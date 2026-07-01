МОНТСЕРРАТ (ОСТРОВ)
МОНТСЕРРАТ - остров в Карибском море, в Вест-Индии, в группе Малых Антильских островов; заморская территория Великобритании.
Площадь 102,3 км2 (южная часть отчуждена в результате вулканических извержений; обитаемы 39,5 км2). Население 4,9 тысяч человек. (2011, перепись; 11 тысяч человек в 1990 году), главным образом чернокожие креолы-монтсерратцы, около 3% - выходцы из Великобритании и США. Большинство верующих - протестанты. Официальный административный центр - Плимут, временный (с 1998 года) - пос. Брейдс. Официальный язык - английский. Денежная единица - восточнокарибский доллар.
Береговая линия Монтсеррата изрезана слабо, вдоль восточного и юго-восточного побережья - коралловые рифы. Остров вулканического происхождения, в основном гористый. В южной половине Монтсеррата расположен активный комплексный вулкан Суфриер-Хилс (высота 914 м). После длительного периода покоя (с XVII века) вулкан возобновил активность в 1995 году; начавшееся извержение сопровождалось ростом лавового купола и схождением пирокластических потоков. Выбросы пепла продолжаются. Характерна повышенная сейсмическая активность, нередки землетрясения магнитудой до 3,5. Прибрежная низменность (ширина около 180 м) окружает почти весь остров, прерываясь местами скалистыми утёсами высотой до 30 м и лавовыми «языками», уходящими в море. Каменистые берега обрамлены пляжами из чёрного и серого вулканического песка, кроме пляжа в заливе Рандеву с белым коралловым песком.
Климат тропический пассатный. Среднегодовая температура воздуха 24-27 °C. Преобладает солнечная погода. Дуют постоянные ветры, смягчающие жару. Осадков выпадает в среднем 1500 мм в год. Наибольшее их количество приходится на сентябрь -- ноябрь, наименьшее - на март - июнь. Много коротких рек и ручьёв, образующих водопады. Почвы вулканические плодородные. В горах сохранились умеренно влажные тропические леса, занимающие 20% территории Монтсеррата. Обширны заросли жёлтого гибискуса, бамбука, пурпурной пушницы и вьющихся лиан. Монтсеррат - единственная среда обитания иволги Монтсеррата, геликониевых бабочек, особого подвида колибри, а также место зимовки многих перелётных птиц. На острове - популяция игуан, гекконов и других пресмыкающихся; во влажных горных лесах многочисленны земноводные. Из-за деятельности вулканов районы вблизи кратеров практически опустошены, преобладают сильно эродированные ландшафты. Вулканический пепел и кислотные дожди приводят к гибели коралловых рифов. Некоторые рифы погребены под толщей вулканических осадков.
В древности Монтсеррат населяли индейцы-карибы. В 1493 году остров открыт Христофором Колумбом, который назвал его по одноименному монастырю в Каталонии. С 1632 года началась колонизация острова английскими и ирландскими поселенцами (главным образом ссыльными); основан г. Плимут. С 1644 года для работы на плантациях сахарного тростника ввозились чернокожие рабы из Африки. В 1664-1667 годах Монтсеррат - объект колониальной борьбы между Англией и Францией, по условиям англо-французского договора 1668 года отошёл к Англии. В 1834 году на острове отменено рабство. В 1870-х годах Монтсеррат превратился в один из центров по производству лаймового сока. В 1871-1958 годах входил в состав британских владения Подветренные острова, в 1958-1962 годах - в Вест-Индскую федерацию. В 1995-1997 годах в результате извержения вулкана Суфриер-Хилс Плимут практически полностью уничтожен, население южной части Монтсеррата эвакуировано. В 1998 году временным административным центром объявлен пос. Брейдс на северо- западе острова. В 2002 году жители Монтсеррата получили гражданство Великобритании.
Объём ВВП 29 миллионов долларов (по ППС, 2002), на душу населения 3,4 тысячи долларов. Экономическая политика направлена на восстановление хозяйства, жилья и коммуникаций, развитие туристического и офшорного бизнеса. Основа экономики - иностранный туризм (пляжный отдых, дайвинг и снорклинг, спортивная рыбалка, яхтинг). В 2009 году Монтсеррат посетили около 8,9 тысяч человек (15,6 тысяч человек в 2001 году), главным образом из стран Карибского бассейна, Великобритании и США. Поступления от иностранного туризма составили 16,4 миллионов восточнокарибских долларов.
Производство электроэнергии 22 миллионов кВт·ч (2008, на дизельных генераторах). Небольшие предприятия по выпуску одежды, переработке сельскохозяйственной продукции, производству потребительских товаров (в том числе мыло ручной работы, упаковочные материалы и др.). Выращивают жгучий перец, томаты, фрукты (в основном лайм), хлопчатник. Разводят домашнюю птицу. Лов рыбы и морепродуктов. Регулярное паромное (причал в бухте Литл-Бей) и вертолётное сообщение с о. Антигуа.
Характерен дефицит внешнеторгового баланса. Стоимость товарного экспорта 3,3 миллиона долларов (2011; с.-х. продукция, мыло и др.), импорта 29 миллионов долларов (в основном топливо, машины и оборудование, продовольствие, потребительские товары). Основные торговые партнёры - США, страны Карибского бассейна, Великобритания.