МОНТЕФЕЛЬТРО

Монтефельтро ( ит. Montefeltro) — династия кондотьеров и правителей герцогства Урбино в XIII—XVII вв. М. были побочной ветвью рода Карпенья, который дал начало другой известной династии, Малатеста . Антонио ди Карпенья получил во владение замок Сан-Лео на горе Монте-Феретро, от которой про­изошло название местности. Антонио, его сын Монтефельтрано и внуки были имперскими викариями и графами Урбино, последовательными гибеллинами , хотя формально Урбино входило в состав папских владений. Гвидо I (1223—1298), глава партии в Романье и полководец, окончил жизнь монахом. Его потомки служили разным правителям, в том числе и папам, и сумели закрепиться в Урбино, присоединив к нему ряд соседних владений.

Гвидантонио (1403—1443) был гонфалоньером (главнокомандующим) церкви и герцогом Сполето, 2-м браком он женился на племяннице папы Мартина V. Его сын Оддантонио получил от следующего папы Евгения IV личный титул герцога Урбинского, но уже спустя год был убит заговорщиками. На смену ему пришел его брат Федерико (1427—1482), внебрачный сын Гвидантонио, самый знаменитый из М., любитель и покровитель искусств, владелец богатейшей библиотеки античных и гуманистических рукописей и дворца, над которым работали лучшие архитекторы и художники. В 1474 папа Сикст IV, при котором он был гонфалоньером церкви, даровал ему наследственный титул герцога Урбино. Его сын Гвидобальдо (1472—1508) был болезнен и не очень удачлив как кондотьер, но он основал университет, при его дворе работал Рафаэль Санти, а обстановку этого двора описал Б. Кастильоне в диалоге «Придворный». Будучи бездетным, Гвидобальдо усыновил своего племянника и родственника папы Юлия II, Франческо Марию делла Ровере (1490—1538); с этого времени династия герцогов Урбинских клонится к упадку: папы изгоняли их из их владений в 1502—1503 и 1517—1521, а в 1631 герцогство окончательно перешло под прямое управление папского престола.

Лит. : Fiore F. P. Urbino: i Montefeltro e i Della Rovere, 1444—1538 // Corti italiane del Rinascimento. Arti, cultura, politica, 1395–1530. Woodbridge, 2011. Р. 285—305; Cosma R., Bartola A . Intorno a due raccolte di documenti dei Montefeltro // Incorrupta monumenta ecclesiam defendunt: Studi offerti a mons. Sergio Pagano, prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano. Citta del Vaticano, 2018. Vol. 2. P. 181—194; Montefeltro—Della Rovere: luci e ombre di una dinastia / A cura di A. Vastano. Macerata, 2018. М. А. Юсим.