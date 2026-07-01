МОНТЕГО-БЕЙ
МОНТЕГО-БЕЙ - город на северо-западном побережье Ямайки, административный центр округа Сент-Джеймс.
Население 79 тыс. человек (2012 год, с пригородами около 100 тыс. человек), четвёртый по числу жителей город Ямайки.
Расположен в бухте на побережье Карибского моря. Автомобильное сообщение со столицей страны г. Кингстон. Морской порт (в т. ч. контейнерный, нефтяной терминалы, а также терминал для круизных лайнеров). Международный аэропорт им. Д. Сангстера.
Сформировался на месте деревни индейцев-араваков после завоевания Ямайки испанцами в начале XVI века.
До 1655 года небольшой порт, через который вывозили преимущественно лярд (жир, вытопленный из сала; название «Монтего-Бей» происходит предположительно от искажённого испанского слова manteca - лярд), кожу, мясо; впоследствии порт по экспорту сахара-сырца.
В конце 1831 года - начале 1832 года близ Монтего-Бей вспыхнуло крупнейшее на Ямайке восстание рабов (т. н. баптистская война).
Статус города с 1980 года.
Собор Св. Причастия (1955-1967 годы; архитектор А. Бил). Несколько художественных галерей.
В экономике резко доминирует сфера услуг (торговля, туристический бизнес, гостиничное и ресторанное дело, транспорт и др.).
Монтего-Бей - главный центр пляжного и сопутствующего спортивно-развлекательного (гольф, дайвинг, яхтинг) отдыха. Длина песчаных пляжей в пределах курорта - около 16 км (наиболее известен пляж Докторс-Кейв). Морской национальный парк (1990 год; площадь 40 км2).
Немногочисленные промышленные предприятия (экспортное производство одежды, а также продуктов питания, рома и др.) расположены в припортовой части города (в пределах свободной экономической зоны). Торговля сувенирной продукцией.