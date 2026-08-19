МОНТИС КОСТАС

МОНТИС КОСТАС - кипр­ский по­эт. Уча­ст­ник ан­ти­ко­ло­ни­аль­но­го вос­ста­ния 1931 года.

В 1932-1937 годы учил­ся на юри­дическом факультете Афин­ско­го университета.

В 1955-1959 годы уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти национально-ос­во­бо­дительной «Эт­нические организации за ос­во­бож­де­ние Кип­ра». В 1961-1976 годы гла­ва департамента ту­риз­ма Министерства тор­гов­ли и промышленности Кип­ра. Иностранный член-корреспондент АН Гре­ции (2000 год).

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1934 году. Из­вест­ность К. Монтис при­нес­ли цикл по­этических сборников «Пись­ма к ма­те­ри» («Γράμματα στη μη- τέρα», 1965, 1972, 1984 годы), по­этические кни­ги «Не­из­вест­но­му че­ло­ве­ку» («Αγνώστω ανθρώπω », 1968 год), «Со стра­хом че­ло­ве­че­ским» («Μετά φόβου ανθ­ρώπου », 1982 год), «Под се­нью» («Υπό σϰιάν », 1987 год).

Мно­гие сти­хи К. Монтас на­пи­са­ны в фор­ме крат­ких иро­нич­ных вы­ска­зы­ва­ний (не­ред­ко ри­то­рических во­про­сов или ре­п­лик не­су­ще­ст­вую­щих диа­ло­гов ) фи­лософского со­дер­жа­ния - т. н. мгно­ве­ний («στιγμές», од­но­именный сбор­ник 1958 год).

В ис­то­ри­ко-ав­то­био­гра­фическом ро­ма­не «Гос­по­дин Ба­ти­ста и всё ос­таль­ное» («Ο αφέντης Μπατίστας ϰαι τ’ άλλα », 1980 год) К. Монтис по­ве­ст­ву­ет о сво­ём дет­ст­ве и од­но­вре­мен­но ис­сле­ду­ет ис­то­рию сво­его ро­да на­чи­ная с за­хва­та Кип­ра тур­ка­ми (1571 год).

По­весть «За­кры­тые две­ри» («Κλειστές πόρτες», 1964 год) - от­вет на очерк Л. Дар­рел­ла «Горь­кие ли­мо­ны», ко­то­ро­го К. Монтас уп­ре­ка­ет в оп­рав­да­нии ко­ло­ни­аль­ной по­ли­ти­ки Анг­лии.

Ав­тор пе­ре­во­дов на кипр­ский диа­лект греческого языка ко­ме­дий Ари­сто­фа­на «Ли­си­ст­ра­та» (1972 год) и «Жен­щи­ны в на­род­ном со­б­ра­нии» (1988 год); со­ста­ви­тель ан­то­ло­гии кипр­ской по­эзии.

Сочинения:

’Απαντα. Λευϰωσία, 1987;

’Απαντα. Συμ- πλήρωμα Α’–Ζ’. Λευϰωσία, 1988–2002;

Два дру­га // На зем­ле Аф­ро­ди­ты. По­вес­ти и рас­ска­зы пи­са­те­лей Кип­ра. М., 1989;

Век пе­ре­во­да. Ан­то­ло­гия рус­ско­го по­эти­че­ско­го пе­ре­во­да XXI ве­ка / Сост. Е. В. Вит­ков­ский. М., 2006. Ч. 2. С. 180–182.