МОНТЕСУМА I СТАРШИЙ

Монтесума I Старший (Моктесума; Huehue Moteuczoma IIhuicamina Chalachiuhtlatonac Quetzaltecoloti на языке науатль — «грозный», «суровый») (ок. 1398 — 1469) — верховный правитель (тлатоани) государства ацтеков в 1440—1469. Вел многочисленные войны с индейскими племенами хуастеков, тотонаков, чальков, миштеков, сапотеков. Значительно расширил территорию, подчиненную ацтекам. Возглавил союз этих племен с центром в городе Теночтитлане (1325). После смерти отца тлатоани Уилицилипутля (1395—1414) не был избран правителем Теночтитлана, уступив власть сводному брату Чимальпопку (правитель в 1414—1428). Во время правления своего дяди Ицкоатля (1427—1440) занимал пост главнокомандующего. Участвовал в создании Тройственного союза между ацтекскими городами Теночтитланом, Тлакопаном и Тескоко и вошел в высший Совет четырех. В 1440 М. I был избран тлатоани Теночтитлана и продолжил завоевательную политику. В 1446 ацтеки под командованием М. I начали военные действия против конфедерации Чалько-Амекамекан, которые длились два десятилетия и закончились в 1465. Главными направлениями завоеваний стали восточное, в сторону Мексиканского залива, и южное, в сторону современных мексиканских штатов Герреро и Оахака. На обширных территориях государства М. I нередко вспыхивали восстания покоренных индейцев, захват их плодородных земель привел к экономическому и политическому усилению ацтекской знати. Правитель проводил политику, направленную на территориальную интеграцию государства, размещая представителей Теночтитлана в удаленных провинциальных областях. Активно шел процесс расслоения общества, что получило отражение в законодательной и реформаторской деятельности М. I Были введены четкие различия между знатью и простыми людьми, вождями и воинами, за нарушение которых карали смертью. При М. I получило развитие обожествление правителя. На скале в районе Чапультепека высекали изображения тлатоани, и первым стало изображение М. I Ему же приписывается повсеместное введение жестокого религиозного ритуала человеческих жертвоприношений на жертвенном камне — темалактле. Правитель вел активное строительство. По его приказу был построен каменный акведук для снабжения Теночтитлана питьевой водой, возведена дамба вокруг города против частых наводнений, проводились масштабные строительные работы по расширению храма бога солнца Уицилопочтли. В 1469 правитель заболел и умер. Останки М. I были погребены на территории его дворца.

Лит. : Duran D. Aztecs. The History of the Indies of New Spain. New York, 1964; Burland A. Montezuma: Lord of the Aztecs. London, 1973; Rounds J. Dynastic Succession and the Centralization of Power in Tenochtitlan. The Inca and Aztec States, 1400—1800. New York, 1982; История Латинской Америки. Доколумбовая эпоха — 70-е годы XIX века. М., 1991; Баглай В. Е. Социально-классовая структура древнеацтекского общества. Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции. М., 1993; Ее же. Ацтеки: история, экономика, социально-политический строй (Доколониальный период). М., 1998; Сустель Ж. Ацтеки. Воинственные подданные Монтесумы / Пер. Л. А. Карповой. М., 2003. И. В. Селиванова.