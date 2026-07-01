МОНТЕГЮ-ЧЕЛМСФОРДА РЕФОРМА
МОНТЕГЮ-ЧЕМСФОРДА РЕФОРМА - закон об изменении управления Индией, принят британским парламентом в 1919 году на основе совместного доклада министра по делам Индии Э. Монтегю и вице-короля Индии Ф. Челмсфорда.
Согласно Монтегю-Чемсфорда реформа, законодательная власть в Британской Индии стала осуществляться вице-королём и органом, состоявшим из двух палат - Государственного совета и Законодательного собрания, а исполнительная - Исполнительным комитетом (правительством).
За вице-королём сохранялось право вето и издания указов, равнозначных законам.
Большинство депутатов обеих палат избирались.
Порядок выборов по куриальному принципу сохранялся, но состав электората был расширен до 1% взрослого населения в центре и 3% на местах.
Закон вводил систему диархии (двойного управления) в провинциях. Вопросы провинциального ведения разделялись на резервируемые (находились в ведении губернатора) и передаваемые (за них отвечали выборные министры, подотчётные провинциальным легислатурам).
Несмотря на перераспределение полномочий в пользу провинций, система управления британскими владениями в Индии оставалась централизованной, законодательные органы часто вмешивались в работу исполнительных.
Новая система была установлена на 10 лет, но функционировала значительно дольше и была отменена Законом об управлении Индией 1935 года.