МОНТEНЬ МИШEЛЬ ДЕ (Michel de Montaigne)

Родился в семье купеческого происхождения Эйкем, купившей сеньорию Монтень. Отец Монтеня Пьер Эйкем занимал различные муниципальные должности в Бордо, включая исполнение полномочий мэра.

Получив хорошее домашнее образование, в том числе знание латинского языка, поступил в коллеж в Бордо, затем учился праву в Тулузе и Париже. В 1556 г. при протекции своего дяди Пьера де Гожака начал карьеру советника в палате косвенных сборов в Периге, чуть позже перемещенной в Бордо. В 1558 г., будучи уже советником Парламента Бордо, познакомился с коллегой - Этьеном де Ла Боэси, ставшим его близким другом, будущим автором «Рассуждения о добровольном рабстве».

Во время начавшихся Религиозных войн (1559), оставаясь католиком и ужасаясь распространявшемуся насилию, тем не менее умело поддерживал дружеские отношения с гугенотами ( Генрихом Наваррским , Дю Плесси-Морне, Тюренном). В 1570 г., после тринадцати лет службы в Парламенте Бордо, разочаровавшись в своей работе, продал должность и удалился в свой замок Монтень. Там он начал работу над своими «Опытами», которые впервые увидели свет в Бордо в 1580 г.

В 1571 г. стал кавалером Ордена Св. Михаила, а в 1573 г. назначен ординарным камер-юнкером Карла IX . Во второй пол. 1570-х сблизился с Генрихом Наваррским, также став его камер-юнкером. В этом качестве часто бывал при наваррском дворе в Нераке, где познакомился с королевой Маргаритой де Валуа , которой позже посвятил одно из своих эссе. В 1580-81 гг. совершил путешествие по Швейцарии, Германии и Италии, оставив его скрупулезное описание.

По возвращении был вновь призван на службу: с подачи Генриха III , был избран мэром Бордо (1581-83). По просьбе обеих враждующих сторон, принимал участие в переговорах Генриха Наваррского с Екатериной Медичи в Сен-Брисе в 1587-88 гг. После бегства Генриха III из Парижа в мае 1588 г., был одним из тех, кто встал на сторону короля, за что был взят в заложники парижскими лигерами. В конце 1588 г. сопровождал короля в Блуа на заседания Генеральных Штатов . В том же 1588 г. вышло уже четвертое издание его «Опытов», дополненное и содержащее все три книги. Окончательно покинул службу после убийства Генриха III, проведя последние годы в работе над очередным изданием своего сочинения.

Сочинения:

Опыты / Пер. А.С. Бобовича. Т. I - III. М., 1992; Oeuvres Complètes / Éd. A. Thibaudet et M. Rat. Paris, 1962

Иллюстрация:

П. Ландовски. Памятник Монтеню в Париже.1933 г.