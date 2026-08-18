МОНТГОМЕРИ АЛАМЕЙСКИЙ БЕРНАРД ЛОУ

МОНТГОМЕРИ АЛОМЕЙСКИЙ БЕРНАРД ЛОУ - британский во­енный дея­тель, фельдмаршал (1944 год), ви­конт (1946год).

Окон­чил во­енное училище в Сандхер­сте (1908 год).

Уча­ст­ник Первой ми­ро­вой вой­ны .

В начале Второй ми­ро­вой вой­ны , ко­ман­дуя британской 3-й пехотной ди­ви­зи­ей, уча­ст­во­вал в бо­ях во Фран­ции и Бель­гии. По­сле эва­куа­ции британских войск из Дюн­кер­ка ко­ман­до­вал 5-м, за­тем 12-м кор­пу­сом и Юго-Восточным ок­ругом на тер­ри­то­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии (1940-1941 годы).

С августа 1942 года ко­мандовал 8-й британской ар­ми­ей в Северной Аф­ри­ке, ко­то­рая на­нес­ла по­ра­же­ние ита­ло-германским вой­скам в Эль-Ала­мейн­ской опе­ра­ции 1942 года и при­ня­ла уча­стие в Си­ци­лий­ской де­сант­ной опе­ра­ции 1943 года. В январе1944 годана­зна­чен ко­мандующим 21-й груп­пой ар­мий со­юз­ных войск, вы­са­див­шей­ся 6 ию­ня в Нор­ман­дии (см. «Овер­лорд» опе­ра­ция ), од­но­вре­мен­но ко­мандующий су­хо­пут­ны­ми вой­ска­ми со­юз­ных экс­пе­диционных сил (до 1 сентября).

С мая 1945 года глав­но­ко­мандующий британскими ок­ку­пационными вой­ска­ми в Гер­ма­нии.

С ию­ня 1946 года начальник Им­пер­ско­го ГШ.

В 1948-1951 годы председатель Комитета глав­но­ко­ман­дую­щих По­сто­ян­но­го со­ве­та обо­ро­ны Западного со­ю­за, за­тем 1-й заместитель Вер­хов­но­го глав­но­ко­мандующего ОВС НАТО в Ев­ро­пе.

В 1958 году вы­шел в от­став­ку, вы­сту­пал за смяг­че­ние ме­ж­ду­народной на­пря­жён­но­сти.

В ме­муа­рах рез­ко кри­ти­ко­вал дей­ст­вия американского во­енного ко­ман­до­ва­ния во вре­мя Второй мировой вой­ны.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Под­вяз­ки (1946 год) и другими выс­ши­ми ор­де­на­ми Ве­ли­ко­бри­та­нии и иностранных го­су­дарств, в т. ч. советскими ор­де­на­ми «По­бе­да» (1945 год) и Су­во­ро­ва 1-й сте­пе­ни (1944 год, по другим дан­ным, 1947 год).

Сочинения:

El Alamein to the River Sangro. L., 1944;

A concise history of warfare. L., 1972. Ware, 2000;

Ме­муа­ры. М., 2004.