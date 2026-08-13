МОНТАН ИВ

МОНТА́Н ИВ (настоящие имя и фамилия - Иво Ли­ви) - французский пе­вец-шан­со­нье, ак­тёр.

Муж С. Синь­о­ре (в 1951-1985 годы). Из итальянско еврейской се­мьи, в 1923 году эми­гри­ро­вав­шей во Фран­цию.

На эс­т­ра­де с 1938 года; вы­сту­пал с ис­пол­нени­ем пе­сен из ре­пер­туа­ра Ш. Тре­не и М. Ше­ва­лье.

С конца 1940-х годов Ив Монтан пел на эс­т­ра­де и за­пи­сы­вал на пла­стин­ки пес­ни Ж.Б. Кле­ма­на («Вре­мя ви­шен»), Ж. Кос­ма (в т. ч. «Де­ти, ко­то­рые лю­бят друг дру­га» и «Опав­шие ли­стья»), Ф. Ле­мар­ка («В Па­ри­же» и др.).

С 1951 года ре­гу­ляр­но вы­сту­пал в па­риж­ском кон­церт­ном за­ле «Эту­аль» с боль­ши­ми соль­ны­ми про­грам­ма­ми.

Уча­ст­во­вал в ак­ци­ях в за­щи­ту ми­ра, сим­па­ти­зи­ро­вал ком­му­ни­стам.

Га­ст­ро­ли Ив Монтана в СССР и других со­циа­ли­стических стра­нах по­сле венгерских со­бы­тий 1956 года вос­при­ни­ма­лись отечественной пуб­ли­кой как сим­вол «от­те­пе­ли», од­на­ко вы­зва­ли по­ли­тические ин­век­ти­вы в западной пе­ча­ти.

В 1968 году от­кры­то осу­дил ввод войск стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию.

Ис­пол­ни­тель­ская ма­не­ра Ив Монтана - пев­ца сфор­ми­ро­ва­лась под зна­чительным влия­ни­ем Э. Пи­аф . Пес­ни-ис­то­рии, трак­туе­мые как музыкально-дра­ма­тические сцен­ки (народная «Бал­ла­да о ко­ро­ле Ре­но» в современной об­ра­бот­ке и др.), от­то­чен­ная ми­ми­ка, до­ве­ри­тель­ная ма­не­ра ин­то­ни­ро­ва­ния обу­сло­ви­ли ус­пех «сти­ля Ив Монтана», в ча­ст­но­сти, во вре­мя га­ст­ро­лей в США (1959 год).

В ки­но с 1945 года («Звез­да без све­та»). При­зна­ние при­нес­ли ро­ли в филь­мах: «Вра­та но­чи», «Идол», «Пла­та за страх», «Ноч­ная Мар­га­ри­та», «Са­лем­ские кол­ду­ньи», «Боль­шая го­лу­бая до­ро­га», «Лю­ди и вол­ки», «Зай­мём­ся лю­бо­вью», «Свя­ти­ли­ще», «Вой­на окон­че­на», «Дзе­та», «Осад­ное по­ло­же­ние», «Всё хо­ро­шо», «И… как Икар».

Раз­но­жан­ро­вый ак­тёр боль­шо­го обая­ния, силь­но­го тем­пе­ра­мен­та, соз­да­вал глу­бо­кие пси­хо­ло­гические об­ра­зы; ге­рои Ив Монтана, как пра­ви­ло, не­за­уряд­ные, цель­ные на­ту­ры. Сре­ди других филь­мов: «В яс­ный день мож­но уви­деть веч­ность», «Се­зар и Ро­за­ли», «Жить, что­бы жить», «Вен­сан, Фран­суа, Поль и дру­гие», «До­ро­ги на юг», «Свет жен­щи­ны», «Вы­бор ору­жия», «Гар­сон!».

Умер во вре­мя съё­мок фильма «ИП-5: ост­ров тол­сто­ко­жих».

Сочинения:

Солн­цем пол­на го­ло­ва. М., 1956.