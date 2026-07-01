МОНТАНЬЕС
МОНТАНЬЕС, Мартинес Монтаньес Хуан - испанский скульптор.
Родился в семье позолотчика статуй, учился в Гранаде в мастерской П. де Рохаса. После переезда в Севилью (около 1587 года) оказался в кругу скульпторов Г. Нуньеса Дельгадо, Х.Б. Васкеса, А. де Окампо, испытал влияние Х. Эрнандеса; с 1588 года работал как самостоятельный мастер. Создавал полихромную деревянную скульптуру в сотрудничестве с лучшими живописцами (в частности, с Ф. Пачеко). Вскоре стал главой севильской скульптурной школы, получал самые престижные заказы, в т.ч. из Нового Света. Ранние произведения (статуи - св. Христофора, 1597 год, церковь Эль-Сальвадор, Севилья; св. Иеронима, 1597-1604 годы, монастырь Санта-Клара в Льерене) демонстрируют натуралистичную трактовку анатомии и отход от приёмов маньеризма, характерных для скульпторов предыдущего поколения. Славу Монтаньес принесла статуя «Христос Милосердия» (1603-1605 годы, сакристия Лос-Калисес собора в Севилье), в которой натурализм и экспрессия создают мистическое ощущение непосредственного собеседования Христа с верующими.
В соответствии с эстетическими установками Контрреформации популярный в испанских монастырях образ Младенца Христа (статуя 1606 года, собор в Севилье) трактуется Монтаньес с трогательной мягкостью и нежностью. Созданные им статуи святых Доминика, Игнатия Лойолы (1610 год; с использованием посмертной маски) и др. отличаются спиритуализмом, разнообразием внутренним состояний, эмоциональной подвижностью, предвосхищающими искусство барокко. Центральное место в творчестве Монтаньес занимали монументальные алтарные образы, включающие в себя большое число статуй и повествовательных рельефов: «Непорочное зачатие» (1606 год) для алтаря церковь Санта-Мария-де-ла-Консоласьон в Эль-Педросо, для монастыря Непорочного зачатия в Лиме (Перу, 1607 год), монастырь Сан-Исидоро-дель-Кампо близ Севильи (1609-1612 год), церковь Сан-Мигель в Херес-де-ла-Фронтера (1609-1643 годы), церковь Санта-Мария-дель-Сокорро в Севилье (1610-1620 годы).
В 1636 году в Мадриде Монтаньес создал бюст Филиппа IV, который был отправлен в Италию в качестве модели для бронзовой конной статуи короля, заказанной флорентийскому скульптору П. Такке для мадридского парка Буэн-Ретиро (с XIX века на площаде Пласа-де-Орьенте). Монтаньес, названный при жизни «андалузским Лисиппом», возглавлял большую мастерскую, которая культивировала и распространяла стиль мастера и после его смерти.