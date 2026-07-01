МОНТАНЬЕС

МОНТАНЬЕС, Мар­ти­нес Мон­тань­ес Ху­ан - испанский скульп­тор.

Ро­дил­ся в се­мье по­зо­лот­чи­ка ста­туй, учил­ся в Гра­на­де в мас­тер­ской П. де Ро­ха­са. По­сле пе­ре­ез­да в Се­ви­лью (около 1587 года) ока­зал­ся в кру­гу скульп­то­ров Г. Нунь­е­са Дель­га­до, Х.Б. Вас­ке­са, А. де Окам­по, ис­пы­тал влия­ние Х. Эр­нан­де­са; с 1588 года ра­бо­тал как са­мо­сто­ятельный мас­тер. Соз­да­вал по­ли­хром­ную де­ревянную скульп­ту­ру в со­труд­ни­че­ст­ве с луч­ши­ми жи­во­пис­ца­ми (в ча­ст­но­сти, с Ф. Па­че­ко). Вско­ре стал гла­вой се­виль­ской скульп­тур­ной шко­лы, по­лу­чал са­мые пре­стиж­ные за­ка­зы, в т.ч. из Но­во­го Све­та. Ран­ние про­из­ве­де­ния (ста­туи - св. Хри­сто­фо­ра, 1597 год, церковь Эль-Саль­ва­дор, Се­ви­лья; св. Ие­ро­ни­ма, 1597-1604 годы, монастырь Сан­та-Кла­ра в Лье­ре­не) де­мон­ст­ри­ру­ют на­ту­ра­ли­стич­ную трак­тов­ку ана­то­мии и от­ход от приё­мов мань­е­риз­ма, ха­рак­тер­ных для скульп­то­ров пре­ды­ду­ще­го по­ко­ле­ния. Сла­ву Монтаньес при­нес­ла ста­туя «Хри­стос Ми­ло­сер­дия» (1603-1605 годы, сак­ри­стия Лос-Ка­ли­сес со­бо­ра в Се­ви­лье), в ко­то­рой на­ту­ра­лизм и экс­прес­сия соз­да­ют мис­тическое ощу­ще­ние не­по­сред­ст­вен­но­го со­бе­се­до­ва­ния Хри­ста с ве­рую­щи­ми.

В со­от­вет­ст­вии с эс­те­тическими ус­та­нов­ка­ми Контр­ре­фор­ма­ции по­пу­ляр­ный в испанских мо­на­сты­рях об­раз Мла­ден­ца Хри­ста (ста­туя 1606 года, со­бор в Се­ви­лье) трак­ту­ет­ся Монтаньес с тро­га­тель­ной мяг­ко­стью и неж­но­стью. Соз­дан­ные им ста­туи свя­тых До­ми­ни­ка , Иг­на­тия Лой­о­лы (1610 год; с ис­поль­зо­ва­ни­ем по­смерт­ной мас­ки) и др. от­ли­ча­ют­ся спи­ри­туа­лиз­мом, раз­но­об­ра­зи­ем внутренним со­стоя­ний, эмо­цио­наль­ной под­виж­но­стью, пред­вос­хи­щаю­щи­ми искусство ба­рок­ко. Центральное ме­сто в твор­че­ст­ве Монтаньес за­ни­ма­ли мо­ну­мен­таль­ные ал­тар­ные об­ра­зы, вклю­чаю­щие в се­бя боль­шое чис­ло ста­туй и по­ве­ст­во­вательных рель­е­фов: «Не­по­роч­ное за­ча­тие» (1606 год) для ал­та­ря церковь Сан­та-Ма­рия-де-ла-Кон­со­лась­он в Эль-Пед­ро­со, для монастыря Не­по­роч­но­го за­ча­тия в Ли­ме ( Пе­ру , 1607 год), монастырь Сан-Иси­до­ро-дель-Кам­по близ Се­ви­льи (1609-1612 год), церковь Сан-Ми­гель в Хе­рес-де-ла-Фрон­те­ра (1609-1643 годы), церковь Сан­та-Ма­рия-дель-Со­кор­ро в Се­ви­лье (1610-1620 годы).

В 1636 году в Мад­ри­де Монтаньес соз­дал бюст Фи­лип­па IV, ко­то­рый был от­прав­лен в Ита­лию в ка­че­ст­ве мо­де­ли для брон­зо­вой кон­ной ста­туи ко­ро­ля, за­ка­зан­ной фло­рен­тий­ско­му скульп­то­ру П. Так­ке для мад­рид­ско­го пар­ка Бу­эн-Ре­ти­ро (с XIX века на площаде Пла­са-де-Орь­ен­те). Монтаньес, на­зван­ный при жиз­ни «ан­да­луз­ским Ли­сип­пом», воз­глав­лял боль­шую мас­тер­скую, ко­то­рая куль­ти­ви­ро­ва­ла и рас­про­стра­ня­ла стиль мас­те­ра и по­сле его смерти.