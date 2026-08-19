МОНТЕ-ВЕРДЕ
МОНТЕ-ВЕРДЕ - стоянка каменного века на небольшой реке Чинчиуапи, притоке реки Маульин, впадающей в Тихий океан, к западу от современного города Пуэрто-Монт (юг Чили).
Открыта в 1976 году американским археологом Т. Дилхеем, руководившим раскопками в 1978-1985 годы.
Шесть радиоуглеродных дат (от 13066±104 лет до 15426±220 лет назад) вызвали сомнение, но в 1997 году группа авторитетных экспертов пришла к заключению, что взятые для радиоуглеродного анализа образцы относятся к тому же времени, что и культурный слой и артефакты.
В 2008 году из хранящихся в музее образцов культурного слоя были выделены фрагменты морских водорослей (их случайное попадание практически невероятно), по которым получены даты 14218±158 лет и 14225±134 лет назад. Эти данные свидетельствуют в пользу рассмотрения Монте-верде как древнейшего свидетельства пребывания человека в Южной Америке.
На глубине 60-120 см на площади 100×70 м несколькими раскопами разной величины выявлен культурный слой, погребённый отложениями надпойменной террасы.
Хорошая сохранность органических материалов в болотистой почве позволила определить, что люди жили на этом месте круглогодично; в основе хозяйства - охота на мастодонтов, собирательство, в т. ч. клубней дикого картофеля.
Большинство орудий сделано из дерева (рукоятки ударных орудий и др.) и необработанных галек; среди специально изготовленных каменных орудий - только три бифаса из базальта и кварца, два чоппера, несколько оббитых и пришлифованных сферических камней с бороздкой (возможно, бола).
Остатки лежащих брёвен были интерпретированы как следы жилищ, что у ряда специалистов вызывает сомнения.
На глине, рядом с одним из очагов, сохранился отпечаток ступни человека.