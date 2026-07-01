МОНТАНЕЛЛИ ДЖУЗЕППЕ

МОНТАНЕЛЛИ ДЖУЗЕППЕ - итальянский по­ли­тический дея­тель, пи­са­тель, один из ли­де­ров Ри­сорд­жи­мен­то.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние на юри­дическом факультете Пи­зан­ско­го университета в 1826-1831 годы.

С 1840 года профессор тор­го­во­го пра­ва Пи­зан­ско­го университета, со­труд­ни­чал в журнале «Antologia».

В 1844 году ос­но­вал общество «Fratelli italiani», в 1847 году уч­ре­дил и воз­гла­вил газету «L’Italia», вы­сту­пав­шую под ло­зун­гом «Ре­фор­ма и на­ция».

Уча­ст­ник ав­ст­ро-италь­ян­ской вой­ны 1848-1849 годы.

Осе­нью 1848 года из­бран де­пу­та­том Уч­ре­дительного со­б­ра­ния Тос­ка­ны, под­дер­жал при­зыв Дж. Мад­зи­ни к со­зы­ву Итальянского уч­ре­дительного со­б­ра­ния.

В октябе 1848 года - феврале 1849 года гла­ва пра­ви­тель­ст­ва Тос­ка­ны. По­сле бег­ст­ва в январе 1849 года великого гер­цо­га Тос­кан­ско­го Ле­о­поль­да II из Фло­рен­ции во­шёл вме­сте с Ф.Д. Гвер­рац­ци и Дж. Мац­цо­ни в тос­кан­ский «три­ум­ви­рат», взяв­ший на се­бя управ­ле­ние го­су­дар­ст­вом, вы­сту­пал за про­воз­гла­ше­ние Тос­ка­ны рес­пуб­ли­кой и объ­е­ди­не­ние её с рес­пуб­ли­кан­ским Ри­мом. Счи­тал, что бу­ду­щее еди­ное итальянское го­су­дар­ст­во долж­но быть фе­де­ра­тив­ным.

В 1850-х годы, по­сле воз­вра­ще­ния Ле­о­поль­да II на тос­кан­ский пре­стол, в эмиг­ра­ции в Па­ри­же .

На­пи­сал и опуб­ли­ко­вал ряд про­из­ве­де­ний, пред­став­ляю­щих ин­те­рес не толь­ко сво­им по­ли­тическим со­дер­жа­ни­ем, но и как об­ра­зец чис­то­го тос­кан­ско­го языка: «Вос­по­ми­на­ния об Ита­лии и пре­иму­щест­вен­но о Тос­ка­не за пе­ри­од с 1814 года по 1850 год» («Memorie sull’Italia е special­men­te sulla Toscana dal 1814-1850 годы», vol. 1-2, 1853-1855 годы); по­эма «Ис­ку­ше­ние» («La ten­ta­zione», 1856 год); тра­ге­дия «Кам­ма» («Cam­ma», 1856 год); со­чи­не­ния на по­ли­тические те­мы «На­цио­наль­ная италь­ян­ская пар­тия» («Il partito nazionale italiano», 1856 год), «Им­пе­рия, пап­ст­во и де­мо­кра­тия в Ита­лии» («L’im­pero, il papato, la democrazia in Ita­lia», 1859 год).

В 1859 году вер­нул­ся в Тос­ка­ну, уча­ст­во­вал доб­ро­воль­цем в вой­не с Австрийской им­пе­ри­ей, был де­пу­та­том Уч­ре­дительного со­б­ра­ния Тос­ка­ны, где го­ло­со­вал за низ­ло­же­ние великого гер­цо­га, но про­тив при­сое­ди­не­ния к Сар­дин­ско­му ко­ро­лев­ст­ву, т. к. ос­та­вал­ся сто­рон­ни­ком фе­де­ра­лиз­ма и со­хра­не­ния ав­то­ном­ных прав Тос­ка­ны в еди­ном итальянском го­су­дар­ст­ве.

С 1861 года депутат итальянского пар­ла­мен­та.

По­смерт­но вы­шло сочинение Дж. Монтанелли «О на­цио­наль­ном ус­та­нов­ле­нии в Ита­лии» («Dell’ ordina­mento nazionale in Italia», 1862 год).