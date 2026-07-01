МОНТЕЙРУ ЛОБАТУ ЖОЗЕ БЕНТУ РЕНАТУ
МОНТЕЙРУ ЛОБАТУ ЖОЗЕ БЕНТУ РЕНАТУ - бразильский писатель, издатель, литературный критик.
Выходец из аристократического рода.
Окончил юридичнский факультет Университета Сан-Паулу (1904 год).
Работал адвокатом; сотрудничал с прессой.
Ранние сборники рассказов «Урупес» («Urupês», 1918 год), «Мёртвые города» («Cidades Mortas», 1919 год), «Негритянка» («Negrinha», 1920 год) - в духе реализма.
Наибольшую известность снискали произведения Монтейру Лобату для детей, в которых он доходчиво, с использованием сказочных сюжетов, объяснял историю, грамматику и другие школьные дисциплины: книга «Эмилия в стране грамматики» («Emília no país da Gramática», 1930 год), «География доны Бенты» («Geografia de Dona Benta», 1935 год), «Сказки тётушки Настасьи» («Histórias de tia Nast ́acia», 1937 год, русский перевод 1958 год), «Орден Жёлтого Дятла» («Sítio do picapau amarelo», 1939 год, русский перевод 1961 год; многочисленные экранизации) и др.
Автор литературно-критических очерков, литературоведческих статей.
Сочинения:
Obras completas. São Paulo, 1980.