МОНТЁ ПЬЕР

МОНТЕ ПЬЕР - французский и американский ди­ри­жёр.

Учил­ся в Па­риж­ской консерватории по клас­су скрип­ки (1891-1896 годы), иг­рал в ор­ке­ст­ре те­ат­ра «Опе­ра-Ко­мик» и в Ор­ке­ст­ре Э. Ко­лон­на.

В 1913-1914 годы ди­ри­жи­ро­вал в Па­риж­ской опе­ре.

В 1911-1914 годы ди­ри­жёр Рус­ско­го ба­ле­та С.П. Дя­ги­ле­ва , под его управ­ле­ни­ем бы­ли впер­вые ис­пол­не­ны ба­ле­ты «Пет­руш­ка» (1911 год), «Вес­на свя­щен­ная» (1913 год), опе­ра «Со­ло­вей» (1914 год) И.Ф. Стра­вин­ско­го, ба­ле­ты «Даф­нис и Хлоя» М. Ра­ве­ля (1912 год), «Иг­ры» К. Де­бюс­си (1913 год).

В 1917-1919 годы и 1953-1956 годы ди­ри­жи­ровал в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью- Йорк).

В 1919-1924 годы воз­глав­лял Бос­тон­ский сим­фо­нический ор­кестр, в 1926, 1931 и 1956 годах га­ст­ро­ли­ро­вал с ним в СССР.

В 1924-1934 годы ру­ко­во­дил (на­ря­ду с В. Мен­гель­бер­гом) ор­ке­ст­ром «Кон­серт­ге­бау» (Ам­стер­дам).

В 1929-1935 годы ра­бо­тал с Сим­фо­ническим ор­кест­ром Па­ри­жа (в 1929 год впер­вые ис­пол­нил с ним Сим­фо­нию № 3 С.С. Про­кофь­е­ва).

В 1935-1952 годы музыкальный ру­ко­во­ди­тель Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Сан-Фран­ци­ско.

Записывался с Бостонским и Чикагским оркестрами.

В 1942 году П. Монте по­лу­чил американское гра­ж­дан­ст­во.

Ди­ри­жи­ро­вал в Вен­ской государственной опе­ре (1958 год).

В 1961-1964 годы ру­ково­дил Лон­дон­ским сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром.

С 1932 года ак­тив­но пре­по­да­вал, сре­ди уче­ни­ков - Н. Мер­ри­нер , А. Пре­вин.

Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си сим­фо­нической му­зы­ки, в т. ч. французских им­прес­сио­ни­стов; ба­ле­тов И.Ф. Стра­вин­ско­го.