МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВОВ ОБОРОНА 1941 ГОДА

МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВОВ ОБОРОНА 1941 ГОДА - обо­ро­нительная опе­ра­ция час­ти сил 8-й об­ще­вой­ско­вой ар­мии Ле­нинградского фрон­та и Балтийского фло­та (БФ), про­ве­дён­ная с це­лью от­влечь часть сил германских войск, на­сту­пав­ших на Ле­нин­град; часть Ле­нин­град­ской бит­вы 1941-1944 годов.

Германское ко­ман­до­ва­ние пла­ни­ро­ва­ло за­хва­тить Мо­он­зунд­ские о-ва в пер­вые дни вой­ны, од­на­ко упор­ные обо­ро­нительные бои советских войск на тал­лин­ском на­прав­ле­нии и ак­тив­ные дей­ст­вия лёг­ких сил БФ по­ме­ша­ли про­тив­ни­ку осу­ще­ст­вить эти пла­ны в на­ме­чен­ные сро­ки.

По­лу­чен­ный вы­иг­рыш вре­ме­ни ис­поль­зо­ван советским ко­ман­до­ва­ни­ем для со­вер­шен­ст­во­ва­ния ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны ост­ро­вов, где бы­ло со­ору­же­но свыше 260 до­тов и дзо­тов, ус­та­нов­ле­но 23,5 тыс. мин и фу­га­сов, про­тя­ну­то свыше 140 км про­во­лоч­ных за­гра­ж­де­ний, вы­став­ле­но до 190 морских мин.

По­сле ос­тав­ле­ния советскими вой­ска­ми Тал­ли­на (28 августа), ухо­да ко­раб­лей БФ из Риж­ско­го залива и пролива Мо­он­зунд гар­ни­зон ост­ровов ока­зал­ся в глу­бо­ком ты­лу вра­га.

Ост­ро­ва обо­ро­ня­ли 3-я отдельная стрелковая бри­га­да 8-й ар­мии и час­ти бе­ре­го­вой обо­ро­ны Балтийского района (все­го около 25 тыс. человек; 213 ору­дий бе­ре­го­вой, по­ле­вой и зе­нит­ной ар­тил­ле­рии; 8 тор­пед­ных ка­те­ров и около 17 мо­би­ли­зи­рованных су­дов; 13 са­мо­лё­тов).

Ру­ко­во­дил обо­ро­ной ко­мен­дант бе­ре­го­вой обо­ро­ны Балтийского района генерал-майор (с 16 сентября генерал-лейтинант) А.Б. Ели­се­ев.

Для за­хва­та ар­хи­пе­ла­га германское ко­ман­до­ва­ние при­влек­ло 61-ю и 217-ю пехотные ди­ви­зии, инжинерные час­ти, ар­тил­ле­рию и авиа­цию (все­го свыше 50 тыс. человек, 60 са­мо­лё­тов). В пе­ре­бро­ске войск уча­ст­во­ва­ло до 350 еди­ниц де­сант­но-вы­са­доч­ных средств, с мо­ря их под­дер­жи­ва­ли 3 крей­се­ра и 6 ми­но­нос­цев.

6 сентября ог­нём бе­ре­го­вых ба­та­рей от­ра­же­на по­пыт­ка германских войск вы­са­дить­ся на о. Ос­мус­са­ар. 11 сентября по­сле трёх-днев­ных бо­ёв советские вой­ска ос­та­ви­ли о. Ворм­си. 14 сентября не­при­ятель вы­са­дил­ся на о. Му­ху (Мо­он) и 17 сентября за­хва­тил его. В пе­ри­од с 13 по 27 сентября советские ка­те­ра и бе­рего­вая ар­тил­ле­рия на­нес­ли по­ра­же­ние де­сант­ным от­ря­дам про­тив­ни­ка в рай­оне п-ова Сыр­ве, бухт Лыу и Кый­гу­сте [о. Саа­ре­маа (Эзель)], од­на­ко с о. Му­ху германским вой­скам уда­лось про­рвать­ся на главный ост­ров Мо­он­зунд­ско­го ар­хи­пе­ла­га и раз­вер­нуть на­сту­п­ле­ние.

К 23 сентября советские вой­ска ото­шли на п-ов Сыр­ве, где они обо­ро­ня­лись в те­че­ние 10 дней, и в ночь на 4 октября бы­ли эва­куи­ро­ва­ны на о. Хий­у­маа (Да­го). 12 октября про­тив­ник в не­сколь­ких пунк­тах на­чал вы­сад­ку на о. Хий­у­маа. В те­че­ние не­де­ли здесь шли упор­ные бои. 18 октября Во­енный со­вет БФ от­дал при­каз об эва­куа­ции гар­ни­зо­на на п-ов Хан­ко и о. Ос­мус­са­ар, ко­то­рая за­вер­ши­лась 22 ок­тяб­ря.

В ре­зуль­та­те обороны Моонзундских осторов бы­ла ос­лаб­ле­на на­сту­пав­шая на Ле­нин­град груп­пи­ров­ка германских войск.

По­те­ри со­ста­ви­ли: советских войск - около 23 тыс. уби­тых, ра­не­ных и плен­ных (эва­куи­ро­ва­ны толь­ко 570 человек); германских войск - свыше 26 тыс. уби­тых и ра­не­ных, свыше 20 ко­раб­лей и су­дов, 41 са­мо­лёт.

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