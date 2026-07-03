МОНУМЕНТ ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Монумент героическим защитникам Ленинграда.

Постоянная экспозиция расположена в подземном Памятном зале. Обилие природного камня в отделке, символические детали внутреннего убранства, строгие интерьерные формы придают залу особую торжественность. Вдоль стен бронзовый фриз с непрерывным рядом светильников, выполненных из гильз 76-миллиметровых снарядов.

По периметру всех подземных помещений установлено 900 светильников - по числу блокадных дней. На стенах надписи: в вестибюлях - названия предприятий города и области, работавших для фронта, в зале - названия населенных пунктов Ленинградской области, где проходили ожесточенные бои. В зале слышны радиопозывные Москвы , сменяющиеся стуком метронома - это звуковые документы эпохи. 12 документально-художественных композиций посвящены истории обороны и блокады Ленинграда. Все экспонаты тематически сгруппированы и размещены у мозаичных панно Блокада . 1941 и «Победа». Их авторы - С.Н. Репин, И.Г. Уралов, Н.П. Фомин. В центре зала - рельефная карта-схема «Героическая битва за Ленинград», электронная и звуковая системы которой делают зримыми рубежи обороны города, этапы прорыва и снятия блокады. На мраморной мемориальной доске высечены золотом около 700 имен Героев Советского Союза, Героев Социалистического Труда, кавалеров ордена Славы трех степеней, удостоенных этих наград за оборону Ленинграда. В нишах у доски Героев размещены страницы бронзовой «Книги Памяти», которая содержит полный перечень воинских формирований, защищавших Ленинград. На гранитных постаментах у северной стены расположены страницы уникальной «Летописи героических дней блокады Ленинграда», рассказывающие о каждом из 900 блокадных дней. На двух видеоэкранах возникают силуэты блокадного города: 10-минутный документальный фильм «Воспоминание о блокаде», сопровождаемый фрагментами Седьмой симфонии Д. Д. Шостаковича, позволяет острее почувствовать трагедию Ленинграда и величие подвига его защитников. Сюда приходят участники событий, чтобы побыть наедине со своими воспоминаниями. Здесь проводятся торжественные мероприятия и ритуалы. Посетителям предлагается экскурсия. В ходе экскурсии рассматриваются основные события, связанные с героической обороной города в 1941-1944 годах. На экскурсии вы услышите о создании дивизий Народного ополчения, о боях на дальних и ближних подступах к Ленинграду, о трудностях первой блокадной зимы. Посетители могут ознакомиться с реконструкцией комнаты ленинградской квартиры блокадного времени, услышать сигнал воздушной тревоги, увидеть фотографии, образцы вооружения, личные вещи ленинградцев и защитников города, кусочек блокадного хлеба. Можно обратиться с компьютерной базе данных, где представлены биографии почти тысячи Героев Советского Союза и полных Кавалеров Ордена Славы, карты военных операций и посмотреть кинохронику.

Иллюстрации:

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Монумент героическим защитникам Ленинграда.