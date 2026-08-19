МОНТАНИЗМ (новое пророчество, фригийская ересь)

Гетеродоксальное религиозное движение внутри христианства II–IV вв.

Термин монтанизм появляется в христианской литературе начиная с IV в., ранее движение именовалось «пророчеством», «новым пророчеством», «фригийской ересью», а его последователи «фригийцами» или «катафригийцами». Монтанизм берет свое начало во фригийской Мизии в 156–157 гг. (Епифаний Кипрский) или в 172 г. (Евсевий), где в городе Ардава некий Монтан, новообращенный христианин и, возможно, бывший жрец Кибелы, объявил об открывшемся у него даре пророчества. К нему примкнули женщины Максимилла и Присцилла многочисленные верующие. Движение получило особенное распространение во Фригии, где центром стала равнина между фригийскими городами Пепуза и Тимионом, куда, как было объявлено, сойдет Новый Иерусалим, а также в южной Галлии и в римских провинциях Северной Африки.

Учение Монтана носит ярко выраженный профетический характер, в основе которого лежит учение о возобновлении пророчеств через Параклета (Духа Утешителя), который открывает себя избранным христианам в преддверие скорого конца света. Монтанисты требовали строгой аскезы, единобрачия, поощряли мученическую смерть, пророчества сопровождались экстатическими припадками. Монтанисты считали себя носителями высокой нравственной чистоты, получали особые дары Духа Святого и не нуждались в традиционной церковной иерархии, хотя и не отвергали ее. Наиболее подробно учение Монтана передают сочинения Тертуллиана, который обратился к «новому пророчеству» около 205 г., однако его сложно отделить от собственных взглядов самого апологета. В Африке встретило поддержку нравственное и аскетическое учение Монтана, что позднее нашло отражение в донатизме.

Монтанизм было многократно осужден «собраниями верующих» римской провинции Азия в начале и 70-х гг. II в. и Гиеропольским собором под руководством епископа Аполлинария в 173 г., что позднее утвердил Первый Никейский Собор (325 г.). На Западе против монтанистов Галлии выступил Ипполит Римский, однако официального осуждения не произошло, возможно, по причине их меньшей экзальтированности. Поселение монтанистов рядом с Пепузой было разгромлено Иоанном Эфесским в середине VI в., в огне погибла и их библиотека.

Исторические источники :

Тертуллиан. О душе, Скорпиак, О чистоте, О единобрачии, О девичьих покровах, О венце;

Ипполит Римский. Опровержение всех ересей;

Евсевий. Церковная история;

Епифаний Кипрский. Панарион.

Автор статьи: А.В. Каргальцев