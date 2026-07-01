МОНТЕНЬ МИШЕЛЬ ДЕ

МОНТЕНЬ МИШЕЛЬ ДЕ - французский пи­са­тель и фи­ло­соф.

Из се­мьи за­жи­точ­но­го бур­жуа, удо­стоен­но­го ари­сто­кра­тического ти­ту­ла. По­лу­чил до­маш­нее гу­ма­ни­стическое вос­пи­та­ние; окон­чил Гюй­ен­ский кол­леж (Бор­до), изу­чал пра­во (воз­мож­но, в Ту­луз­ском или Па­риж­ском университете) в 1546-1553 годы. С 1554 года со­вет­ник счёт­ной па­ла­ты в Пе­ри­гё , в 1557-1570 годы со­вет­ник пар­ла­мен­та Бор­до.

С 1559 года под­дер­жи­вал близ­кие от­но­ше­ния с фи­ло­со­фом Э. де Ла Бо­эси, по­сле кон­чи­ны ко­то­ро­го (1563 год) из­дал ряд его со­чи­не­ний. В 1569 году опуб­ли­ко­вал свой воль­ный пе­ре­вод «Ес­те­ст­вен­но­го бо­го­сло­вия» ка­та­лон­ско­го фи­ло­со­фа XV века Рай­мун­да Са­бунд­ско­го. Ко­ро­лев­ский ка­мер­гер при дво­ре Кар­ла IX (1573 год) и Ген­ри­ха III (1577 год). В ию­не 1580 - но­ябре 1581 годов со­вер­шил пу­те­ше­ст­вие в Ита­лию (по до­ро­ге по­бы­вал в Швей­ца­рии, Гер­ма­нии, Ав­ст­рии); на ос­но­ве до­рож­ных впе­чат­ле­ний соз­дал не пред­на­зна­чав­ший­ся для пе­ча­ти «Пу­те­вой днев­ник» («Journal de voyage», опубликовал в 1774 году). В 1581-1586 годы мэр Бор­до. Во вре­мя Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн за­ни­мал уме­рен­ную по­зи­цию, стре­мил­ся к при­ми­ре­нию вра­ж­дую­щих сто­рон; 10 июля 1588 года аре­сто­ван ли­ги­ста­ми, про­вёл один день в Бас­ти­лии ; от­пу­щен бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву Ека­те­ри­ны Ме­ди­чи. В 1590 году от­кло­нил пред­ло­же­ние Ген­ри­ха IV (с ко­то­рым ра­нее вёл пе­ре­пис­ку) стать его со­вет­ни­ком. С 1590 года до кон­чи­ны жил в ро­до­вом зам­ке; скон­чал­ся во вре­мя мес­сы. 11 марта 1886 года ос­тан­ки М. де Монтень пе­ре­за­хо­ро­не­ны в зда­нии Университета Бор­до.

Сла­ва М. де Монтень свя­за­на с его книгой «Опы­ты» («Essais»; ра­бо­та над кни­гой на­ча­лась около 1571 года; 1-е издание в 2 тт. вы­шло в 1580 году, 2-е издание - в 1582 году , 4-е издание в 3 тт. - в 1588 годы). Де­фи­ни­тив­но­го тек­ста не су­ще­ст­ву­ет; име­ют­ся две тра­ди­ции пуб­ли­ка­ции «Опы­тов» - так называемый бор­до­ский эк­зем­п­ляр (из­дание 1588 года с мно­го­численными ру­ко­пис­ны­ми до­пол­не­ния­ми и кор­рек­ти­ва­ми ав­то­ра; впер­вые опубликованно в 1912 году; по­ло­же­но в ос­но­ву рус.пер., кн. 1–3, 1954-1960 годы) и из­да­ние, по­сле смер­ти М. де Мотень под­го­тов­лен­ное Ма­ри де Гур­не (1595 год).

На­зва­ние кни­ги ос­но­ва­но на рас­про­стра­нён­ном в XVI веке вы­ра­же­нии «coup d’essai» (по от­но­ше­нию к 1-й пуб­ли­ка­ции ав­то­ра) и вби­ра­ет в се­бя раз­но­об­раз­ные от­тен­ки смыс­ла («про­ба», «по­пыт­ка», «де­гу­ста­ция» пи­щи для ума и пр.). В жан­ро­вом от­но­ше­нии «Опы­ты» но­сят но­ва­тор­ский ха­рак­тер (жанр эс­се, на­зван­ный так имен­но в свя­зи с этой кни­гой М. де Мотень, не ис­чер­пы­ва­ет её спе­ци­фи­ки) и лишь в не­ко­то­рой сте­пе­ни со­при­ка­са­ют­ся, с од­ной сто­ро­ны, с ис­по­ве­даль­ны­ми со­чи­не­ния­ми Ав­гу­сти­на, Абе­ля­ра, Ж Ж. Рус­со; с дру­гой - с ком­пи­ля­тив­ны­ми сбор­ни­ка­ми сен­тен­ций ан­тич­ных (Авл Гел­лий, Дио­ген Ла­эр­тий, Сто­бей) и ре­нес­санс­ных ( Эразм Рот­тер­дам­ский , Ан­то­нио де Ге­ва­ра) ав­то­ров.

Кни­га М. де Монтень соз­да­на на ос­но­ве со­став­ляв­ших­ся им с 1564 года мно­го­численных мар­ги­на­лий к со­чи­не­ни­ям Плу­тар­ха, Се­не­ки, Лук­ре­ция и других мыс­ли­те­лей и пред­став­ля­ет со­бой чрез­вы­чай­но при­хот­ли­вый по те­че­нию ав­тор­ской мыс­ли, пе­ре­ме­жаю­щий вы­бо­роч­ные ав­то­био­гра­фические све­де­ния с учё­ны­ми вы­клад­ка­ми текст (его внутренние про­ти­во­ре­чи­вость и дез­ор­га­ни­зо­ван­ность, лишь от­час­ти свя­зан­ные с от­хо­дом от пер­во­на­чаль­но за­ду­ман­ной струк­ту­ры, по­зво­ля­ют свя­зы­вать «Опы­ты» с мань­е­риз­мом). Фи­ло­со­фия М. де Монтень эво­лю­цио­ни­ру­ет от стои­циз­ма в сто­ро­ну скеп­ти­циз­ма, про­яв­ляю­ще­го­ся в стрем­ле­нии М. де Монтень под­вер­гать со­мне­нию лю­бые дог­мы, а так­же эпи­ку­рей­ско­го при­ятия зем­ных ра­до­стей, идеа­ла «ес­те­ст­вен­но­го че­ло­ве­ка», жи­ву­ще­го в со­гла­сии с при­ро­дой. Весь­ма не­од­но­знач­на по­зи­ция М. де Монтень (в бы­ту - бла­го­чес­ти­во­го ка­то­ли­ка) по от­но­ше­нию к ре­ли­гии; он об­ви­ня­ет со­вре­мен­ных ему хри­сти­ан в ре­лигиозной не­чес­тии, про­ти­во­пос­тав­ля­ет ре­ли­гию и Цер­ковь (по­след­няя в 1676 году вне­сла «Опы­ты» в «Ин­декс за­пре­щён­ных книг»).

Об­ра­ща­ясь к рас­смот­ре­нию эк­зи­стен­ци­аль­ных про­блем (жизнь и смерть, вос­пи­та­ние, друж­ба, ста­рость), М. де Монтень де­ла­ет внутреним сю­же­том «Опы­тов» ана­лиз сво­его собственного «я» (осо­бен­но в 3-м то­ме). На­сле­дуя тра­ди­ции ре­нес­санс­но­го гу­ма­низ­ма, М. де Монтень в то же вре­мя ве­дёт кри­ти­ку ан­тро­по­цен­триз­ма, ко­то­рая дос­ти­га­ет наи­выс­шей точ­ки в наи­бо­лее про­стран­ной и фи­ло­соф­ски уг­луб­лён­ной гла­ве «Опы­тов» - на­пи­сан­ной, ви­ди­мо, по за­ка­зу Мар­га­ри­ты Ва­луа «Апо­ло­гии Рай­мун­да Са­бунд­ско­го» (со­чи­не­на ме­ж­ду 1575-1580 годы); в ней, на­чав с за­щи­ты по­пыт­ки до­ка­зать по­ло­же­ния хри­сти­ан­ской ре­ли­гии «с по­мо­щью до­во­дов че­ло­ве­че­ско­го ра­зу­ма», М. де Мотень по­сте­пен­но пе­ре­хо­дит к изо­бли­че­нию ог­ра­ни­чен­но­сти ра­зу­ма и при­тя­за­ний че­ло­ве­ка - «ни­чтож­но­го и жал­ко­го соз­да­ния, ко­то­рое не в си­лах да­же управ­лять со­бой», - на вла­ды­че­ст­во Все­лен­ной.

Стиль М.де Монтень от­ме­чен про­сто­той, жи­во­стью и яс­но­стью сло­га, со­че­та­ни­ем ли­риз­ма и иро­нии.

М. де Монтень ока­зал боль­шое влия­ние на дра­матур­гию У. Шек­спи­ра и на Ф. Бэ­ко­на, в под­ра­жа­ние ему вы­пус­тив­ше­го кн. «Опы­ты» (1597 год); пред­вос­хи­тил не­ко­то­рые идеи кри­ти­ко­вав­ше­го его Р. Де­кар­та, Ш.Л. Мон­тес­кьё и ста­ра­тель­но не упо­ми­нав­ше­го его имя Рус­со; за­слу­жил вы­со­кую оцен­ку Б. Пас­ка­ля, Ж. де Лаб­рюй­е­ра, Ж. де Ла­фон­те­на, П. Бей­ля, Воль­те­ра.

В Рос­сии твор­че­ст­вом М. де Монтенье ин­те­ре­со­ва­лись А.С. Пуш­кин, А.И. Гер­цен, Л.Н. Тол­стой, М. Горь­кий.

Пер­вый (час­тич­ный) русский пе­ре­вод «Опы­тов» был вы­пол­нен С.С. Волч­ко­вым в 1762 году.

Сочинения:

Œ uvres compl ̀etes. P., 1924–1941. Vol. 1–12;

Опы­ты. 2-е изд. М., 1979. Т. 1–3;

Journal de voyage. P., 1992;

Les Essais. P., 2007.

Дополнительная литература:

Horkheimer M. Montaigne und die Funk­tion der Skepsis // Horkheimer M. Anf ̈ange der bürgerlichen Geschichtsphilosophie. Fr./M.; Hamb., 1971;

Nakam G. Montaigne et son temps. P., 1982;

Starobinski J. Montaigne en movement. P., 1982;

Tournon A. Montaigne: la glose et l’essai. Lyon, 1983;

Ко­ма­ро­ва В.П. Шек­спир и Мон­тень. Л., 1983;

Frame D.M. Montaigne. N. Y., 1984;

Rigolot F. Les Méta­mor­phoses de Montaigne. P., 1988;

Mathieu- Cas­tellani G. Montaigne: l’écriture de l’essai. P., 1988;

Bonnet P. Bibliographie méthodique et analytique des ouvrages et documents relatifs а̀ Montaigne (jusqu’en 1975). Gen., 1983.