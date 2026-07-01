МОНТЕ-ЧИРЧЕО
МОНТЕ-ЧИРЧЕО - комплекс пещерных стоянок среднего и верхнего палеолита на горе Монте-Чирчео, на территории национального парка Чирчео, на западном побережье Италии (область Лацио).
Наиболее известны стоянки, содержавшие в слоях среднего палеолита с мустьерской индустрией (39-33 тысяч лет назад) останки «классических» неандертальцев.
Грот Гуаттари исследовался с 1936 года итальянскими археологами А.К. Бланком и Л. Кардини, немецким учёным Г. Обермайером и А. Брёйлем.
В 1939 году обнаружены череп-кальварий мужчины 40-50 лет (Монте-Чирчео 1), окружённый каменной кладкой (55-50 тысяч лет назад), со следами намеренных повреждений (возможно, признак каннибализма), и фрагмент нижней челюсти взрослого мужчины (Монте-Чирчео 2).
В 1950 году перед входом в грот найден фрагмент нижней челюсти мужчины около 20 лет (Монте-Чирчео 3).
В гроте Фосселлоне в результате раскопок А.К. Бланка (с 1947 года) в 1954 году обнаружена нижняя челюсть ребёнка около 10 лет (Монте-Чирчео 4); в гроте Брёйля (раскопки итальянских археологов А. Биетти и других в 1986-1992 годы) - фрагмент черепной крышки и два зуба (взрослого и подростка около 13 лет).