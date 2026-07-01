МОНТЕРО
МОНТЕРО - город в центральной части Боливии, департамент Санта-Крус.
Население 109,5 тыс. человек (2012 год).
Расположен на равнинной части страны, в пределах одного из важнейших сельско-хозяйственных районов, на высоте около 300 м.
Автодорогами связан с городами Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Кочабамба, Ла-Пас.
Основан в середине XIX века испанскими миссионерами.
В 1912 году получил современное название в честь героя Войны за независимость в Латинская Америке М. Монтеро.
Cтатус города c 1986 года.
В Монтеро - крупнейший в Боливии комплекс по переработке сахарного тростника - фабрика «Ingenio Azucarero Guabirá»: производство мелассы, рафинированного сахара, рома (марки «Kayana Oro» и «Kayana Guabirá»), спиртов медицинского и промышленного назначения, биоудобрений.
Предприятия по переработке риса, кукурузы.