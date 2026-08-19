МОНТИС КОСТАС
МОНТИС КОСТАС - кипрский поэт. Участник антиколониального восстания 1931 года.
В 1932-1937 годы учился на юридическом факультете Афинского университета.
В 1955-1959 годы участвовал в деятельности национально-освободительной «Этнические организации за освобождение Кипра». В 1961-1976 годы глава департамента туризма Министерства торговли и промышленности Кипра. Иностранный член-корреспондент АН Греции (2000 год).
Дебютировал в печати в 1934 году. Известность К. Монтис принесли цикл поэтических сборников «Письма к матери» («Γράμματα στη μη- τέρα», 1965, 1972, 1984 годы), поэтические книги «Неизвестному человеку» («Αγνώστω ανθρώπω », 1968 год), «Со страхом человеческим» («Μετά φόβου ανθρώπου », 1982 год), «Под сенью» («Υπό σϰιάν », 1987 год).
Многие стихи К. Монтас написаны в форме кратких ироничных высказываний (нередко риторических вопросов или реплик несуществующих диалогов) философского содержания - т. н. мгновений («στιγμές», одноименный сборник 1958 год).
В историко-автобиографическом романе «Господин Батиста и всё остальное» («Ο αφέντης Μπατίστας ϰαι τ’ άλλα », 1980 год) К. Монтис повествует о своём детстве и одновременно исследует историю своего рода начиная с захвата Кипра турками (1571 год).
Повесть «Закрытые двери» («Κλειστές πόρτες», 1964 год) - ответ на очерк Л. Даррелла «Горькие лимоны», которого К. Монтас упрекает в оправдании колониальной политики Англии.
Автор переводов на кипрский диалект греческого языка комедий Аристофана «Лисистрата» (1972 год) и «Женщины в народном собрании» (1988 год); составитель антологии кипрской поэзии.
Сочинения:
’Απαντα. Λευϰωσία, 1987;
’Απαντα. Συμ- πλήρωμα Α’–Ζ’. Λευϰωσία, 1988–2002;
Два друга // На земле Афродиты. Повести и рассказы писателей Кипра. М., 1989;
Век перевода. Антология русского поэтического перевода XXI века / Сост. Е. В. Витковский. М., 2006. Ч. 2. С. 180–182.