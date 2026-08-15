МОНТЕКАССИНО

Монтекассино ( ит. Montecassino) — бенедиктинский монастырь (территориальное аббатство) в Италии, примерно в 130 км к юго-востоку от Рима. Основан в 1-й половине VI в. Бенедиктом Нурсийским , которого принято считать автором бенедиктинского устава и основоположником общежительного монашества на Западе. Предполагается, что монастырь в заброшенной крепости на горе над г. Кассино стал первой обителью, устроенной в соответствии с уставом Бенедикта, источником бенедиктинской монашеской традиции. Около 580 М. был разорен лангобардами и надолго заброшен, монахи бежали в Рим. В период запустения М. устав Бенедикта получил распространение в Галлии и Британии, мощи основателя были вывезены в аббатство Флёри (совр. Франция). После восстановления в 1-й половине VIII в. стал значимым духовным центром, местом паломничества. Были налажены контакты с франко-германскими монастырями, приобретены обширные земельные владения; действовали скрипторий и школа, которую возглавлял Павел Диакон. После разорения М. арабами в 883 монахи обосновались в Теано, затем в Капуе (к этому периоду относится деятельность хрониста Эрхемперта). Община оказалась в зависимости от правителей Капуи и утратила большинство владений. Аббат Алигерн (949—986) вернул монахов в М., заботился о возвращении и заселении земельных владений, получил привилегии от императоров Оттона I и Константина VII Багрянородного . Германские императоры с переменным успехом оспаривали контроль над М. у князей Капуи, которых поддерживали византийцы.

Периодом наивысшего расцвета М. считается правление аббата Дезидерия (1058—1087), сторонника григорианской реформы, который способствовал сближению папского престола и норманнов. Используя расположение норманнских правителей, германского и византийского императоров, он упрочил благосостояние М. Владения М. (Земля св. Бенедикта) пользовались иммунитетом, строились крепости, сложилась система зависимых обителей. Был возведен новый ансамбль М., славившийся роскошным убранством. Расширилась деятельность скриптория, М. стал важнейшим центром литературы и науки: монастырские авторы (Альберик из М., Альфан Салернский, Амат из М., Гвайферий, Константин Африканский, Лев Остийский) изучали наследие античных классиков, переводили труды по медицине, занимались поэзией, агиографией, историей, теологией. После Дезидерия (в 1086—1087 папа Виктор III) и его преемника Одеризия (1087—1105) положение М. ухудшилось из-за внутренних противоречий и соперничества между папским престолом и Сицилийским королевством. Земля св. Бенедикта стала буферной зоной, разделявшей Папскую область и владения норманнов. Монастырь фактически утратил автономию, король Рожер II проводил конфискации земель и ценностей. В период войны за сицилийский престол (1189—1207) владения М. неоднократно опустошались, началось противостояние между монашеской общиной и ее подданными. Император Фридрих II (1220—1250) установил контроль над М. и фактически отменил привилегии аббатства: взимал поборы, назначал наместников и размещал гарнизоны, отбирал ценности; в 1239 изгнал монахов из М. Положение стабилизировалось после свержения династии Штауфенов (1266), аббат Бернард I (1263—1282) укреплял монашескую дисциплину и восстанавливал сеньорию, но численность братии существенно сократилась, М. утратил значение центра культуры и духовности. В XIV—XV вв. положение ухудшилось из-за борьбы за власть в Неаполитанском королевстве и Великой схизмы, на землях М. велись военные действия, вспыхивали мятежи вассалов. В 1349 здания М. были разрушены землетрясением. Монастырь оказался под контролем королей Неаполя, его владениями распоряжались папские администраторы; в 1443 была введена комменда.

Состояние М. улучшилось благодаря присоединению к конгрегации Санта-Джустина (затем Кассинская конгрегация; 1504), в которой состояли важнейшие бенедиктинские монастыри Италии. М. вновь стал местом паломничества, монахи занимались литературными трудами, в том числе историографией. В XVI—XVII вв. ансамбль М. был заново отстроен в стилях Ренессанс и барокко. Благодаря совмещению функций монастыря и епископской кафедры община М. выдержала неоднократные попытки закрыть аббатство в период наполеоновских войн и секуляризации; в 1818 были упразднены светская юрисдикция и сеньориальные права М. Конфликты с властями объединенной Италии (с 1871) не оказали существенного влияния на положение монастыря. Во время сражения при Кассино (январь—май 1944) союзные войска разрушили здания М., было утрачено много культурных ценностей. Реконструкция М. при поддержке папского престола и правительства Италии завершилась в 1964. С 2013 аббатство входит в Субиакско-Кассинскую конгрегацию, в 2014 аббат М. был лишен юрисдикции над приходами. В М. действуют музей и библиотека (более 1,5 тыс. рукописей).

Лит. : Casinensia: Miscellanea di studi cassinesi pubblicati in occasione del XIV centenario della fondazione della Badia di Montecassino. 2 vol. Sora, 1929; L’abbazia di Montecassino: Storia, religione, arte / Ed. G. Spinelli. Roma, 1982; Cowdrey H. E. J. The Age of Abbot Desiderius: Montecassino, the Papacy, and the Normans in the 11th and Early 12th Centuries. Oxford, 1983; Leccisotti T. Montecassino. Montecassino, 1983; Bloch H. Monte Cassino in the Middle Ages. 3 vol. Cambridge (Mass.), 1986; Montecassino dalla prima alla seconda distruzione: Momenti e aspetti di storia cassinese (sec. VI—IX) / Ed. F. Avagliano. Montecassino, 1987; L’eta dell’abate Desiderio. 3 vol. Montecassino, 1989—1992; Orofino G. I codici decorati dell’Archivio di Montecassino. 3 vol. Roma, 1994—2006; Dell’Omo M. Montecassino: Un’abbazia nella storia. Montecassino, 1999; Dell’Omo M. Montecassino medievale. Genesi di un simbolo, storia di una realta. Montecassino, 2008; Fonseca C. D. Montecassino e la civilta monastica nel Mezzogiorno medievale / Ed. F. Avagliano. Montecassino, 2008; Breccia Fratadocchi T. La ricostruzione dell’abbazia di Montecassino. Roma, 2014; Королев А. А. Монте-Кассино // Православная энциклопедия. Т. 46. М., 2017. С. 702—742. А. А. Королев.