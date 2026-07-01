МООРА ХАРРИ АЛЬБЕРТОВИЧ

МООРА ХАРРИ АЛЬБЕРТОВИЧ - эстонский ар­хео­лог, ис­то­рик, эт­но­граф, академик АН Эстонской ССР (1957 год).

В 1925 году окон­чил фи­лософский факультет Тар­ту­ско­го университета, где спе­циа­ли­зи­ро­вал­ся в об­лас­ти ар­хео­ло­гии , эт­но­гра­фии, ис­то­рии ис­кус­ст­ва, ис­то­рии Эс­то­нии и со­сед­них стран под руководством А.М. Тальг­ре­на и Б. Не­рма­на.

С 1921 года ра­бо­тал в Тар­ту­ском университете, с 1930 года и. о. профессор и за­ве­дую­щий ар­хео­ло­гическим ка­би­не­том, с 1938 года ор­ди­нар­ный профессор, в начале 1940 года де­кан фи­лосовского факультета. Член прав­ле­ния Эстонского народного му­зея; член прав­ле­ния, пред­се­да­тель (с 1936 года) Эстонского учё­но­го общества; в 1933-1940 годы редактор пе­рио­дического из­да­ния по биб­лио­гра­фии фи­ло­ло­гических и ис­то­рических дис­ци­п­лин в Эс­то­нии («Jahresbericht der estnischen Philologie und Geschichte»).

Ле­том 1940 года во­шёл в со­став пра­ви­тель­ст­ва Й. Ва­ре­са, став заместителем министра про­све­ще­ния. С осе­ни 1940 года вновь профессор и заведующий ка­фед­рой ар­хео­ло­гии Тар­ту­ско­го университета.

В го­ды Великой Отечественной вой­ны от­стра­нён ок­ку­пационными вла­стя­ми от пре­по­да­ва­ния, пе­ре­ве­дён в Тал­лин, был и. о. ди­рек­то­ра Ис­то­рического му­зея; в ап­ре­ле 1944 года аре­сто­ван.

По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Эс­то­нии, с осе­ни 1944 года, сно­ва профессор и заведующий ка­фед­рой ар­хео­ло­гии Тар­ту­ско­го университета, в 1948-1949 годы де­кан ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гического факультета.

В соз­дан­ном в начале 1947 году в Тар­ту Иниверситете ис­то­рии АН Эстонской ССР заведующий сек­то­ром ар­хео­ло­гии.

В 1950 году Х.А. Моора об­ви­нён в бур­жу­аз­ном на­цио­на­лиз­ме ; в университете ли­к­ви­ди­ро­ва­на ка­фед­ра ар­хео­ло­гии. В 1952 году Институт ис­то­рии пе­ре­ве­дён в Тал­лин, ку­да пе­ре­ехал и Х.А. Моора, про­дол­жая до 1968 года ру­ко­во­дить сек­то­ром ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии.

С середины 1920-х годов Х.А. Моора был не­фор­маль­ным ли­де­ром эстонской ар­хео­ло­гии.

Ев­ропейскую из­вест­ность Х.А. Моора при­нес­ли кни­ги «Ар­хео­ло­гия Эс­то­нии» (1932 год), «Же­лез­ный век Лат­вии» (т. 1-2, 1929-1938 годы), тру­ды по древ­ней и средне-вековой ар­хео­ло­гии, эт­но­ге­не­зу, эко­но­ми­ке и об­щественному строю на­ро­дов Восточной При­бал­ти­ки, эстонской ар­хи­тек­ту­ре и эт­но­гра­фии.

Ру­ко­во­ди­тель рас­ко­пок в Эс­то­нии и Лат­вии, в т. ч. го­ро­дищ Ке­рикмя­ги (Пеэду), Лин­на­мя­ги (Лы­ха­ве­ре).

Ини­циа­тор под­го­тов­ки куль­тур­но-ис­то­рического ат­ла­са При­бал­ти­ки.

Ор­га­ни­за­тор кон­фе­рен­ций по ар­хео­ло­гии Бал­тий­ских стран, со­ав­тор «Ис­то­рии Лат­вий­ской ССР» (1952 год), «Ис­то­рии Эс­тон­ской ССР» (1952 год), 3-том­ной «Ис­то­рии Эс­тон­ской ССР» (1955 год, русский перевод 1961-1974 годы).

Сре­ди уче­ни­ков Х.А. Моора - Э. Ты­нис­сон, Ю. Се­ли­ранд, В. Лыу­гас, С. Ла­ул.

Сочинения:

Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr. Tartu, 1929–1938. Tl 1–2;

Die Vorzeit Est­lands. Tartu, 1932;

Во­про­сы сло­же­ния эс­тон­ско­го на­ро­да и не­ко­то­рых со­сед­них на­ро­дов в све­те дан­ных ар­хео­ло­гии // Во­про­сы эт­ни­че­ской ис­то­рии эс­тон­ско­го на­ро­да. Тал., 1956;

О древ­ней тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния бал­тий­ских пле­мен // Со­вет­ская ар­хео­ло­гия. 1958. № 2;

Хо­зяй­ст­во и об­ще­ст­вен­ный cтрой на­ро­дов При­бал­ти­ки в на­ча­ле XIII в. (К во­про­су о воз­ник­но­ве­нии фео­даль­ных от­но­ше­ний). Тал., 1969.