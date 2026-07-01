МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВОВ ОБОРОНА 1941 ГОДА
МООНЗУНДСКИХ ОСТРОВОВ ОБОРОНА 1941 ГОДА - оборонительная операция части сил 8-й общевойсковой армии Ленинградского фронта и Балтийского флота (БФ), проведённая с целью отвлечь часть сил германских войск, наступавших на Ленинград; часть Ленинградской битвы 1941-1944 годов.
Германское командование планировало захватить Моонзундские о-ва в первые дни войны, однако упорные оборонительные бои советских войск на таллинском направлении и активные действия лёгких сил БФ помешали противнику осуществить эти планы в намеченные сроки.
Полученный выигрыш времени использован советским командованием для совершенствования организации обороны островов, где было сооружено свыше 260 дотов и дзотов, установлено 23,5 тыс. мин и фугасов, протянуто свыше 140 км проволочных заграждений, выставлено до 190 морских мин.
После оставления советскими войсками Таллина (28 августа), ухода кораблей БФ из Рижского залива и пролива Моонзунд гарнизон островов оказался в глубоком тылу врага.
Острова обороняли 3-я отдельная стрелковая бригада 8-й армии и части береговой обороны Балтийского района (всего около 25 тыс. человек; 213 орудий береговой, полевой и зенитной артиллерии; 8 торпедных катеров и около 17 мобилизированных судов; 13 самолётов).
Руководил обороной комендант береговой обороны Балтийского района генерал-майор (с 16 сентября генерал-лейтинант) А.Б. Елисеев.
Для захвата архипелага германское командование привлекло 61-ю и 217-ю пехотные дивизии, инжинерные части, артиллерию и авиацию (всего свыше 50 тыс. человек, 60 самолётов). В переброске войск участвовало до 350 единиц десантно-высадочных средств, с моря их поддерживали 3 крейсера и 6 миноносцев.
6 сентября огнём береговых батарей отражена попытка германских войск высадиться на о. Осмуссаар. 11 сентября после трёх-дневных боёв советские войска оставили о. Вормси. 14 сентября неприятель высадился на о. Муху (Моон) и 17 сентября захватил его. В период с 13 по 27 сентября советские катера и береговая артиллерия нанесли поражение десантным отрядам противника в районе п-ова Сырве, бухт Лыу и Кыйгусте [о. Сааремаа (Эзель)], однако с о. Муху германским войскам удалось прорваться на главный остров Моонзундского архипелага и развернуть наступление.
К 23 сентября советские войска отошли на п-ов Сырве, где они оборонялись в течение 10 дней, и в ночь на 4 октября были эвакуированы на о. Хийумаа (Даго). 12 октября противник в нескольких пунктах начал высадку на о. Хийумаа. В течение недели здесь шли упорные бои. 18 октября Военный совет БФ отдал приказ об эвакуации гарнизона на п-ов Ханко и о. Осмуссаар, которая завершилась 22 октября.
В результате обороны Моонзундских осторов была ослаблена наступавшая на Ленинград группировка германских войск.
Потери составили: советских войск - около 23 тыс. убитых, раненых и пленных (эвакуированы только 570 человек); германских войск - свыше 26 тыс. убитых и раненых, свыше 20 кораблей и судов, 41 самолёт.