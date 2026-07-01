МОНТСЕРРАТ (ОСТРОВ)

МОНТСЕРРАТ - ост­ров в Ка­риб­ском море, в Вест-Ин­дии, в груп­пе Ма­лых Ан­тиль­ских островов; за­мор­ская тер­ри­то­рия Ве­ли­ко­бри­та­нии .

Площадь 102,3 км2 (южная часть от­чу­ж­де­на в ре­зуль­та­те вул­ка­нических из­вер­же­ний; оби­тае­мы 39,5 км2). Население 4,9 тысяч человек. (2011, пе­ре­пись; 11 тысяч человек в 1990 году), главным образом чер­но­ко­жие кре­о­лы-мон­т­сер­рат­цы, около 3% - вы­ход­цы из Ве­ли­ко­бри­та­нии и США. Боль­шин­ст­во ве­рую­щих - про­тес­тан­ты. Официальный административный центр - Пли­мут, вре­мен­ный (с 1998 года) - пос. Брейдс. Официальный язык - анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца - вос­точ­но­ка­риб­ский дол­лар.

Бе­ре­го­вая ли­ния Монтсеррата из­ре­за­на сла­бо, вдоль восточного и юго-восточного по­бе­ре­жья - ко­рал­ло­вые ри­фы. Ост­ров вул­ка­нического про­ис­хо­ж­де­ния, в основном го­ри­стый. В южной по­ло­ви­не Монтсеррата рас­по­ло­жен ак­тив­ный ком­плекс­ный вул­кан Суф­ри­ер-Хилс (высота 914 м). По­сле дли­тель­но­го пе­рио­да по­коя (с XVII века) вул­кан во­зоб­но­вил ак­тив­ность в 1995 году; на­чав­шее­ся из­вер­же­ние со­про­во­ж­да­лось рос­том ла­во­во­го ку­по­ла и схо­ж­де­ни­ем пи­рок­ла­стических по­то­ков. Вы­бро­сы пе­п­ла про­дол­жа­ют­ся. Ха­рак­тер­на по­вы­шен­ная сейс­мическая ак­тив­ность, не­ред­ки зем­ле­тря­се­ния маг­ни­ту­дой до 3,5. При­бреж­ная низ­мен­ность (ши­ри­на около 180 м) ок­ру­жа­ет поч­ти весь ост­ров, пре­ры­ва­ясь мес­та­ми ска­ли­сты­ми утё­са­ми высотой до 30 м и ла­во­вы­ми «язы­ка­ми», ухо­дя­щи­ми в мо­ре. Ка­ме­ни­стые бе­ре­га об­рам­ле­ны пля­жа­ми из чёр­но­го и се­ро­го вул­ка­нического пес­ка, кро­ме пля­жа в заливе Ран­де­ву с бе­лым ко­рал­ло­вым пес­ком.

Кли­мат тро­пи­че­ский пас­сат­ный. Сред­не­го­до­вая температура воз­ду­ха 24-27 °C. Пре­об­ла­да­ет сол­неч­ная по­го­да. Ду­ют по­сто­ян­ные вет­ры, смяг­чаю­щие жа­ру. Осад­ков вы­па­да­ет в среднем 1500 мм в год. Наи­боль­шее их ко­ли­че­ст­во при­хо­дит­ся на сен­тябрь -- но­ябрь, наи­мень­шее - на март - июнь. Мно­го ко­рот­ких рек и ручь­ёв, об­ра­зую­щих во­до­па­ды. Поч­вы вул­ка­ни­че­ские пло­до­род­ные. В го­рах со­хра­ни­лись уме­рен­но влаж­ные тро­пические ле­са, за­ни­маю­щие 20% тер­ри­то­рии Монтсеррата. Об­шир­ны за­рос­ли жёл­то­го ги­би­ску­са, бам­бу­ка, пур­пур­ной пуш­ни­цы и вью­щих­ся ли­ан. Монтсеррат - един­ст­вен­ная сре­да оби­та­ния ивол­ги Мон­тсер­ра­та, ге­ли­ко­ние­вых ба­бо­чек, осо­бо­го под­ви­да ко­либ­ри, а так­же ме­сто зи­мов­ки многих пе­ре­лёт­ных птиц. На ост­ро­ве - по­пу­ля­ция игу­ан, гек­ко­нов и других пре­смы­каю­щих­ся; во влаж­ных гор­ных ле­сах мно­го­чис­лен­ны зем­но­вод­ные. Из-за дея­тель­но­сти вул­ка­нов рай­оны вбли­зи кра­те­ров прак­ти­че­ски опус­то­ше­ны, пре­об­ла­да­ют силь­но эро­ди­ро­ван­ные ланд­шаф­ты. Вул­ка­нический пе­пел и ки­слот­ные до­ж­ди при­во­дят к ги­бе­ли ко­рал­ло­вых ри­фов. Не­ко­то­рые ри­фы по­гре­бе­ны под тол­щей вул­ка­нических осад­ков.

В древ­но­сти Монтсеррат на­се­ля­ли ин­дей­цы-ка­ри­бы. В 1493 году ост­ров от­крыт Христофором Ко­лум­бом , ко­то­рый на­звал его по од­но­именному мо­на­сты­рю в Ка­та­ло­нии . С 1632 года на­ча­лась ко­ло­ни­за­ция ост­ро­ва английскими и ирландскими по­се­лен­ца­ми (главным образом ссыль­ны­ми); ос­но­ван г. Пли­мут. С 1644 года для ра­бо­ты на план­та­ци­ях са­хар­но­го тро­ст­ни­ка вво­зи­лись чер­но­ко­жие ра­бы из Аф­ри­ки. В 1664-1667 годах Монтсеррат - объ­ект ко­ло­ни­аль­ной борь­бы ме­ж­ду Анг­ли­ей и Фран­ци­ей, по ус­ло­ви­ям анг­ло-французского до­го­во­ра 1668 года ото­шёл к Анг­лии. В 1834 году на ост­ро­ве от­ме­не­но раб­ст­во. В 1870-х годах Монтсеррат пре­вра­тил­ся в один из цен­тров по про­изводству лай­мо­во­го со­ка. В 1871-1958 годах вхо­дил в со­став британских вла­де­ния Под­вет­рен­ные острова, в 1958-1962 годах - в Вест-Инд­скую фе­де­ра­цию. В 1995-1997 годах в ре­зуль­та­те из­вер­же­ния вул­ка­на Суф­ри­ер-Хилс Пли­мут прак­ти­че­ски пол­но­стью унич­то­жен, на­се­ле­ние южной час­ти Монтсеррата эва­куи­ро­ва­но. В 1998 году временным административным цен­тром объ­яв­лен пос. Брейдс на се­ве­ро- за­па­де ост­ро­ва. В 2002 году жи­те­ли Монтсеррата по­лу­чи­ли гра­ж­дан­ст­во Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Объ­ём ВВП 29 миллионов долларов (по ППС, 2002), на ду­шу населения 3,4 тысячи долларов. Эко­но­мическая по­ли­ти­ка на­прав­ле­на на вос­ста­но­в­ле­ние хо­зяй­ст­ва, жи­лья и ком­му­ни­ка­ций, раз­ви­тие ту­ри­сти­че­ско­го и оф­шор­но­го биз­не­са. Ос­но­ва эко­но­ми­ки - иностранный ту­ризм (пляж­ный от­дых, дай­винг и снорк­линг, спор­тив­ная ры­бал­ка, ях­тинг). В 2009 году Монтсеррат по­се­ти­ли около 8,9 тысяч человек (15,6 тысяч человек в 2001 году), главным образом из стран Ка­риб­ско­го бас­сей­на, Ве­ли­ко­бри­та­нии и США. По­сту­п­ле­ния от иностранного ту­риз­ма со­ста­ви­ли 16,4 миллионов восточнока­риб­ских долларов.

Про­изводство элек­тро­энер­гии 22 миллионов кВт·ч (2008, на ди­зель­ных ге­не­ра­то­рах). Не­боль­шие пред­при­ятия по вы­пус­ку оде­ж­ды, пе­ре­ра­бот­ке сельскохозяйственной про­дук­ции, про­изводству по­тре­би­тель­ских то­ва­ров (в том числе мы­ло руч­ной ра­бо­ты, упа­ко­воч­ные ма­те­риа­лы и др.). Вы­ра­щи­ва­ют жгу­чий пе­рец, то­ма­ты, фрук­ты (в основном лайм), хлоп­чат­ник. Раз­во­дят до­маш­нюю пти­цу. Лов ры­бы и мо­ре­про­дук­тов. Ре­гу­ляр­ное па­ром­ное (при­чал в бух­те Литл-Бей) и вер­то­лёт­ное со­об­ще­ние с о. Ан­ти­гуа.

Ха­рак­те­рен де­фи­цит внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са. Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 3,3 миллиона долларов (2011; с.-х. про­дук­ция, мы­ло и др.), им­пор­та 29 миллионов долларов (в основном то­п­ли­во, ма­шины и обо­ру­до­ва­ние, про­до­воль­ст­вие, по­тре­би­тель­ские то­ва­ры). Основные тор­го­вые парт­нё­ры - США, стра­ны Ка­риб­ско­го бас­сей­на, Ве­ли­ко­бри­та­ния.

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