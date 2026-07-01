МОНТЕЛИУС ОСКАР

МОНТЕЛИУС ОСКАР (Гус­таф Ос­кар Ау­гу­стин) - шведский ар­хео­лог и ис­то­рик куль­ту­ры; член Шведской ко­ро­лев­ской АН (1917 год).

Учил­ся в Университете Уп­пса­лы (с 1861 года) ес­тественным нау­кам, по­том - скандинавским язы­кам и ис­то­рии со спе­циа­ли­за­ци­ей по ар­хео­ло­гии, за­щи­тил дис­сер­та­цию в 1869 году.

В 1863-1913 годы ра­бо­тал в Государственном ис­то­рическом му­зее в Сток­голь­ме, прой­дя в нём путь от ас­си­стен­та до директора; профессор с 1888 года. В 1907-1913 годы яв­лял­ся Государственным ан­тик­ва­ри­ем Шве­ции .

Один из ос­но­во­по­лож­ни­ков ти­по­ло­ги­че­ско­го ме­то­да, раз­ра­бот­ка ко­то­ро­го на­ча­лась в со­труд­ни­че­ст­ве с Х. Хиль­деб­ран­дом и по­зво­ли­ла пред­ло­жить ряд хро­но­ло­гических сис­тем. О. Монтелиус раз­де­лил не­олит Северной Ев­ро­пы на четыре, брон­зо­вый век - на шесть, же­лез­ный век - на восемь пе­рио­дов. Наи­боль­шее зна­че­ние для даль­ней­ше­го изу­че­ния ар­хео­ло­гических ма­те­риа­лов Ев­ро­пы име­ла пе­рио­ди­за­ция брон­зо­во­го ве­ка.

Ме­то­до­ло­гия О. Монтелиуса сло­жи­лась в рам­ках эво­лю­цио­низ­ма, но по ря­ду по­зи­ций близ­ка диф­фу­зио­низ­му.

О. Монтелиус яв­лял­ся од­ной из наи­бо­лее зна­чительных фи­гур в ар­хео­ло­гической нау­ке конца XIX - начала XX веков, по­лу­чил при жиз­ни ши­ро­кое ме­ж­ду­народное при­зна­ние.

Его мно­го­численные тру­ды ох­ва­ты­ва­ют ма­те­ри­ал от Скан­ди­на­вии до Сре­ди­зем­но­мо­рья и ока­за­ли влия­ние на многих учё­ных Северной, Центральной и Восточной Ев­ро­пы.

По­пу­ля­ри­за­ции ар­хео­ло­гии спо­соб­ст­во­ва­ли пуб­лич­ные лек­ции О. Монтелиус во мно­гих стра­нах Ев­ро­пы и Северной Аме­ри­ки.

Сре­ди уче­ни­ков О. Монтелиуса - Н. Оберг , О. Альм­грен, Т. Ар­не, А.М. Тальг­рен, Х. Се­гер, А.В. Брёг­гер, Б. Са­лин, С. Линд­квист, Г. Эк­хольм.

Бо­га­тей­ший лич­ный ар­хив О. Монтелиуса хра­нит­ся в Ан­ти­квар­но-то­по­гра­фическом ар­хи­ве в Сток­голь­ме.

Сочинения:

Les temps pr ́ehistoriques en Su ̀ede et dans les autres pays scandinaves. P., 1895;

Die Chro­nologie der ältesten Bronzezeit in Nord-Deutsch­land und Skandinavien. Braunschweig, 1900;

Die typologische Methode. Stockh., 1903;

Kul­turgeschichte Schwedens von den ältesten Zei­ten bis zum elften Jahrhundert nach Christus. Lpz., 1906;

Die vorklassische Chronologie Ita­liens. Stockh., 1912. Bd 1–2;

Schwedische Ru­nensteine und das Ost-Baltikum // Baltische Studien zur Archäologie und Geschichte. B., 1914;

Die älteren Kulturperioden im Orient und Europa. Stockh., 1916–1923. Bd 1–2; Min­nen från vår forntig. Stockh., 1917;

La Grèce préclassique. Stockh., 1924.