МОНТАНЕЛЛИ ДЖУЗЕППЕ
МОНТАНЕЛЛИ ДЖУЗЕППЕ - итальянский политический деятель, писатель, один из лидеров Рисорджименто.
Получил образование на юридическом факультете Пизанского университета в 1826-1831 годы.
С 1840 года профессор торгового права Пизанского университета, сотрудничал в журнале «Antologia».
В 1844 году основал общество «Fratelli italiani», в 1847 году учредил и возглавил газету «L’Italia», выступавшую под лозунгом «Реформа и нация».
Участник австро-итальянской войны 1848-1849 годы.
Осенью 1848 года избран депутатом Учредительного собрания Тосканы, поддержал призыв Дж. Мадзини к созыву Итальянского учредительного собрания.
В октябе 1848 года - феврале 1849 года глава правительства Тосканы. После бегства в январе 1849 года великого герцога Тосканского Леопольда II из Флоренции вошёл вместе с Ф.Д. Гверрацци и Дж. Маццони в тосканский «триумвират», взявший на себя управление государством, выступал за провозглашение Тосканы республикой и объединение её с республиканским Римом. Считал, что будущее единое итальянское государство должно быть федеративным.
В 1850-х годы, после возвращения Леопольда II на тосканский престол, в эмиграции в Париже.
Написал и опубликовал ряд произведений, представляющих интерес не только своим политическим содержанием, но и как образец чистого тосканского языка: «Воспоминания об Италии и преимущественно о Тоскане за период с 1814 года по 1850 год» («Memorie sull’Italia е specialmente sulla Toscana dal 1814-1850 годы», vol. 1-2, 1853-1855 годы); поэма «Искушение» («La tentazione», 1856 год); трагедия «Камма» («Camma», 1856 год); сочинения на политические темы «Национальная итальянская партия» («Il partito nazionale italiano», 1856 год), «Империя, папство и демократия в Италии» («L’impero, il papato, la democrazia in Italia», 1859 год).
В 1859 году вернулся в Тоскану, участвовал добровольцем в войне с Австрийской империей, был депутатом Учредительного собрания Тосканы, где голосовал за низложение великого герцога, но против присоединения к Сардинскому королевству, т. к. оставался сторонником федерализма и сохранения автономных прав Тосканы в едином итальянском государстве.
С 1861 года депутат итальянского парламента.
Посмертно вышло сочинение Дж. Монтанелли «О национальном установлении в Италии» («Dell’ ordinamento nazionale in Italia», 1862 год).