МОНТЕРИЯ
МОНТЕРИЯ - город на северо-западе Колумбии, административный центр департамента Кордова.
Население 333 тыс. человек (2012 год).
Расположен на низкой приморской равнине в 50 км от побережья Карибского моря, на р. Сину. Автомобильное сообщение с городами Барранкилья, Картахена, Медельин и Санта-Фе-де-Богота. Национальный аэропорт Лос-Гарсонес.
Основан в 1777 году на левом берегу р. Сину под названием Сан-Херонимо-де-Буэнависта (San Jerónimo de Buenavista).
В 1803 году сожжён индейцами, перенесён на правый берег и переименован в Монтерия.
С 1952 года административный центр департамента Кордова.
Сохранился собор Сан-Херонимо (1784 год). Университет Кордовы (1962 год; главным образом сельско-хозяйственные науки; факультет ветеринарии и зоотехники - крупнейший в стране), Университет Сину (1974 год) и др.
Монтерия - один из центров животноводства Колумбии (регион специализируется на молочно-мясном скотоводстве и переработке говядины и молока). Ежегодная животноводческая выставка-ярмарка, крупнейшая в стране. Предприятия по переработке и упаковке риса, кукурузы, хлопка и другой продукции растениеводства.
Главные отрасли сферы услуг - транспорт и логистика, оптовая и розничная торговля, ресторанное дело.