MONUMENTA POLONIAE H ISTORICA

Monumenta Poloniae Historica ( пол. Pomniki dziejowe Polski — «Памятники истории Польши») — издание важнейших источников и документов по истории Польши. Инициатором издания был историк Август Беловский (1806—1876), который собрал упоминания о славянах, живших на территории современной Польши, в архивах и библиотеках Берлина, Вены, Дрездена, Москвы, Познани, Праги, Санкт-Петербурга и ряда монастырей. На личные средства он подготовил к печати 3 тома (изданы в 1864—1876 во Львове). После смерти Беловского издание продолжила Академия наук в Кракове, редакторами были А. Малецкий, К. Лиске и В. Кетржинский (тома 4—6 изданы в Кракове в 1884—1893). В M. P. H. включены тексты исторических и биографических произведений, актовый материал, эпистолография, эпиграфические памятники и т. д. В 1946 издание было продолжено «Новой серией»; к 2017 опубликовано 16 томов, в каждом содержится издание определенного источника, подготовленное на современном научном уровне. Старая и новая серии M. P. H. являются наиболее полным собранием источников по средневековой истории Польши. М. М. Розинская.