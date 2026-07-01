МОНТЕНЬ МИШЕЛЬ ДЕ
МОНТЕНЬ МИШЕЛЬ ДЕ - французский писатель и философ.
Из семьи зажиточного буржуа, удостоенного аристократического титула. Получил домашнее гуманистическое воспитание; окончил Гюйенский коллеж (Бордо), изучал право (возможно, в Тулузском или Парижском университете) в 1546-1553 годы. С 1554 года советник счётной палаты в Перигё, в 1557-1570 годы советник парламента Бордо.
С 1559 года поддерживал близкие отношения с философом Э. де Ла Боэси, после кончины которого (1563 год) издал ряд его сочинений. В 1569 году опубликовал свой вольный перевод «Естественного богословия» каталонского философа XV века Раймунда Сабундского. Королевский камергер при дворе Карла IX (1573 год) и Генриха III (1577 год). В июне 1580 - ноябре 1581 годов совершил путешествие в Италию (по дороге побывал в Швейцарии, Германии, Австрии); на основе дорожных впечатлений создал не предназначавшийся для печати «Путевой дневник» («Journal de voyage», опубликовал в 1774 году). В 1581-1586 годы мэр Бордо. Во время Религиозных (гугенотских) войн занимал умеренную позицию, стремился к примирению враждующих сторон; 10 июля 1588 года арестован лигистами, провёл один день в Бастилии; отпущен благодаря вмешательству Екатерины Медичи. В 1590 году отклонил предложение Генриха IV (с которым ранее вёл переписку) стать его советником. С 1590 года до кончины жил в родовом замке; скончался во время мессы. 11 марта 1886 года останки М. де Монтень перезахоронены в здании Университета Бордо.
Слава М. де Монтень связана с его книгой «Опыты» («Essais»; работа над книгой началась около 1571 года; 1-е издание в 2 тт. вышло в 1580 году, 2-е издание - в 1582 году , 4-е издание в 3 тт. - в 1588 годы). Дефинитивного текста не существует; имеются две традиции публикации «Опытов» - так называемый бордоский экземпляр (издание 1588 года с многочисленными рукописными дополнениями и коррективами автора; впервые опубликованно в 1912 году; положено в основу рус.пер., кн. 1–3, 1954-1960 годы) и издание, после смерти М. де Мотень подготовленное Мари де Гурне (1595 год).
Название книги основано на распространённом в XVI веке выражении «coup d’essai» (по отношению к 1-й публикации автора) и вбирает в себя разнообразные оттенки смысла («проба», «попытка», «дегустация» пищи для ума и пр.). В жанровом отношении «Опыты» носят новаторский характер (жанр эссе, названный так именно в связи с этой книгой М. де Мотень, не исчерпывает её специфики) и лишь в некоторой степени соприкасаются, с одной стороны, с исповедальными сочинениями Августина, Абеляра, Ж Ж. Руссо; с другой - с компилятивными сборниками сентенций античных (Авл Геллий, Диоген Лаэртий, Стобей) и ренессансных (Эразм Роттердамский, Антонио де Гевара) авторов.
Книга М. де Монтень создана на основе составлявшихся им с 1564 года многочисленных маргиналий к сочинениям Плутарха, Сенеки, Лукреция и других мыслителей и представляет собой чрезвычайно прихотливый по течению авторской мысли, перемежающий выборочные автобиографические сведения с учёными выкладками текст (его внутренние противоречивость и дезорганизованность, лишь отчасти связанные с отходом от первоначально задуманной структуры, позволяют связывать «Опыты» с маньеризмом). Философия М. де Монтень эволюционирует от стоицизма в сторону скептицизма, проявляющегося в стремлении М. де Монтень подвергать сомнению любые догмы, а также эпикурейского приятия земных радостей, идеала «естественного человека», живущего в согласии с природой. Весьма неоднозначна позиция М. де Монтень (в быту - благочестивого католика) по отношению к религии; он обвиняет современных ему христиан в религиозной нечестии, противопоставляет религию и Церковь (последняя в 1676 году внесла «Опыты» в «Индекс запрещённых книг»).
Обращаясь к рассмотрению экзистенциальных проблем (жизнь и смерть, воспитание, дружба, старость), М. де Монтень делает внутреним сюжетом «Опытов» анализ своего собственного «я» (особенно в 3-м томе). Наследуя традиции ренессансного гуманизма, М. де Монтень в то же время ведёт критику антропоцентризма, которая достигает наивысшей точки в наиболее пространной и философски углублённой главе «Опытов» - написанной, видимо, по заказу Маргариты Валуа «Апологии Раймунда Сабундского» (сочинена между 1575-1580 годы); в ней, начав с защиты попытки доказать положения христианской религии «с помощью доводов человеческого разума», М. де Мотень постепенно переходит к изобличению ограниченности разума и притязаний человека - «ничтожного и жалкого создания, которое не в силах даже управлять собой», - на владычество Вселенной.
Стиль М.де Монтень отмечен простотой, живостью и ясностью слога, сочетанием лиризма и иронии.
М. де Монтень оказал большое влияние на драматургию У. Шекспира и на Ф. Бэкона, в подражание ему выпустившего кн. «Опыты» (1597 год); предвосхитил некоторые идеи критиковавшего его Р. Декарта, Ш.Л. Монтескьё и старательно не упоминавшего его имя Руссо; заслужил высокую оценку Б. Паскаля, Ж. де Лабрюйера, Ж. де Лафонтена, П. Бейля, Вольтера.
В России творчеством М. де Монтенье интересовались А.С. Пушкин, А.И. Герцен, Л.Н. Толстой, М. Горький.
Первый (частичный) русский перевод «Опытов» был выполнен С.С. Волчковым в 1762 году.
Сочинения:
Œ uvres compl ̀etes. P., 1924–1941. Vol. 1–12;
Опыты. 2-е изд. М., 1979. Т. 1–3;
Journal de voyage. P., 1992;
Les Essais. P., 2007.
Дополнительная литература:
Horkheimer M. Montaigne und die Funktion der Skepsis // Horkheimer M. Anf ̈ange der bürgerlichen Geschichtsphilosophie. Fr./M.; Hamb., 1971;
Nakam G. Montaigne et son temps. P., 1982;
Starobinski J. Montaigne en movement. P., 1982;
Tournon A. Montaigne: la glose et l’essai. Lyon, 1983;
Комарова В.П. Шекспир и Монтень. Л., 1983;
Frame D.M. Montaigne. N. Y., 1984;
Rigolot F. Les Métamorphoses de Montaigne. P., 1988;
Mathieu- Castellani G. Montaigne: l’écriture de l’essai. P., 1988;
Bonnet P. Bibliographie méthodique et analytique des ouvrages et documents relatifs а̀ Montaigne (jusqu’en 1975). Gen., 1983.