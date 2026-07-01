МОНТЁ ПЬЕР
МОНТЕ ПЬЕР - французский и американский дирижёр.
Учился в Парижской консерватории по классу скрипки (1891-1896 годы), играл в оркестре театра «Опера-Комик» и в Оркестре Э. Колонна.
В 1913-1914 годы дирижировал в Парижской опере.
В 1911-1914 годы дирижёр Русского балета С.П. Дягилева, под его управлением были впервые исполнены балеты «Петрушка» (1911 год), «Весна священная» (1913 год), опера «Соловей» (1914 год) И.Ф. Стравинского, балеты «Дафнис и Хлоя» М. Равеля (1912 год), «Игры» К. Дебюсси (1913 год).
В 1917-1919 годы и 1953-1956 годы дирижировал в «Метрополитен-опере» (Нью- Йорк).
В 1919-1924 годы возглавлял Бостонский симфонический оркестр, в 1926, 1931 и 1956 годах гастролировал с ним в СССР.
В 1924-1934 годы руководил (наряду с В. Менгельбергом) оркестром «Консертгебау» (Амстердам).
В 1929-1935 годы работал с Симфоническим оркестром Парижа (в 1929 год впервые исполнил с ним Симфонию № 3 С.С. Прокофьева).
В 1935-1952 годы музыкальный руководитель Симфонического оркестра Сан-Франциско.
Записывался с Бостонским и Чикагским оркестрами.
В 1942 году П. Монте получил американское гражданство.
Дирижировал в Венской государственной опере (1958 год).
В 1961-1964 годы руководил Лондонским симфоническим оркестром.
С 1932 года активно преподавал, среди учеников - Н. Мерринер, А. Превин.
Многочисленные аудиозаписи симфонической музыки, в т. ч. французских импрессионистов; балетов И.Ф. Стравинского.