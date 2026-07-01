МОНТЕ-ЧИРЧЕО

МОНТЕ-ЧИРЧЕО - ком­плекс пе­щер­ных стоя­нок сред­не­го и верх­не­го па­лео­ли­та на го­ре Мон­те-Чир­чео, на тер­ри­то­рии национального пар­ка Чир­чео, на западном по­бе­ре­жье Ита­лии (область Ла­цио).

Наи­бо­лее из­вест­ны сто­ян­ки, со­дер­жав­шие в сло­ях сред­не­го па­лео­ли­та с му­сть­ер­ской ин­ду­ст­ри­ей (39-33 тысяч лет на­зад) ос­тан­ки «клас­си­че­ских» не­ан­дер­таль­цев .

Грот Гу­ат­та­ри ис­сле­до­вал­ся с 1936 года итальянскими ар­хео­ло­га­ми А.К. Блан­ком и Л. Кар­ди­ни, немецким учё­ным Г. Обер­май­е­ром и А. Брёй­лем.

В 1939 году об­на­ру­же­ны че­реп-каль­ва­рий муж­чи­ны 40-50 лет (Монте-Чирчео 1), ок­ру­жён­ный ка­мен­ной клад­кой (55-50 тысяч лет на­зад), со сле­да­ми на­ме­рен­ных по­вре­ж­де­ний (воз­мож­но, при­знак кан­ни­ба­лиз­ма), и фраг­мент ниж­ней че­лю­сти взрос­ло­го муж­чи­ны (Монте-Чирчео 2).

В 1950 году пе­ред вхо­дом в грот най­ден фраг­мент ниж­ней че­лю­сти муж­чи­ны около 20 лет (Монте-Чирчео 3).

В гро­те Фос­сел­ло­не в ре­зуль­та­те рас­ко­пок А.К. Блан­ка (с 1947 года) в 1954 году об­на­ру­же­на ниж­няя че­люсть ре­бён­ка около 10 лет (Монте-Чирчео 4); в гро­те Брёй­ля (рас­коп­ки итальянских ар­хео­ло­гов А. Би­ет­ти и других в 1986-1992 годы) - фраг­мент че­реп­ной крыш­ки и два зу­ба (взрос­ло­го и под­ро­ст­ка около 13 лет).

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