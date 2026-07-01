МОНТИ Винченцо
Итальянский поэт и драматург.
Учился в Ун-те Феррары. С 1775 чл. академии «Аркадия», с 1812 – Круски академии делла. В 1778–97 жил в Риме, служил секретарём графа Браски, получал жалованье от папы Пия VI. С 1804, после провозглашения Наполеона I королём Италии, М. стал придворным историком и поэтом; после поражения Наполеона (1815) – придворный поэт австр. короля Франца II. Печатался с 1776: поэма «Видение Иезекииля» («La visione di Ezechiello»). В поэмах «Фанатизм» («Il Fanatismo»), «Суеверие» («La superstizione»), «Опасность» («Il pericolo», все – 1797) отразились антиклерикальные республиканские идеалы. Творчество М. связано с традицией позднего классицизма: трагедия «Аристодем» («Aristodemo», 1786), написанная под влиянием В. Альфьери; гимны: «На годовщину казни Людовика XVI» («L’anniversario del supplizio di Luigi XVI», 1799) и пр.; оды, поэмы: направленная против якобинцев и революц. террора, стилизующая метрич. особенности «Божественной комедии» Данте неоконченная поэма «Басвилиана» («Bassvilliana», 1793); написанная на смерть математика и поэта Л. Маскерони поэма «Маскерониана» («Mascheroniana», 1802); комедия «Гай Гракх» («Caio Gracco», 1800, рус. пер. В. Крестовского, 1882). Среди др. сочинений: посвящённое Наполеону апологетич. стихотворение в духе Оссиана «Бард Чёрного леса» («Bardo della Selva nera», 1806); перевод на итал. яз. «Илиады» Гомера (1810); исследования по филологии.
Сочинения: Canti e poemi. Firenze, 1862. Vol. 1–2;
Gli scritti sulla lingua italiana. Firenze, 1990;
Poesie. Ravenna, 1998.
Автор: Ю. Н. Галатенко.