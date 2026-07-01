МОНТЕРО

МОНТЕРО - го­род в центральной час­ти Бо­ли­вии, департамент Сан­та-Крус.

Население 109,5 тыс. человек (2012 год).

Рас­по­ло­жен на рав­нин­ной час­ти стра­ны, в пре­де­лах од­но­го из важ­ней­ших сельско-хозяйственных рай­онов, на высоте около 300 м.

Ав­то­до­ро­га­ми свя­зан с го­рода­ми Сан­та-Крус-де-ла-Сьер­ра, Ко­ча­бам­ба, Ла-Пас.

Ос­но­ван в середине XIX века испанскими мис­сио­не­ра­ми.

В 1912 году по­лу­чил современное название в честь ге­роя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Латинская Аме­ри­ке М. Мон­те­ро.

Cтатус го­ро­да c 1986 года.

В Монтеро - круп­ней­ший в Бо­ли­вии ком­плекс по пе­ре­ра­бот­ке са­хар­но­го тро­ст­ни­ка - фаб­ри­ка «Ingenio Azucarero Gua­birá»: про­изводство ме­лас­сы, ра­фи­ни­ро­ван­но­го са­ха­ра, ро­ма (мар­ки «Kayana Oro» и «Kay­ana Guabirá»), спир­тов медицинского и промышленного на­зна­че­ния, био­удоб­ре­ний.

Пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке ри­са, ку­ку­ру­зы.

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