МОНТЕЙРУ ЛОБАТУ ЖОЗЕ БЕНТУ РЕНАТУ

МОНТЕЙРУ ЛОБАТУ ЖОЗЕ БЕНТУ РЕНАТУ - бразильский пи­са­тель, из­да­тель, литературный кри­тик.

Вы­хо­дец из ари­сто­кра­тического ро­да.

Окон­чил юри­дичнский факультет Университета Сан-Пау­лу (1904 год).

Ра­бо­тал ад­во­ка­том; со­труд­ни­чал с прес­сой.

Ран­ние сборники рас­ска­зов «Уру­пес» («Urupês», 1918 год), «Мёрт­вые го­ро­да» («Cidades Mortas», 1919 год), «Нег­ри­тян­ка» («Negrinha», 1920 год) - в ду­хе реа­лиз­ма.

Наи­боль­шую из­вест­ность сни­ска­ли про­из­ве­де­ния Монтейру Лобату для де­тей, в ко­то­рых он до­ход­чи­во, с ис­поль­зо­ва­ни­ем ска­зоч­ных сю­же­тов, объ­яс­нял ис­то­рию, грам­ма­ти­ку и другие школь­ные дис­ци­п­ли­ны: книга «Эми­лия в стра­не грам­ма­ти­ки» («Emília no país da Gramática», 1930 год), «Гео­гра­фия до­ны Бен­ты» («Geo­grafia de Dona Benta», 1935 год), «Сказ­ки тё­туш­ки На­ста­сьи» («Histórias de tia Nas­t ́acia», 1937 год, русский перевод 1958 год), «Ор­ден Жёл­то­го Дят­ла» («Sítio do picapau ama­relo», 1939 год, русский перевод 1961 год; мно­го­численные эк­ра­ни­за­ции) и др.

Ав­тор литературно-кри­тических очер­ков , ли­те­ра­ту­ро­ведческих ста­тей.

Сочинения:

Obras completas. São Paulo, 1980.