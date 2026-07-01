МОНТСЕРРАТ (КАТОЛИЧЕСКИЙ МОНАСТЫРЬ)

МОНТСЕРРА́Т, СА́НТА-МАРИ́Я-ДЕ-МОНСЕРРА́Т - ка­то­лический бе­не­дик­тин­ский мо­на­стырь в Ис­па­нии.

Рас­по­ло­жен в Ка­та­ло­нии , при­мер­но в 30 км к се­ве­ро-за­па­ду от Бар­се­ло­ны на од­но­именной го­ре (на высоте около 720 м).

Ос­но­ван около 1015 года Оли­бой, епископом Вик­ским, и аб­ба­том Ри­по­ля (близ Же­ро­ны) на мес­те хри­сти­ан­ской церк­ви, из­вест­ной с 899 года.

До 1070 года аб­бат Ри­по­ля од­но­вре­мен­но был аб­ба­том Монтсеррат. По­сле пе­ре­да­чи Ри­по­ля французскому монастырю Сен-Вик­тор-де-Мар­сель Монтсеррат в 1070 году по­лу­чил ста­тус при­ора­та и стал под­чи­нять­ся это­му мо­на­сты­рю, в 1168 году вновь под­чи­нён Ри­по­лю.

Че­рез Монтсеррат про­хо­дил один из от­рез­ков пу­ти па­лом­ни­ков в Санть­я­го-де-Ком­по­сте­ла. С XIII века сам Монтсеррат так­же яв­лял­ся важ­ным цент­ром па­лом­ни­че­ст­ва.

Главной ре­ли­к­ви­ей Монтсеррат, а за­тем и всей Ка­та­ло­нии ста­ло деревянное скульп­тур­ное изо­бра­же­ние Бо­го­ма­те­ри с Мла­ден­цем (конец XII века), по пре­да­нию, чу­дес­но об­ре­тён­ное около 1200 года в ок­ре­ст­но­стях мо­на­сты­ря.

С конца XIII века Монтсеррат до­би­вал­ся ста­ту­са не­за­ви­си­мо­го аб­бат­ст­ва, по­лу­чил его в 1409 году. В XIII-XV веках при­об­рёл об­шир­ные зе­мель­ные вла­де­ния, по­лу­чил ряд при­ви­ле­гий от ко­ро­лей Ара­го­на и пап Рим­ских. В 1493 году ут­ра­тил ста­тус аб­бат­ст­ва, под­чи­нён кас­тиль­ско­му монастырю Сан-Бе­ни­то-эль- Ре­аль-де-Валь­я­до­лид.

В 1499 году в Монтсеррат соз­да­но су­ще­ст­вую­щее до сих пор из­да­тель­ст­во - ста­рей­шее из дей­ст­вую­щих из­да­тельств ми­ра.

В 1539 годы объ­е­ди­нён с близ­ле­жа­щим монастрыем Св. Це­ци­лии (из­вес­тен с 945 года).

В XVI-XVIII веках круп­ный центр ин­тел­лек­ту­аль­ной, музыкальной и ху­дожественной жиз­ни Ис­па­нии. Час­тич­но раз­ру­шен в 1811-1812 годы в хо­де на­по­ле­о­нов­ских войн.

В 1821 году из-за не­хват­ки средств и на­па­де­ний раз­бой­ни­ков мо­на­ше­ская об­щи­на бы­ла рас­пу­ще­на, Монтсеррат офи­ци­аль­но за­крыт в 1835 году. В 1833-1835 годы, во вре­мя кар­ли­ст­ских войн, в Монтсеррат раз­ме­ща­лись вой­ска ко­ро­ле­вы Иза­бел­лы II . Мо­на­стырь воз­ро­ж­дён в 1844 год.

В го­ды Ис­пан­ской ре­во­лю­ции 1931-1939 годы Монтсеррат под­верг­ся на­па­де­нию рес­пуб­ли­кан­цев (1936 год), бо­лее 20 мо­на­хов по­гиб­ли, ос­таль­ные бы­ли вы­ну­ж­де­ны бе­жать. Од­на­ко ав­то­ном­ное пра­ви­тель­ст­во Ка­та­ло­нии взя­ло мо­на­стыр­ские строе­ния и иму­ще­ст­во под свою за­щи­ту: Монтсеррат стал ре­зи­ден­ци­ей пре­зи­ден­та Ис­па­нии, там про­хо­ди­ли за­се­да­ния кор­те­сов. По­сле за­ня­тия Монтсеррата фран­ки­ста­ми (февраль 1939 года) во­зоб­но­ви­лась мо­на­ше­ская жизнь.

В пе­ри­од дик­та­ту­ры Ф. Фран­ко , от­ме­чен­ной ог­ра­ни­че­ни­ем влия­ния ка­та­лан­ско­го языка и куль­ту­ры, Монтсеррат стал главным цен­тром национально-куль­тур­но­го со­про­тив­ле­ния ре­жи­му.

В Монтсеррат на­ча­лось из­да­ние ря­да важ­ных ре­лигиозных и ис­то­рически на­уч­ных жур­на­лов, в т. ч. «Studia mo­na­stica» (1959 год). Пре­бы­вая в от­кры­той кон­фрон­та­ции с ре­жи­мом, мо­на­хи Монтсеррат ук­ры­ва­ли ра­зы­ски­вае­мых по­ли­ци­ей оп­по­зи­цио­не­ров и на­хо­ди­лись под над­зо­ром вла­стей.

На начало XXI века Монтсеррат ос­та­ёт­ся главным ре­лигиозно-куль­тур­ным цен­тром Ка­та­ло­нии.

Библиотека аб­бат­ст­ва на­счи­ты­ва­ет около 300 тыс. книг, вклю­чая бо­га­тое со­б­ра­ние средне-вековых ру­ко­пи­сей: «Крас­ная кни­га Монт­сер­рат» (конец XIV века, со­дер­жит тек­сты и но­ты пе­сен на ка­та­лан­ском языке) и др.

К мо­на­сты­рю про­ло­же­ны ка­нат­ная и зуб­ча­тая же­лез­ная до­ро­ги (2003 год).

Мо­на­стыр­ский ан­самбль под­верг­ся зна­чительной ре­кон­ст­рук­ции в 1858 году - XX веке (фа­сад, вы­хо­дя­щий на площадь Сан­та-Ма­рия, оформ­лен к 1968 году, архитектором Ф. Фол­гу­эра).

Со­хра­ни­лись фраг­мен­ты ро­ман­ских и го­тических по­стро­ек XI-XV веков (го­тический клу­атр - 1476 год), од­но­не­фная ре­нес­санс­ная ба­зи­ли­ка Бо­го­ма­те­ри (1559-1592 годы; ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в XIX веке, фа­сад - 1901 году; рес­тав­ри­ро­ва­на в 1991-1996 годы; в Трон­ном за­ле с 1947 года - де­ревянная ста­туя Бо­го­ма­те­ри с Мла­ден­цем, XII век, рес­тав­ри­ро­ва­на в XIX веке; ал­тарь оформ­лен при уча­стии А. Гау­ди), зал ка­пи­ту­ла, тра­пез­ная (XVII век, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в 1925 году, архитектором Дж. Пуч-и-Ка­да­фальк), нео­ро­ман­ский клу­атр (Пуч-и- Ка­да­фальк).

От площади Аб­ба­та Оли­бы к ча­сов­не Сан­та-Ку­эва (1696-1705 годы, рес­тав­ри­ро­ва­на в 1857-1859 годы и 1994-1997 годы) ве­дёт До­ро­га ро­за­рия (1691-1704 годы) с 15 скульп­тур­ны­ми груп­па­ми (1896-1916 годы; ар­хи­тек­то­ры Х. Мар­то­рель, А. Гау­ди и др.).

Му­зей (пред­ме­ты биб­лей­ской ар­хео­ло­гии; жи­во­пись итальянских, фламандских, ка­та­лон­ских мас­те­ров, Эль Гре­ко, Ка­ра­вад­жо, Ф. Сур­ба­ра­на, Дж.Б. Тье­по­ло, К. Мо­не, Э. Де­га, П. Пи­кас­со и др.), па­лом­нический центр (1976 год).

Шко­ла цер­ков­но­го пе­ния Эс­ко­ла­ния (ос­но­ва­на в XIII веке).

Близ Монтсеррат рас­по­ло­же­ны бывшие ски­ты и мо­на­сты­ри: Св. Трои­цы, Св. Це­ци­лии (ро­ман­ская церковь XI века), Св. Онуф­рия и др.

В 1954 году об­ра­зо­ван бе­не­дик­тин­ский монастырь Сан-Бе­нет (цер­ковь ос­вя­ще­на в 1978 году).