селиранд, В. Лыугас, С. Лаул.
Сочинения:
Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr. Tartu, 1929–1938. Tl 1–2;
Die Vorzeit Estlands. Tartu, 1932;
Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии // Вопросы этнической истории эстонского народа. Тал., 1956;
О древней территории расселения балтийских племен // Советская археология. 1958. № 2;
Хозяйство и общественный cтрой народов Прибалтики в начале XIII в. (К вопросу о возникновении феодальных отношений). Тал., 1969.