МОНТИ Винченцо

Итальянский по­эт и дра­ма­тург.

Учил­ся в Ун-те Фер­ра­ры. С 1775 чл. ака­де­мии «Ар­ка­дия», с 1812 – Кру­ски ака­де­мии дел­ла. В 1778–97 жил в Ри­ме, слу­жил сек­ре­та­рём гра­фа Бра­ски, по­лу­чал жа­ло­ва­нье от па­пы Пия VI. С 1804, по­сле про­воз­гла­ше­ния На­по­ле­о­на I ко­ро­лём Ита­лии, М. стал при­двор­ным ис­то­ри­ком и по­этом; по­сле по­ра­же­ния На­по­ле­о­на (1815) – при­двор­ный по­эт австр. ко­ро­ля Фран­ца II. Пе­ча­тал­ся с 1776: по­эма «Ви­де­ние Ие­зе­кии­ля» («La visione di Ezechiello»). В по­эмах «Фа­на­тизм» («Il Fanatismo»), «Суе­ве­рие» («La su­per­sti­zione»), «Опас­ность» («Il perico­lo», все – 1797) от­ра­зи­лись ан­ти­кле­ри­каль­ные рес­пуб­ли­кан­ские идеа­лы. Твор­че­ство М. свя­за­но с тра­ди­ци­ей позд­не­го клас­си­циз­ма : тра­ге­дия «Ари­сто­дем» («Ari­sto­demo», 1786), на­пи­сан­ная под влия­ни­ем В. Аль­фье­ри; гим­ны: «На го­дов­щи­ну каз­ни Лю­до­ви­ка XVI» («L’an­niver­sa­rio del supplizio di Luigi XVI», 1799) и пр.; оды, по­эмы: на­прав­лен­ная про­тив яко­бин­цев и ре­во­люц. тер­ро­ра, сти­ли­зую­щая мет­рич. осо­бен­но­сти «Бо­же­ст­вен­ной ко­ме­дии» Дан­те не­окон­чен­ная по­эма «Бас­ви­лиа­на» («Bassvilliana», 1793); на­пи­сан­ная на смерть ма­те­ма­ти­ка и по­эта Л. Мас­ке­ро­ни по­эма «Мас­ке­ро­ниа­на» («Masche­roniana», 1802); ко­ме­дия «Гай Гракх» («Caio Gracco», 1800, рус. пер. В. Кре­стов­ско­го, 1882). Сре­ди др. со­чи­не­ний: по­свя­щён­ное На­по­ле­о­ну апо­ло­ге­тич. сти­хо­тво­ре­ние в ду­хе Ос­сиа­на «Бард Чёр­но­го ле­са» («Bardo della Sel­va nera», 1806); пе­ре­вод на итал. яз. «Илиа­ды» Го­ме­ра (1810); ис­сле­до­ва­ния по фи­ло­ло­гии.

Сочинения: Canti e poemi. Firenze, 1862. Vol. 1–2;

Gli scritti sulla lingua italiana. Firenze, 1990;

Poesie. Ravenna, 1998.

Автор: Ю. Н. Га­ла­тен­ко.