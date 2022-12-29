МОНТЕВИДЕО

Монтевидео — столица Уругвая, административный центр департамента Монтевидео. Численность населения — 1,76 млн чел. (50 % населения страны), площадь более 200 кв. км. Расположен на юге Уругвая, на северо-восточном берегу эстуария р. Ла-Плата. Административно М. разделен на 8 муниципалитетов во главе с алькальдом, на низовом уровне 62 района (barrios).Основатель М. — испанский военный Бруно Маурисио де Сабала, правитель губернаторства Рио-де-Ла-Плата (1717—1734). Предположительное происхождение названия — от искаженного португальского «Я увидел гору» в записях путешествий Магеллана (1520).В 1724—1730 М. — крепость в устье р. Ла-Плата, затем главный торговый город на Восточном берегу (с 1776 в составе вице-королевства Рио-де-Ла-Плата). В 1777 оккупирован Португалией, в 1807 в течение полугода — Британией (освобожден креолами). В 1814, во время Войны за независимость, освобожден от власти Испании. В 1816 захвачен

Основатель М. — испанский военный Бруно Маурисио де Сабала, правитель губернаторства Рио-де-Ла-Плата (1717—1734). Предположительное происхождение названия — от искаженного португальского «Я увидел гору» в записях путешествий Магеллана (1520).В 1724—1730 М. — крепость в устье р. Ла-Плата, затем главный торговый город на Восточном берегу (с 1776 в составе вице-королевства Рио-де-Ла-Плата). В 1777 оккупирован Португалией, в 1807 в течение полугода — Британией (освобожден креолами). В 1814, во время Войны за независимость, освобожден от власти Испании. В 1816 захвачен

В 1724—1730 М. — крепость в устье р. Ла-Плата, затем главный торговый город на Восточном берегу (с 1776 в составе вице-королевства Рио-де-Ла-Плата). В 1777 оккупирован Португалией, в 1807 в течение полугода — Британией (освобожден креолами). В 1814, во время Войны за независимость, освобожден от власти Испании. В 1816 захвачен португало-бразильскими войсками и включен в состав Сисплатинской провинции. В 1825 освобожден уругвайскими патриотами во главе с Х. А. Лавальехой. С 1828 — столица независимого государства Уругвай. В ходе так называемой Великой войны (1839—1851) осажден аргентинскими войсками. В защите принимали участие европейские либералы (в том числе Дж. Гарибальди). С конца XIX в. наблюдался резкий рост населения М., в основном за счет переселенцев из Испании и Италии. В 1908 из 300 тыс. горожан 30 % составляли иммигранты. Центр политической активности рабочего класса, демократического движения против диктатуры Г. Терры (1933—1938) и военного режима (1976—1984).

Современный М. — мегаполис с планировкой рубежа XVIII—XIX вв., с характерными линиями авенид и бульваров, идущих от побережья к центру и пригородам. Город сформировался вокруг бухты М., в старых районах (Сьюдад-Вьеха, Сентро), расположенны?х вблизи порта, сохранились здания колониальной застройки конца XVIII — начала XIX в. Позже были застроены районы Ла-Агуада, Прадо с фешенебельными особняками, расположенными вдоль бухты М.

Архитектура разнообразна и эклектична: от старинных зданий в стиле классицизма (Сьюдад-Вьеха, в западной части бухты на холме расположены старинный маяк и крепость, ставшая Музеем генерала Артигаса, кафедральный собор) до современных строений в стиле неоклассицизма и модерна (телевизионная башня ANTEL, Паласио Сальво, Всемирный торговый центр) со значительным влиянием европейской архитектуры.

М. — промышленный и транспортный центр страны, крупный морской порт (есть аэропорт Карраско). В городской экономике доминирует сфера услуг. М. — крупнейший центр деловой и финансовой активности (крупнейшие банки страны, страховые компании, Фондовая биржа). 75 % всех предприятий страны расположены в М. (в области пищевой, нефтеперерабатывающей, химико-фармацевтической промышленности, машиностроения). Многочисленные мясоперерабатывающие предприятия, хладобойни («frigorificos»). Развиваются компьютерные и IT компании (филиалы американских компаний IBM, «Sabre Holdings», уругвайских LUPS, «CPG Soft», «UY Software»). В М. расположены штаб-квартиры крупных международных организаций Латинской Америки (МЕРКОСУР, ЛАИ). Развиты туризм, гостиничный и ресторанный бизнес.

М. — крупнейший культурный, научный и образовательный центр Уругвая. Расположены Национальная академия наук, Национальная академия литературы, Национальная академия медицины, крупнейшие вузы (в том числе Университет Республики) и научно-исследовательские институты, Национальная библиотека Уругвая, музеи, художественные галереи, театры (в том числе «Солис), филармонии, спортивные сооружения (в том числе стадион «Сентенарио»), футбольные клубы (знаменитые «Пеньяроль» и «Насьональ»).

По данным авторитетных рейтинговых агентств, начиная с 2005, М. неизменно занимает первое место в Латинской Америке по качеству жизни.

Лит. : Corfield J. Encyclopedia of Montevideo. Montevideo, 2016 . Н. С. Иванов.