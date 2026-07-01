МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО - род пластических искусств, включающий произведения, которые создаются для архитектурной (реже - природной) среды и отличаются крупным масштабом, обобщённостью форм.
Сам термин возник в XIX - начало XX веков, однако история монументального искуства восходит к древнейшим эпохам человеческой цивилизации.
К монументальной скульптуре относятся: памятники и монументы, которые посвящены воплощению наиболее общих гражданственных, религ. либо социальных идей, служат увековечению памяти выдающихся деятелей или значительных событий (см. также Мемориальные сооружения, Монументальной пропаганды план); скульптурные композиции на фасаде или в интерьере зданий, являющиеся пластической или смысловой доминантой ансамбля.
К монументальной живописи принадлежат: витраж, мозаика, фреска, панно, сграффито (см. также Синтез искусств). К монументальному искусству относят и некоторые произведения архитектуры малых форм.
Иногда произведения монументального искусства исполняют в архитектуре функции декоративной организации стен, перекрытий, фасадов и пр.; данную разновидность монументального искусства обычно называют монументально-декоративным искусством, однако чёткого различения этих понятий не существует.