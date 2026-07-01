МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО - род пла­сти­че­ских ис­кусств, вклю­чаю­щий про­из­ве­де­ния, ко­то­рые соз­да­ют­ся для ар­хи­тек­тур­ной (ре­же - при­род­ной) сре­ды и от­ли­ча­ют­ся круп­ным мас­шта­бом, обоб­щён­но­стью форм.

Сам тер­мин воз­ник в XIX - начало XX веков, од­на­ко ис­то­рия монументального искуства вос­хо­дит к древ­ней­шим эпо­хам че­ло­ве­че­ской ци­ви­ли­за­ции.

К мо­ну­мен­таль­ной скульп­ту­ре от­но­сят­ся: па­мят­ни­ки и мо­ну­мен­ты, ко­то­рые по­свя­ще­ны во­пло­ще­нию наи­бо­лее об­щих гра­ж­дан­ст­вен­ных, ре­лиг. ли­бо со­ци­аль­ных идей, слу­жат уве­ко­ве­че­нию па­мя­ти вы­даю­щих­ся дея­те­лей или зна­чительных со­бы­тий (см. так­же Ме­мо­ри­аль­ные со­ору­же­ния , Мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды план ); скульп­тур­ные ком­по­зи­ции на фа­са­де или в ин­терь­е­ре зда­ний, яв­ляю­щие­ся пла­сти­че­ской или смы­сло­вой до­ми­нан­той ан­самб­ля.

К мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си при­над­ле­жат: вит­раж, мо­заи­ка, фрес­ка, пан­но , сграф­фи­то (см. так­же Син­тез ис­кусств). К монументальному искусству от­но­сят и не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния ар­хи­тек­ту­ры ма­лых форм.

Ино­гда про­из­ве­де­ния монументального искусства ис­пол­ня­ют в ар­хи­тек­ту­ре функ­ции де­ко­ра­тив­ной ор­га­ни­за­ции стен, пе­ре­кры­тий, фа­са­дов и пр.; дан­ную раз­но­вид­ность монументального искусства обыч­но на­зы­ва­ют мо­ну­мен­таль­но-де­ко­ра­тив­ным искусством, од­на­ко чёт­ко­го раз­ли­че­ния этих по­ня­тий не су­ще­ст­ву­ет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)