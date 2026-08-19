МООР ДМИТРИЙ СТАХИЕВИЧ
МОО́Р ДМИ́ТРИЙ СТАХИ́ЕВИЧ (настоящая фамилия - Орлов) - российский график, заслуженный деятель искусств РСФСР (1932 год).
Учился на физико-математическом факультете Московского университета (1902-1906 годы); посещал студию П.И. Келина (1910 год).
Член объединения «Октябрь» (1928-1932 годы).
В ранних политических карикатурах для журнала «Будильник» (1908-1917 годы) заметно влияние художников немецкого журнала «Simplicissimus» (Т.Т. Хейне и др.); в это время взял псевдоним по имени одного из героев «Разбойников» Ф. Шиллера.
В годы Гражданской войны 1917-1922 годы Д.С. Моор стал одним из родоначальников советского политического плаката («Ты записался добровольцем?», 1920 год). Для плакатов Д.С. Моора характерны лаконизм композиции, выразительный контурный рисунок, резко очерчивающий плоскостное цветовое пятно.
В дальнейшем продолжал работать над плакатами («Помоги!», 1921-1922 годы; «Трудящийся, будь начеку!», 1937 год; «Ты чем помог фронту?», 1941 год), карикатурами на политические и антирелигиозные темы для газеты «Правда» (с 1920 года), журналов «Крокодил» (с 1922 года), «Безбожник у станка» (1923-1928 годы) и др. (серия «История российской контрреволюции»), книжными иллюстрациями (к «Басням» И.А. Крылова, произведениям А. Барбюса, В.В. Маяковского и др.).
Преподавал во Вхутемасе - Вхутеине (1922-1930 годы), Московском полиграфическом институте (1930-1932 годы) и МХИ (1939-1943 годы); среди учеников - А.М. Каневский, Кукрыниксы, Б.И. Пророков, В.Н. Горяев, А.В. Кокорин, Ф.П. Решетников.