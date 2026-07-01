МОНТЕГО-БЕЙ

МОНТЕГО-БЕЙ - го­род на северо-западном по­бе­ре­жье Ямай­ки, административный центр округа Сент-Джеймс.

Население 79 тыс. человек (2012 год, с при­го­ро­да­ми около 100 тыс. человек), чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей го­род Ямай­ки.

Рас­по­ло­жен в бух­те на по­бе­ре­жье Ка­риб­ско­го мо­ря. Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние со сто­ли­цей стра­ны г. Кинг­стон . Морской порт (в т. ч. кон­тей­нер­ный, неф­тя­ной тер­ми­на­лы, а так­же тер­ми­нал для кру­из­ных лай­не­ров). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт им. Д. Сан­г­сте­ра.

Сфор­ми­ро­вал­ся на мес­те де­рев­ни ин­дей­цев-ара­ва­ков по­сле за­вое­ва­ния Ямай­ки ис­пан­ца­ми в начале XVI века.

До 1655 года не­боль­шой порт, че­рез ко­то­рый вы­во­зи­ли пре­имущественно лярд (жир, вы­то­п­лен­ный из са­ла; название «Монтего-Бей» про­ис­хо­дит пред­по­ло­жи­тель­но от ис­ка­жён­но­го испанского сло­ва manteca - лярд), ко­жу, мя­со; впо­след­ст­вии порт по экс­пор­ту са­ха­ра-сыр­ца.

В конце 1831 года - начале 1832 года близ Монтего-Бей вспых­ну­ло круп­ней­шее на Ямай­ке вос­ста­ние ра­бов (т. н. бап­ти­ст­ская вой­на).

Ста­тус го­ро­да с 1980 года.

Со­бор Св. При­час­тия (1955-1967 годы; архитектор А. Бил). Несколько ху­дожественных га­ле­рей .

В эко­но­ми­ке рез­ко до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (тор­гов­ля, ту­ри­стический биз­нес, гос­ти­нич­ное и рес­то­ран­ное де­ло, транс­порт и др.).

Монтего-Бей - главный центр пляж­но­го и со­пут­ст­вую­ще­го спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­но­го (гольф, дай­винг, ях­тинг) от­ды­ха. Дли­на пес­ча­ных пля­жей в пре­де­лах ку­рор­та - около 16 км (наи­бо­лее из­вес­тен пляж Док­торс-Кейв). Морской национальный парк (1990 год; площадь 40 км2).

Не­мно­го­численные промышленные пред­при­ятия (экс­порт­ное про­изводство оде­ж­ды, а так­же про­дук­тов пи­та­ния, ро­ма и др.) рас­по­ло­же­ны в при­пор­то­вой час­ти го­ро­да (в пре­де­лах сво­бод­ной эко­но­мической зо­ны). Тор­гов­ля су­ве­нир­ной про­дук­ци­ей.

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