МОНТЕГЮ-ЧЕЛМСФОРДА РЕФОРМА

МОНТЕГЮ-ЧЕМСФОРДА РЕФОРМА - за­кон об из­ме­не­нии управ­ле­ния Ин­ди­ей , при­нят британским пар­ла­мен­том в 1919 году на ос­но­ве со­вме­ст­но­го док­ла­да министра по де­лам Ин­дии Э. Мон­те­гю и ви­це-ко­ро­ля Ин­дии Ф. Чел­мс­фор­да.

Со­глас­но Монтегю-Чемсфорда реформа, за­ко­но­дательная власть в Британской Ин­дии ста­ла осу­ще­ст­в­лять­ся ви­це-ко­ро­лём и ор­га­ном, со­сто­яв­шим из двух па­лат - Государственного со­ве­та и За­ко­но­дательного со­б­ра­ния, а ис­пол­ни­тель­ная - Ис­пол­нительным комитетом ( пра­ви­тель­ст­вом ).

За ви­це-ко­ро­лём со­хра­ня­лось пра­во ве­то и из­да­ния ука­зов, рав­но­знач­ных за­ко­нам.

Боль­шин­ст­во де­пу­та­тов обе­их па­лат из­би­ра­лись.

По­ря­док вы­бо­ров по ку­ри­аль­но­му прин­ци­пу со­хра­нял­ся, но со­став элек­то­ра­та был рас­ши­рен до 1% взрос­ло­го на­се­ле­ния в цен­тре и 3% на мес­тах.

За­кон вво­дил сис­те­му ди­ар­хии (двой­но­го управ­ле­ния) в про­вин­ци­ях. Во­про­сы про­винциального ве­де­ния раз­де­ля­лись на ре­зер­ви­руе­мые (на­хо­ди­лись в ве­де­нии гу­бер­на­то­ра) и пе­ре­да­вае­мые (за них от­ве­чали вы­бор­ные ми­ни­ст­ры, под­от­чёт­ные про­винциальным ле­гис­ла­ту­рам).

Не­смот­ря на пе­ре­рас­пре­де­ле­ние пол­но­мо­чий в поль­зу про­вин­ций, сис­те­ма управ­ле­ния британскими вла­де­ния­ми в Ин­дии ос­та­ва­лась цен­тра­ли­зо­ван­ной, за­ко­но­дательные ор­га­ны час­то вме­ши­ва­лись в ра­бо­ту ис­пол­ни­тель­ных.

Но­вая сис­те­ма бы­ла ус­та­нов­ле­на на 10 лет, но функ­цио­ни­ро­ва­ла зна­чи­тель­но доль­ше и бы­ла от­ме­не­на За­ко­ном об управ­ле­нии Ин­ди­ей 1935 года.

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