МОНТСЕРРАТ (КАТОЛИЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ)
МОНТСЕРРА́Т, СА́НТА-МАРИ́Я-ДЕ-МОНСЕРРА́Т - католический бенедиктинский монастырь в Испании.
Расположен в Каталонии, примерно в 30 км к северо-западу от Барселоны на одноименной горе (на высоте около 720 м).
Основан около 1015 года Олибой, епископом Викским, и аббатом Риполя (близ Жероны) на месте христианской церкви, известной с 899 года.
До 1070 года аббат Риполя одновременно был аббатом Монтсеррат. После передачи Риполя французскому монастырю Сен-Виктор-де-Марсель Монтсеррат в 1070 году получил статус приората и стал подчиняться этому монастырю, в 1168 году вновь подчинён Риполю.
Через Монтсеррат проходил один из отрезков пути паломников в Сантьяго-де-Компостела. С XIII века сам Монтсеррат также являлся важным центром паломничества.
Главной реликвией Монтсеррат, а затем и всей Каталонии стало деревянное скульптурное изображение Богоматери с Младенцем (конец XII века), по преданию, чудесно обретённое около 1200 года в окрестностях монастыря.
С конца XIII века Монтсеррат добивался статуса независимого аббатства, получил его в 1409 году. В XIII-XV веках приобрёл обширные земельные владения, получил ряд привилегий от королей Арагона и пап Римских. В 1493 году утратил статус аббатства, подчинён кастильскому монастырю Сан-Бенито-эль- Реаль-де-Вальядолид.
В 1499 году в Монтсеррат создано существующее до сих пор издательство - старейшее из действующих издательств мира.
В 1539 годы объединён с близлежащим монастрыем Св. Цецилии (известен с 945 года).
В XVI-XVIII веках крупный центр интеллектуальной, музыкальной и художественной жизни Испании. Частично разрушен в 1811-1812 годы в ходе наполеоновских войн.
В 1821 году из-за нехватки средств и нападений разбойников монашеская община была распущена, Монтсеррат официально закрыт в 1835 году. В 1833-1835 годы, во время карлистских войн, в Монтсеррат размещались войска королевы Изабеллы II. Монастырь возрождён в 1844 год.
В годы Испанской революции 1931-1939 годы Монтсеррат подвергся нападению республиканцев (1936 год), более 20 монахов погибли, остальные были вынуждены бежать. Однако автономное правительство Каталонии взяло монастырские строения и имущество под свою защиту: Монтсеррат стал резиденцией президента Испании, там проходили заседания кортесов. После занятия Монтсеррата франкистами (февраль 1939 года) возобновилась монашеская жизнь.
В период диктатуры Ф. Франко, отмеченной ограничением влияния каталанского языка и культуры, Монтсеррат стал главным центром национально-культурного сопротивления режиму.
В Монтсеррат началось издание ряда важных религиозных и исторически научных журналов, в т. ч. «Studia monastica» (1959 год). Пребывая в открытой конфронтации с режимом, монахи Монтсеррат укрывали разыскиваемых полицией оппозиционеров и находились под надзором властей.
На начало XXI века Монтсеррат остаётся главным религиозно-культурным центром Каталонии.
Библиотека аббатства насчитывает около 300 тыс. книг, включая богатое собрание средне-вековых рукописей: «Красная книга Монтсеррат» (конец XIV века, содержит тексты и ноты песен на каталанском языке) и др.
К монастырю проложены канатная и зубчатая железная дороги (2003 год).
Монастырский ансамбль подвергся значительной реконструкции в 1858 году - XX веке (фасад, выходящий на площадь Санта-Мария, оформлен к 1968 году, архитектором Ф. Фолгуэра).
Сохранились фрагменты романских и готических построек XI-XV веков (готический клуатр - 1476 год), однонефная ренессансная базилика Богоматери (1559-1592 годы; реконструирована в XIX веке, фасад - 1901 году; реставрирована в 1991-1996 годы; в Тронном зале с 1947 года - деревянная статуя Богоматери с Младенцем, XII век, реставрирована в XIX веке; алтарь оформлен при участии А. Гауди), зал капитула, трапезная (XVII век, реконструирована в 1925 году, архитектором Дж. Пуч-и-Кадафальк), неороманский клуатр (Пуч-и- Кадафальк).
От площади Аббата Олибы к часовне Санта-Куэва (1696-1705 годы, реставрирована в 1857-1859 годы и 1994-1997 годы) ведёт Дорога розария (1691-1704 годы) с 15 скульптурными группами (1896-1916 годы; архитекторы Х. Марторель, А. Гауди и др.).
Музей (предметы библейской археологии; живопись итальянских, фламандских, каталонских мастеров, Эль Греко, Караваджо, Ф. Сурбарана, Дж.Б. Тьеполо, К. Моне, Э. Дега, П. Пикассо и др.), паломнический центр (1976 год).
Школа церковного пения Эсколания (основана в XIII веке).
Близ Монтсеррат расположены бывшие скиты и монастыри: Св. Троицы, Св. Цецилии (романская церковь XI века), Св. Онуфрия и др.
В 1954 году образован бенедиктинский монастырь Сан-Бенет (церковь освящена в 1978 году).