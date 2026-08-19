МОНТЕ-ВЕРДЕ

МОНТЕ-ВЕРДЕ - сто­ян­ка ка­мен­но­го ве­ка на не­боль­шой реке Чин­чиу­а­пи, при­то­ке реки Ма­уль­ин, впа­даю­щей в Ти­хий океан, к за­па­ду от современного города Пу­эр­то-Монт (юг Чи­ли).

От­кры­та в 1976 году американским ар­хео­ло­гом Т. Дил­хе­ем, ру­ко­во­див­шим рас­коп­ка­ми в 1978-1985 годы.

Шесть ра­дио­уг­ле­род­ных дат (от 13066±104 лет до 15426±220 лет на­зад) вы­зва­ли со­мне­ние, но в 1997 году груп­па ав­то­ри­тет­ных экс­пер­тов при­шла к за­клю­че­нию, что взя­тые для ра­дио­уг­ле­род­но­го ана­ли­за об­раз­цы от­но­сят­ся к то­му же вре­ме­ни, что и куль­тур­ный слой и ар­те­фак­ты.

В 2008 году из хра­нящих­ся в му­зее об­раз­цов куль­тур­но­го слоя бы­ли вы­де­ле­ны фраг­мен­ты морских во­до­рос­лей (их слу­чай­ное по­па­да­ние прак­ти­че­ски не­ве­ро­ят­но), по ко­то­рым по­лу­че­ны да­ты 14218±158 лет и 14225±134 лет на­зад. Эти дан­ные сви­де­тель­ст­ву­ют в поль­зу рас­смот­ре­ния Монте-верде как древ­ней­ше­го сви­де­тель­ст­ва пре­бы­ва­ния че­ло­ве­ка в Южной Аме­ри­ке.

На глу­би­не 60-120 см на пло­ща­ди 100×70 м не­сколь­ки­ми рас­коп­а­ми раз­ной ве­ли­чи­ны вы­яв­лен куль­тур­ный слой, по­гре­бён­ный от­ло­же­ния­ми над­пой­мен­ной тер­ра­сы.

Хо­ро­шая со­хран­ность ор­га­нических ма­те­риа­лов в бо­ло­ти­стой поч­ве по­зво­ли­ла оп­ре­де­лить, что лю­ди жи­ли на этом мес­те круг­ло­го­дич­но; в ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та на мас­то­дон­тов, со­би­ра­тель­ст­во, в т. ч. клуб­ней ди­ко­го кар­то­фе­ля.

Боль­шин­ст­во ору­дий сде­ла­но из де­ре­ва (ру­ко­ят­ки удар­ных ору­дий и др.) и не­об­ра­бо­тан­ных га­лек; сре­ди спе­ци­аль­но из­го­тов­лен­ных ка­мен­ных ору­дий - толь­ко три би­фа­са из ба­заль­та и квар­ца, два чоп­пе­ра, несколько об­би­тых и при­шли­фо­ван­ных сфе­рических кам­ней с бо­розд­кой (воз­мож­но, бо­ла).

Ос­тат­ки ле­жа­щих брё­вен бы­ли ин­тер­пре­ти­ро­ва­ны как сле­ды жи­лищ, что у ря­да спе­циа­ли­стов вы­зы­ва­ет со­м­не­ния.

На гли­не, ря­дом с од­ним из оча­гов, со­хра­нил­ся от­пе­ча­ток ступ­ни че­ло­ве­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)