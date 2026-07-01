МОНТЕРИЯ

МОНТЕРИЯ - го­род на се­ве­ро-за­па­де Ко­лум­бии , административный центр департамента Кор­до­ва.

Население 333 тыс. человек (2012 год).

Рас­по­ло­жен на низ­кой при­мор­ской рав­ни­не в 50 км от по­бе­ре­жья Ка­риб­ско­го моря, на р. Си­ну. Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Бар­ран­ки­лья, Кар­та­хе­на, Ме­дель­ин и Сан­та-Фе-де-Бо­го­та. Национальный аэ­ро­порт Лос-Гар­со­нес.

Ос­но­ван в 1777 году на ле­вом бе­ре­гу р. Си­ну под названием Сан-Хе­ро­ни­мо-де-Бу­эна­ви­ста (San Jerónimo de Buenavista).

В 1803 году со­жжён ин­дей­ца­ми , пе­ре­не­сён на пра­вый бе­рег и пе­ре­име­но­ван в Монтерия.

С 1952 года административный центр департамента Кор­до­ва.

Со­хра­нил­ся со­бор Сан-Хе­ро­ни­мо (1784 год). Университет Кор­до­вы (1962 год; главным образом сельско-хозяйственные нау­ки; факультет ве­те­ри­на­рии и зоо­тех­ни­ки - круп­ней­ший в стра­не), Университет Си­ну (1974 год) и др.

Монтерия - один из цен­тров жи­вот­но­вод­ст­ва Ко­лум­бии (ре­ги­он спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на мо­лоч­но-мяс­ном ско­то­вод­ст­ве и пе­ре­ра­бот­ке го­вя­ди­ны и мо­ло­ка). Еже­год­ная жи­вот­но­водческая вы­став­ка-яр­мар­ка, круп­ней­шая в стра­не. Пред­при­ятия по пе­рера­бот­ке и упа­ков­ке ри­са, ку­ку­ру­зы, хлоп­ка и другой про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва.

Главные от­рас­ли сфе­ры ус­луг - транс­порт и ло­ги­сти­ка, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, рес­то­ран­ное де­ло.

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