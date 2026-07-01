МОНТЕЛИУС ОСКАР
МОНТЕЛИУС ОСКАР (Густаф Оскар Аугустин) - шведский археолог и историк культуры; член Шведской королевской АН (1917 год).
Учился в Университете Уппсалы (с 1861 года) естественным наукам, потом - скандинавским языкам и истории со специализацией по археологии, защитил диссертацию в 1869 году.
В 1863-1913 годы работал в Государственном историческом музее в Стокгольме, пройдя в нём путь от ассистента до директора; профессор с 1888 года. В 1907-1913 годы являлся Государственным антикварием Швеции.
Один из основоположников типологического метода, разработка которого началась в сотрудничестве с Х. Хильдебрандом и позволила предложить ряд хронологических систем. О. Монтелиус разделил неолит Северной Европы на четыре, бронзовый век - на шесть, железный век - на восемь периодов. Наибольшее значение для дальнейшего изучения археологических материалов Европы имела периодизация бронзового века.
Методология О. Монтелиуса сложилась в рамках эволюционизма, но по ряду позиций близка диффузионизму.
О. Монтелиус являлся одной из наиболее значительных фигур в археологической науке конца XIX - начала XX веков, получил при жизни широкое международное признание.
Его многочисленные труды охватывают материал от Скандинавии до Средиземноморья и оказали влияние на многих учёных Северной, Центральной и Восточной Европы.
Популяризации археологии способствовали публичные лекции О. Монтелиус во многих странах Европы и Северной Америки.
Среди учеников О. Монтелиуса - Н. Оберг, О. Альмгрен, Т. Арне, А.М. Тальгрен, Х. Сегер, А.В. Брёггер, Б. Салин, С. Линдквист, Г. Экхольм.
Богатейший личный архив О. Монтелиуса хранится в Антикварно-топографическом архиве в Стокгольме.
Сочинения:
Les temps pr ́ehistoriques en Su ̀ede et dans les autres pays scandinaves. P., 1895;
Die Chronologie der ältesten Bronzezeit in Nord-Deutschland und Skandinavien. Braunschweig, 1900;
Die typologische Methode. Stockh., 1903;
Kulturgeschichte Schwedens von den ältesten Zeiten bis zum elften Jahrhundert nach Christus. Lpz., 1906;
Die vorklassische Chronologie Italiens. Stockh., 1912. Bd 1–2;
Schwedische Runensteine und das Ost-Baltikum // Baltische Studien zur Archäologie und Geschichte. B., 1914;
Die älteren Kulturperioden im Orient und Europa. Stockh., 1916–1923. Bd 1–2; Minnen från vår forntig. Stockh., 1917;
La Grèce préclassique. Stockh., 1924.